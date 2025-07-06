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Культура Истории Удачно выпил за любовь. Как молодая красотка очаровала Игоря Николаева и стала его женой

Удачно выпил за любовь. Как молодая красотка очаровала Игоря Николаева и стала его женой

Рассказываем историю Юлии Проскуряковой

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2 комментария
Юлия покорила сердце Игоря и стала его третьей женой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Юлия покорила сердце Игоря и стала его третьей женой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия покорила сердце Игоря и стала его третьей женой

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец обрел личное счастье не сразу: за спиной два развода. Первый раз Игорь женился на землячке Елене Кудряшовой. Они сидели за одной партой в городе Холмске Сахалинской области. Второй женой стала киевлянка Наташа Королева. Третий брак случился с Юлией Проскуряковой из Екатеринбурга. Любимая младше Игоря на 22 года. В 2025 году у пары 15 лет со дня свадьбы и 20 лет со дня знакомства. E1.RU рассказывает, как Юлии удалось сделать Игоря примерным семьянином.

Кто такая Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова родилась в 1982 году в Свердловске. Ее мама, Людмила Ивановна — инженер, а папа, Павел Сергеевич — юрист. У нее есть младшая сестра Ольга.

Когда Юля была маленькая, она выступала в ВИА «Аленушка» и участвовала во многих конкурсах. Первый диплом получила за исполнение песни Николаева «Фотография 9х12».

Юлия с детства была творческим человеком | Источник: kinopoisk.ruЮлия с детства была творческим человеком | Источник: kinopoisk.ru

Юлия с детства была творческим человеком

Источник:

kinopoisk.ru

Изначально Юля планировала стать нотариусом, как и ее отец, и в 2003 году получила первое образование в Уральской юридической академии. В 2022 году Проскурякова поступила в ГИТИС и окончила его после рождения дочки.

Также певица участвовала в передачах «Музыкальный ринг» (12+), «Стань звездой» (12+) и «Народный артист» (12+).

До встречи с тобой

Первой женой Николаева стала Елена Кудряшева — его одноклассница и первая любовь. Она сидела с ним за одной партой, и оба увлекались музыкой. Поженились почти сразу после окончания школы, в 1978 году. Вскоре у пары родилась дочь Юлия, семья переехала с Сахалина в Москву.

Николаев с дочкой Юлией | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Николаев с дочкой Юлией | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Николаев с дочкой Юлией

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 1989 году у Игоря Николаева появилась новая муза — Наташа Королева. Артист не сразу смог сделать выбор между страстью и семьей. В 1991 году Елена сама подала на развод и уехала в Америку.

В браке Николаев и Королева были 9 лет | Источник: Игорь Николаев / Youtube.comВ браке Николаев и Королева были 9 лет | Источник: Игорь Николаев / Youtube.com

В браке Николаев и Королева были 9 лет

Источник:

Игорь Николаев / Youtube.com

Вскоре, в 1992 году, Николаев обручился с Наташей Королевой. Тогда песня «Дельфин и русалка» звучала из каждого утюга. Юная красавица покорила певца не только талантом, но и, как бы странно это ни звучало применительно к яркой и бойкой Наталье, покладистым характером.

— Это была достаточно конкретная работа, но потом это так сублимировалось, что просто перешло в жизнь. Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель, она очень была послушная, комфортная, и всё было хорошо на студии, — вспоминал Николаев в программе «Судьба человека» (12+).

Союз «дельфина» и «русалки» рухнул из-за разлучницы — концертного директора музыканта. В 2001 году пара развелась, но сохранила хорошие отношения.

— Я вошла в зал и огляделась: Игорь шел по залу, а рядом с ним — симпатичная девушка. Не то чтобы на меня похожа, но типаж тот же. Игорь общался с народом, а ее за руку держал, не отпускал, — рассказывала Наташа Королева о первой встрече с новой любовью Игоря Николаева. — Они подошли ко мне такие счастливые! Поздоровались. Он обнял подругу за плечи: «Познакомься, это Юля».

Юлия покорила звездного артиста, когда ей было 23 года | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Юлия покорила звездного артиста, когда ей было 23 года | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия покорила звездного артиста, когда ей было 23 года

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я сказала: „Я люблю тебя“, а он ответил: „Зачем?"»

Первая и судьбоносная встреча Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилась 21 февраля 2006 года на концерте артиста. Тогда ей было 23 года, а ему 45.

Она не раз признавалась, что не была поклонницей Николаева. Однако в квартире ее родителей висел единственный плакат — с изображением певца (и, как никто не предполагал, будущего мужа).

— Папа шутит через много лет, что они всегда знали, что я выйду за него замуж. Понятно, что это только шутка. Я думаю, что это моя судьба как человека. Наверное, это были какие-то знаки Бога. Просто я была маленькая, мы не могли их прочесть. Спустя много лет мы встретились при очень странных обстоятельствах в Екатеринбурге на концерте Игоря. Подружка взяла меня на слабо, что я не смогу артисту спеть песню, и я как-то завелась, — рассказывала Юлия в программе «Судьба человека».

Юлия считает, что их встреча была предначертана судьбой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Юлия считает, что их встреча была предначертана судьбой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия считает, что их встреча была предначертана судьбой

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тогда Игорь Николаев подметил, как Юлия ярко спела песню в коридоре Дворца молодежи. Он предложил ей записать все имевшиеся у нее треки и привезти диск к нему в отель.

— Там была хорошая акустика, звучало хорошо. Потом были встречи, еще встречи, еще встречи, еще. Человек накапливает в себе эмоции, потом он думает, что делать с этими эмоциями, как их применить. Стоит — не стоит. Каждый решает сам для себя, — рассказывал Николаев.

Именно благодаря смелости Юлии звездный артист обратил на нее внимание | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Именно благодаря смелости Юлии звездный артист обратил на нее внимание | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Именно благодаря смелости Юлии звездный артист обратил на нее внимание

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия полагала, что на этом их общение закончится. Но после того как не прошла в предпоследний тур конкурса «Народный артист», попросила Николаева вернуть диск, который был в единственном экземпляре. На ужине в ресторане ее уговорили остаться в Москве. Так всё и закрутилось — сначала пара не афишировала отношения.

В любви Юлия призналась первая. Она объясняла, что возлюбленный был осторожен в начале отношений, — вероятно, сказались два развода.

Первый поцелуй у пары случился на фильме ужасов — именно тогда Юлия поняла, что он настроен серьезно.

— Я очень боюсь фильмы ужасов, это для меня просто стресс. Я его схватила за руку, и он меня поцеловал. И я поняла, что он ко мне относится как к девушке, как к женщине, — говорила она в «Судьбе человека». — Я на него уже другими глазами посмотрела. Но всё не решался мне эти слова сказать. И как-то раз я ему сказала: «Я тебя люблю», а он от волнения был в таком замешательстве и ответил мне: «Зачем?» Думаю, парень совсем… А потом думаю, может, это всё не взаимно? Может быть, он не любит меня? Но потом и Игорь мне признался [в любви] тоже.

В сентябре 2010 года пара поженилась в Тверском загсе Москвы. Сначала певца смущала разница в возрасте — 22 года и то, что его дочь от первого брака старше невесты. Но жену приняли все его близкие — дочка Юлия и мама Светлана Митрофановна.

— Мы очень быстро подружились, потому что Юля добрый человечек, светлая душа, она очень талантливый человек. Она написала для меня песню «Ты мое счастье», которую посвятила нам с Игорем. Песня о нашей любви, — делилась в интервью артистка.

Супруги с мамой Николаева | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Супруги с мамой Николаева | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги с мамой Николаева

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия и Игорь поженились в 2010 году | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Юлия и Игорь поженились в 2010 году | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия и Игорь поженились в 2010 году

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2015 году на свет появилась долгожданная дочка Вероника. После ее рождения Игорь старался уделять как можно больше внимания семье.

— Мы долго не могли стать родителями. В этом смысле Игорю тоже помог Афон. На Афоне Игорь попросил ребеночка. И когда у нас появилась доченька, он вернулся, чтобы поблагодарить старцев, что они молились за нас, — рассказывала Юлия.

Супруги стали родителями в 2015 году | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Супруги стали родителями в 2015 году | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги стали родителями в 2015 году

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дочку они назвали Вероникой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Дочку они назвали Вероникой | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дочку они назвали Вероникой

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Веронике уже 9 лет | Источник: «Судьба человека» / smotrim.ruВеронике уже 9 лет | Источник: «Судьба человека» / smotrim.ru

Веронике уже 9 лет

Источник:

«Судьба человека» / smotrim.ru

Несмотря на то что пара творческая, в ней никогда не было серьезных разногласий. У Проскуряковой есть сольные треки и несколько совместных песен с мужем. Также вместе супруги выступают на концертах.

— Мы легко уживаемся, и никакой творческой ревности, соперничества между нами нет. Мы, наоборот, друг друга во всем поддерживаем, — делилась Юлия секретом крепких отношений в интервью с Woman.ru. — Мы оба идем навстречу друг другу. Может быть, в начале отношений и было так, что мы ругались, обижались друг на друга, могли подолгу не разговаривать.

<p>Юлия Проскурякова</p><p>Юлия Проскурякова</p>

Но сейчас мы быстро идем на примирение. Никакие ссоры не стоят того, чтобы долго обижаться, устраивать бойкоты. Нужно мириться, целоваться, обниматься.

Юлия Проскурякова

жена Игоря Николаева
В браке супруги уже 14 лет | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В браке супруги уже 14 лет | Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В браке супруги уже 14 лет

Источник:

uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Игорь Николаев Любовь Жена Звезда Юлия Проскурякова
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Комментарии
2
Гость
24 минуты
За деньги - да
Гость
18 минут
"Как молодая красотка очаровала Игоря Николаева и стала его женой", - не как, а как обычно.
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