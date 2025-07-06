Удачно выпил за любовь. Как молодая красотка очаровала Игоря Николаева и стала его женой

Юлия покорила сердце Игоря и стала его третьей женой Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певец обрел личное счастье не сразу: за спиной два развода. Первый раз Игорь женился на землячке Елене Кудряшовой. Они сидели за одной партой в городе Холмске Сахалинской области. Второй женой стала киевлянка Наташа Королева. Третий брак случился с Юлией Проскуряковой из Екатеринбурга. Любимая младше Игоря на 22 года. В 2025 году у пары 15 лет со дня свадьбы и 20 лет со дня знакомства. E1.RU рассказывает, как Юлии удалось сделать Игоря примерным семьянином.

Кто такая Юлия Проскурякова

Юлия Проскурякова родилась в 1982 году в Свердловске. Ее мама, Людмила Ивановна — инженер, а папа, Павел Сергеевич — юрист. У нее есть младшая сестра Ольга.

Когда Юля была маленькая, она выступала в ВИА «Аленушка» и участвовала во многих конкурсах. Первый диплом получила за исполнение песни Николаева «Фотография 9х12».

Юлия с детства была творческим человеком Источник: kinopoisk.ru

Изначально Юля планировала стать нотариусом, как и ее отец, и в 2003 году получила первое образование в Уральской юридической академии. В 2022 году Проскурякова поступила в ГИТИС и окончила его после рождения дочки.

Также певица участвовала в передачах «Музыкальный ринг» (12+), «Стань звездой» (12+) и «Народный артист» (12+).

До встречи с тобой

Первой женой Николаева стала Елена Кудряшева — его одноклассница и первая любовь. Она сидела с ним за одной партой, и оба увлекались музыкой. Поженились почти сразу после окончания школы, в 1978 году. Вскоре у пары родилась дочь Юлия, семья переехала с Сахалина в Москву.

Николаев с дочкой Юлией Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 1989 году у Игоря Николаева появилась новая муза — Наташа Королева. Артист не сразу смог сделать выбор между страстью и семьей. В 1991 году Елена сама подала на развод и уехала в Америку.

В браке Николаев и Королева были 9 лет Источник: Игорь Николаев / Youtube.com

Вскоре, в 1992 году, Николаев обручился с Наташей Королевой. Тогда песня «Дельфин и русалка» звучала из каждого утюга. Юная красавица покорила певца не только талантом, но и, как бы странно это ни звучало применительно к яркой и бойкой Наталье, покладистым характером.

— Это была достаточно конкретная работа, но потом это так сублимировалось, что просто перешло в жизнь. Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель, она очень была послушная, комфортная, и всё было хорошо на студии, — вспоминал Николаев в программе «Судьба человека» (12+).

Союз «дельфина» и «русалки» рухнул из-за разлучницы — концертного директора музыканта. В 2001 году пара развелась, но сохранила хорошие отношения.

— Я вошла в зал и огляделась: Игорь шел по залу, а рядом с ним — симпатичная девушка. Не то чтобы на меня похожа, но типаж тот же. Игорь общался с народом, а ее за руку держал, не отпускал, — рассказывала Наташа Королева о первой встрече с новой любовью Игоря Николаева. — Они подошли ко мне такие счастливые! Поздоровались. Он обнял подругу за плечи: «Познакомься, это Юля».

Юлия покорила звездного артиста, когда ей было 23 года Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я сказала: „Я люблю тебя“, а он ответил: „Зачем?"»

Первая и судьбоносная встреча Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилась 21 февраля 2006 года на концерте артиста. Тогда ей было 23 года, а ему 45.

Она не раз признавалась, что не была поклонницей Николаева. Однако в квартире ее родителей висел единственный плакат — с изображением певца (и, как никто не предполагал, будущего мужа).

— Папа шутит через много лет, что они всегда знали, что я выйду за него замуж. Понятно, что это только шутка. Я думаю, что это моя судьба как человека. Наверное, это были какие-то знаки Бога. Просто я была маленькая, мы не могли их прочесть. Спустя много лет мы встретились при очень странных обстоятельствах в Екатеринбурге на концерте Игоря. Подружка взяла меня на слабо, что я не смогу артисту спеть песню, и я как-то завелась, — рассказывала Юлия в программе «Судьба человека».

Юлия считает, что их встреча была предначертана судьбой Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тогда Игорь Николаев подметил, как Юлия ярко спела песню в коридоре Дворца молодежи. Он предложил ей записать все имевшиеся у нее треки и привезти диск к нему в отель.

— Там была хорошая акустика, звучало хорошо. Потом были встречи, еще встречи, еще встречи, еще. Человек накапливает в себе эмоции, потом он думает, что делать с этими эмоциями, как их применить. Стоит — не стоит. Каждый решает сам для себя, — рассказывал Николаев.

Именно благодаря смелости Юлии звездный артист обратил на нее внимание Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия полагала, что на этом их общение закончится. Но после того как не прошла в предпоследний тур конкурса «Народный артист», попросила Николаева вернуть диск, который был в единственном экземпляре. На ужине в ресторане ее уговорили остаться в Москве. Так всё и закрутилось — сначала пара не афишировала отношения.

В любви Юлия призналась первая. Она объясняла, что возлюбленный был осторожен в начале отношений, — вероятно, сказались два развода.

Первый поцелуй у пары случился на фильме ужасов — именно тогда Юлия поняла, что он настроен серьезно.

— Я очень боюсь фильмы ужасов, это для меня просто стресс. Я его схватила за руку, и он меня поцеловал. И я поняла, что он ко мне относится как к девушке, как к женщине, — говорила она в «Судьбе человека». — Я на него уже другими глазами посмотрела. Но всё не решался мне эти слова сказать. И как-то раз я ему сказала: «Я тебя люблю», а он от волнения был в таком замешательстве и ответил мне: «Зачем?» Думаю, парень совсем… А потом думаю, может, это всё не взаимно? Может быть, он не любит меня? Но потом и Игорь мне признался [в любви] тоже.

В сентябре 2010 года пара поженилась в Тверском загсе Москвы. Сначала певца смущала разница в возрасте — 22 года и то, что его дочь от первого брака старше невесты. Но жену приняли все его близкие — дочка Юлия и мама Светлана Митрофановна.

— Мы очень быстро подружились, потому что Юля добрый человечек, светлая душа, она очень талантливый человек. Она написала для меня песню «Ты мое счастье», которую посвятила нам с Игорем. Песня о нашей любви, — делилась в интервью артистка.

Супруги с мамой Николаева Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Юлия и Игорь поженились в 2010 году Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2015 году на свет появилась долгожданная дочка Вероника. После ее рождения Игорь старался уделять как можно больше внимания семье.

— Мы долго не могли стать родителями. В этом смысле Игорю тоже помог Афон. На Афоне Игорь попросил ребеночка. И когда у нас появилась доченька, он вернулся, чтобы поблагодарить старцев, что они молились за нас, — рассказывала Юлия.

Супруги стали родителями в 2015 году Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Дочку они назвали Вероникой Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Веронике уже 9 лет Источник: «Судьба человека» / smotrim.ru

Несмотря на то что пара творческая, в ней никогда не было серьезных разногласий. У Проскуряковой есть сольные треки и несколько совместных песен с мужем. Также вместе супруги выступают на концертах.

— Мы легко уживаемся, и никакой творческой ревности, соперничества между нами нет. Мы, наоборот, друг друга во всем поддерживаем, — делилась Юлия секретом крепких отношений в интервью с Woman.ru. — Мы оба идем навстречу друг другу. Может быть, в начале отношений и было так, что мы ругались, обижались друг на друга, могли подолгу не разговаривать.

Но сейчас мы быстро идем на примирение. Никакие ссоры не стоят того, чтобы долго обижаться, устраивать бойкоты. Нужно мириться, целоваться, обниматься. Юлия Проскурякова жена Игоря Николаева

В браке супруги уже 14 лет Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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