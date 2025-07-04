«Заново собирала себя»: кто такая Гузель Яхина, чья «Зулейха» открыла глаза и прогремела на всю страну, а после впала в немилость

Сейчас в библиографии Яхиной четыре романа Источник: Георгий Кардава / Podari-zhizn.ru

«Чувства — они на то и даны, чтобы человек горел. Если нет чувств, ушли — что ж за угли-то держаться?»

Бестселлер в современной России — «Зулейха открывает глаза» (18+). Роман, ставший впоследствии сериалом. Его автор — 48-летняя писательница Гузель Яхина из Казани.

В этом материале наши коллеги из 116.RU рассказывают о том, как выпускница педуниверситета уехала покорять Москву, после череды отказов прославилась своей прозой, стала «примером года», а затем впала в немилость из-за своих политических взглядов и эмигрировала за границу.

«Эти одноэтажные, двухэтажные строения: грязные, пыльные, покосившиеся, но какие-то такие настоящие»

Родилась Гузель 1 июня 1977 года в Казани в семье инженера и врача. Училась будущая писательница в физико-математическом лицее, дополнительно получала образование в художественной школе. В 15 начала изучать французский, немецкий и итальянский языки, в школьное время также увлекалась кинематографом.

О своем детстве Яхина вспоминает с любовью: она жила с семьей в самом центре города. Отчетливо в голове сложился образ той старой Казани, еще не застроенной высотными зданиями, торговыми центрами и с развитой дорожной инфраструктурой.

— То, что видно сейчас на всяких туристических открытках, это те места, где прошло мое детство. Мы в кремль ходили гулять, например. Эта картинка блестящая совершенно и туристическая появилась не так давно, ей лет 15, наверное, 16. До этого город был гораздо бледнее, но при этом в этом бледном, пыльном советском городе была совершенно невероятная часть — центральная часть, состоявшая из деревянных домов. Это та Казань, которую я люблю, любила. Эти одноэтажные, двухэтажные маленькие строения разных цветов, с цветными наличниками, грязные, пыльные, покосившиеся, но какие-то такие настоящие, — признавалась в любви старому городу писательница в программе «Мой герой» (12+).

Страсть к лингвистике и литературе Яхиной привили ее бабушка и дедушка. Они вместе работали в школе в деревне Богатые Сабы. Дедушка Гильмутдин Гилязиев занимал должность директора учреждения и вместе с этим вел немецкий язык. А бабушка Раиса Шакирова работала там же учительницей русского языка и литературы. Преподавать в Сабинской школе она стала после того, как вернулась в деревню после ссылки из Красноярского края. Гузель говорила, что ее бабушка, по сути, выросла в ссылке в ГУЛАГе.

Собственно, именно бабушкина судьба вдохновила меня написать первый роман. Просто потому что я всю жизнь разгадывала бабушкин характер: такой суровый, жесткий, она строила всех вокруг себя. Мне было интересно, где этот характер закалился. Я всю жизнь об этом думала, с разных сторон подходила к этому характеру. Вот только создавая роман о раскулачивании, о гулагской жизни, о трудовом поселении, мне показалось, что я как-то больше и глубже поняла этот характер. Гузель Яхина российская писательница

Но вернемся к юности писательницы. Получив среднее общее образование, она поступает на факультет иностранных языков Казанского пединститута. В конце 90-х Гузель переезжает в Москву, где начинает работать в сфере рекламного бизнеса. Она занималась PR-кампаниями, рекламой и маркетингом.

— Это был просто интересный опыт, он был очень непростой. Но он был прекрасный в том смысле, что это было совершенно самостоятельное плавание, в этом и была прелесть. Это плавание не всегда было успешным и не всегда безоблачным, но оно было самостоятельным, и это давало силы. Я уехала с ощущением того, что у меня есть силы и я хочу их попробовать. Для меня это было вызовом каким-то, было удовольствием на самом деле — быть одной, решать проблемы самой, — говорила Яхина.

В 36 лет Гузель получает еще одно образование, окончив сценарный факультет Московской школы кино. Затем начинает публиковаться в журналах «Нева» и «Октябрь». В 2013-м в них появились рассказы писательницы, а спустя год в журнале «Сибирские огни» напечатали первые главы ее романа «Зулейха открывает глаза».

«Зулейха открывает глаза»: громкий дебют и стремительный взлет

Встреча Яхиной и Рустама Минниханова Источник: Рустем Кадыров / пресс-служба главы Татарстана

«Ведь люди созданы не для радости или удовольствия. Но и — не для смерти. Люди созданы просто для жизни. <…> Человек рождается — быть».

Надо сказать, что изначально произведение было написано в виде сценария для учебной работы в Московской школе кино. До того как исполняющий обязанности главного редактора Виталий Сероклинов опубликовал отрывок романа в журнале «Сибирские огни», Яхина посылала текст во множество журнальных редакций и 13 издательств. Слова поддержи Сероклинова, говорила писательница, вдохновили ее продолжить творить.

— Я хотела донести мысль о том, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. По большому счету эта книга о преодолении мифологического сознания. Неважно — мужского или женского, — отзывалась о романе сама Гузель.

Произведение Яхина написала, как уже можно было понять, на основе истории своей бабушки, пережившей раскулачивание и ссылку в Сибирь. Раиса Шакирова прожила 16 лет в трудовом поселке Пит-Городок, который стал прообразом для спецпоселения Семрук.

При этом события, описанные в романе, не полностью совпадают с тем, как именно выживала ее бабушка в ГУЛАГе. Они были лишь вдохновлены рассказами и воспоминаниями о жизни Шакировой в специальном поселении.

Над романом Гузель трудилась больше двух лет. Она изучала мемуары раскулаченных и посещала места, связанные с ГУЛАГом. На одну только подготовку к написанию Яхина потратила два года, еще восемь месяцев ушло на создание романа. В нем автор стремилась показать силу человеческого духа, любовь и взаимопомощь в условиях бесчеловечных времен.

— Мне пришлось оставить всё, что не касалось текста. Какие-то вещи были сделаны для того, чтобы написать одну книгу. А если уж одну книгу писать, решила я, то, наверное, с отдачей и душой, и так, чтобы самой потом не было стыдно. Поэтому писала, погружаясь основательно в материал, тщательно изучая его, и написала. А так как книга была принята хорошо, возникла мысль о втором романе, — рассказывала в интервью «Библио TV» писательница.

Отрывок из интервью Гузель Яхиной Источник: Библио TV / YouTube

«Была принята хорошо», — поскромничала Яхина. Дебютный роман в короткие сроки стал успешным бестселлером. Книгу несколько раз перепечатывали, перевели на 30 языков. Тираж романа превысил 600 тысяч экземпляров. Только в этом году выпустили новый тираж книги, включающий специальное издание.

Пять лет назад «Зулейху» экранизировали. Сама писательница, к слову, к экранизации отнеслась крайне благосклонно.

— Мне очень понравился сериал, я его даже предпочитаю называть не сериалом, а многосерийным фильмом, потому что это действительно самостоятельное творческое произведение. Вполне серьезное, вполне уважительно относящееся к теме раскулачивания, с прекрасными актерскими работами и с очень неравнодушным режиссером, — говорила Гузель.

В 2020 году вышел сериал «Зулейха открывает глаза» (16+). Режиссер картины — Егор Анашкин. Зулейху в сериале сыграла Чулпан Хаматова. Также в актерский состав вошли: Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Елена Шевченко, Александр Баширов, Рамиль Сабитов и Роза Хайруллина. Помимо Яхиной, сценарий разрабатывали Анна Аносова, Лариса Леоненко и Василий Павлов. Специально для съемок сериала в Татарстане отстроили поселок Семрук прямо на берегу Камы, где и разворачивались основные действия.



8 серий «Зулейхи» показали на телеканале «Россия 1». Правда, сериал вызвал неоднозначные отзывы у зрителей. На многосерийный фильм, как говорит Гузель, обрушилась волна критики за якобы «очернение татарской жизни», «схематичность персонажей» и нелогичность.

Глава Татарстана, а тогда еще президент республики, Рустам Минниханов встречался с Яхиной, желал ей успехов и «интересных сюжетов для ее новых произведений». Писательнице даже присуждали звание «Пример года». А осенью 2018 года Рустам Нургалиевич посетил историческое поселение Семрук, где проходили съемки сериала.

Роман получил целый ряд различных российских и международных наград. В том числе «Зулейха открывает глаза» была отмечена премиями «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». А в 2018 году роман стал лауреатом международного культурного фестиваля «Русский Рим», который проходил в Палаццо Поли.

Тогда же Яхина стала автором «Тотального диктанта». Она подготовила три текста для разных часовых поясов: «Утро», «День» и «Вечер». Все эти отрывки вошли во второй роман Гузель — «Дети мои» (16+). В основе его — судьба российского немца, школьного учителя, живущего в раннем Советском Союзе. Это произведение в декабре 2019 года также получило премию «Большая книга».

Четыре года назад писательница публикует еще одну свою книгу — «Эшелон на Самарканд» (16+). Это роман о детях голодающего Поволжья в 1921 году. Книга получила приз читательских симпатий, учрежденный всё той же премией «Большая книга».

Но не только хвальбой известна биография Яхиной и ее произведений. Неоднократно работы писательницы подвергались критике со стороны ее же коллег по цеху. Критик Анна Наринская*, к примеру, говорила, что у персонажей «Зулейхи» явно не хватает многомерности, но в целом книга «представляет собой прямо-таки хорошую женскую прозу».

Галина Юзефович считала, что Гузель умело владеет деталями при написании романов, чего не скажешь о сюжетных линиях и общих идеях книг. Российский литературовед Кирилл Анкудинов отмечал, что Яхина могла бы писать «прекрасные мистические детективы», но никак не уходить в историю.

Жестче высказывался писатель Юрий Поляков, который полагал, что работы автора «находятся ниже уровня элементарных профессиональных навыков» и что первый роман опубликовали только с помощью «серьезных казанских руководителей».

«Три года были поворотные для меня в жизни»

В 2023 году писательница переехала в Казахстан Источник: Гузель Яхина / Vk.com

«Душу свою сердобольную — в карман поглубже запрятать, чтобы не торчала. Иногда быть добрым — это казаться злым».

2022 год раскрыл новую главу в биографии Яхиной. Гузель во время политических событий в стране высказалась против начавшейся спецоперации на Украине.

В ноябре всё того же года спектакль «Зулейха открывает глаза» (16+) сняли с репертуара Башдрамтеатра из-за позиции Яхиной. Инициативу тогда поддержала министр культуры Башкирии Амина Шафикова. И даже несмотря на то, что спектакль был востребованным, а за сценическое прочтение романа театр получил премию «Золотая маска», спустя два года постановку так и не вернули. При этом в родной для Гузель Казани «Зулейху» вообще не ставят.

Что касается писательницы, она сначала уехала из России в Германию, а в 2023 году переехала в Казахстан, сейчас живет в Алма-Ате. Порядка трех лет Яхина практически нигде не отсвечивала и лишь в декабре прошлого года дала большое интервью Forbes.

— Это было очень непростое время, вот эти три года были для меня просто поворотные в жизни. За эти три года я так много всего делала, что, наверное, не было ни времени, ни сил рассказывать об этом. Как-то я в основном заново собирала себя, потому что это пришлось сделать. После февраля 2022 года действительно было необходимо понять, где находиться, как находиться, что делать. Какие-то смыслы ушли, какие-то смыслы пришли, — делилась в интервью писательница.

Источник: Forbes / YouTube

Эти же три года Гузель занималась созданием своего четвертого романа — «Эйзен» (18+), посвященного режиссеру Сергею Эйзенштейну. Примечательно, что и Яхина, и Сергей Михайлович некоторое время пребывали в Алма-Ате. В казахстанском городе автор оказалась как раз тогда, когда работала над своим произведением.

— В Эйзенштейне так много было конфликтов неразрешимых, это действительно был калейдоскоп из проблем. Художник, который соревнуется, спорит, вступает в прямое противодействие с человеком — это всего лишь одна из граней. Еще была другая грань, когда истероид внутри Эйзенштейна, его истерическая часть вступала в конфликт, в бой с ученым, — описывала режиссера Яхина.

«Эйзен» вышел в России 5 марта. Роман, что не впервой для Гузель, вызвал неоднозначное мнение у читателей за антисоветские смыслы. Литературный критик Лиза Биргер писала, что в «Зулейхе» Яхина смогла сгладить все острые углы и мягко преподнести не самые приятные страницы советской истории. В четвертом своем произведении автор вновь поднимает тему травматической истории первой половины XX века. Только теперь работа прозаика подвергается, как выражается Биргер, «беспрецедентному хейту».

О своих дальнейших планах Яхина не говорит. Непонятно и то, последует ли за четверым романом пятый. Однако известно, что писательница продолжает жить в Казахстане вместе со своей семьей.