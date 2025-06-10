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Культура «Новое поколение не живет по чужим правилам». Трейлер комедии «Нейробатя» появился в Сети

«Новое поколение не живет по чужим правилам». Трейлер комедии «Нейробатя» появился в Сети

В Чите его видели только гости кинофестиваля

471
6 комментариев

Первыми комедию увидели читинцы

Источник:

организаторы XII ЗМКФ

Официальный трейлер и постер фильма «Нейробатя» (16+) режиссера Виталия Дудки появился в Сети. До сегодняшнего дня его видели только гости XII Забайкальского международного кинофестиваля, сообщили 10 июня организаторы ЗМКФ.

«Это дерзкая комедия с нотами sci-fi (научная фантастика. — Прим. ред.) о новом поколении, которое устало жить по старым правилам. Это фильм о детях, которые больше не хотят жить по чужим законам, и отцах, которые слишком долго жили в прошлом. Главным аттракционом здесь станет переселение сознания в разные гаджеты — от колонки до робота-петуха — аниматроника, специально разработанного для проекта», — сообщили авторы картины.

Настоящий робот-петух!

Источник:

организаторы XII ЗМКФ

Фильм покажут в сентябре | Источник: организаторы XII ЗМКФФильм покажут в сентябре | Источник: организаторы XII ЗМКФ

Фильм покажут в сентябре

Источник:

организаторы XII ЗМКФ

Картинка рассказывает о Грише — айтишнике-невротике, который создает уникальную нейросеть, способную переселить сознание человека в «умные» устройства. Но тестировать уникальное изобретение ему приходится на собственном отце. Бес — лидер криминальной ОПГ — оказывается буквально в руках сына, перемещаясь из гаджета в гаджет. Они отправляются в сумасшедшее приключение, которое поможет переосмыслить отношение друг к другу.

В главных ролях Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов, Александр Обласов, Сергей Чихачев, блогеры Wylsacom, Даня Крастер, фигуристы Игнатовы Александра и Макар и другие.

«Из-за всех этих передвижений сознания между гаджетами может показаться, что наша история сказочная. Но, мне кажется, что сюжет, наоборот, очень житейский и даже злободневный. Мы уже привыкли общаться через разные гаджеты, а связывает нас иногда и правда только блютуз. Наш фильм показывает ценность настоящей, реальной связи между людьми», — поделился актер Денис Власенко.

Кинотеатр «Удокан» принял зрителей не только на этой картине | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUКинотеатр «Удокан» принял зрителей не только на этой картине | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Кинотеатр «Удокан» принял зрителей не только на этой картине

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Картину «Нейробатя» (16+) 8 июня в кинотеатре «Удокан» презентовали читинцам. Фильм, который сочетает экшен, роуд-муви и трогательную историю о семье, вызвал интерес публики.

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд» и «Удоканская медь».

По данным информационного агентства «Чита.Ру» (зарегистрировано Роскомнадзором — свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77-71394 от 17 октября 2017 года).

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Тамара Ван-Фу-ЛиТамара Ван-Фу-Ли
Тамара Ван-Фу-Ли
Старший корреспондент
ЗМКФ Премьера фильма Комедия
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Комментарии
6
Гость
4 часа
Коренное отличие современного поколения, "которое не желает жить по старым правилам", это полный бардак в головах и отсутствие каких-либо правил(новых, старых,..), нежелание прислушиваться к законам государства и жизни в целом. При этом ничего не представляя из себя, Вся жизнь - игра. И в этом фильме преподносится история "айтишника-невротика"! Замечательный пример для подражания!!!
Гость
5 часов
А-ля батя в другом варианте? Интересно, если фильм в духе известного "Батя".
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