Названы лучшие фильмы и актеры: итоги XII Забайкальского международного кинофестиваля

В этой номинации победил режиссёр Глеб Кучинский со своей работой «Петелька-крючочек» (12+). Премьера 24-минутной короткометражки состоялась в 2024 году на кинофестивале «Амурская осень».

Сюжет у неё сказочно-фэнтезийный — о девушке Елизавете, которую толкают на улице, игнорируют в театре, смотрят сквозь. И так она живёт сколько себя помнит. Пока однажды у героини не появляется волшебный желтый плащ из необычного ателье. Теперь Лиза наконец-то видна для всех, но действительно ли это то, чего она хотела?

Со сцены филармонии Глеб Кучинский поблагодарил жюри и передал привет своей возлюбленной, которая смотрит церемонию онлайн.