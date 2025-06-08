Названы лучшие фильмы и актеры: итоги XII Забайкальского международного кинофестиваля

Двенадцатый по счёту Забайкальский международный кинофестиваль подошёл к концу. На церемонии закрытия ЗМКФ в краевой филармонии в Чите 8 июня были подведены итоги — названы лучшие фильмы, короткометражки, актёры, сценаристы и режиссёры.
- Лучший короткометражный игровой фильм
- Короткометражный документальный фильм
- Лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкалье
- Лучший сценарий + Приз зрительских симпатий
- Лучший актер
- Лучшая актриса
- Лучший режиссёр
- Лучший фильм
- Конкурс «Новый взгляд»
- Конкурс «Кино+»
- Приз губернатора Забайкальского края
Лучший короткометражный игровой фильм
В этой номинации победил режиссёр Глеб Кучинский со своей работой «Петелька-крючочек» (12+). Премьера 24-минутной короткометражки состоялась в 2024 году на кинофестивале «Амурская осень».
Сюжет у неё сказочно-фэнтезийный — о девушке Елизавете, которую толкают на улице, игнорируют в театре, смотрят сквозь. И так она живёт сколько себя помнит. Пока однажды у героини не появляется волшебный желтый плащ из необычного ателье. Теперь Лиза наконец-то видна для всех, но действительно ли это то, чего она хотела?
Со сцены филармонии Глеб Кучинский поблагодарил жюри и передал привет своей возлюбленной, которая смотрит церемонию онлайн.
Короткометражный документальный фильм
«Легенды памяти. Молитва первой каменной» (0+) — режиссёр Михаил Тополев. Это документальный фильм Быстринского ГОКа о храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Калинино Забайкальского края. Работа объединила документы и легенды — стала видеодневником исследователей, историков, священников, жителей села и разных регионов страны. Съемочная группа провела больше 20 интервью в самом Калинино, Бянкино, Нерчинске, Чите, Иркутске и Москве.
Команда побывала в трех архивах, в том числе Российском государственном архиве древних актов, в трех церквях и женском монастыре, нашла уникальные документы и познакомилась с удивительными людьми. Самое главное — был найден главный документ, по которому возведена церковь. Это указ Петра I, по которому в 1706 году он лично дал разрешение на строительство каменного храма в селе Монастырское (ныне Калинино), сделав исключение в своём указе о запрете каменного строительства в России на период возведения Петербурга.
Лучший короткометражный фильм, снятый в Забайкалье
В этой номинации главный приз достался режиссёру Виктории Шагако за фильм «Большие надежды» (12+). Это работа про фотографа, пробивающегося в мире моды. Фильм занял первое место на конкурсе короткометражного кино XII Забайкальского международного кинофестиваля, итоги которого были подведены накануне церемонии закрытия.
Виктория учится в Санкт-Петербурге, поэтому не смогла присутствовать на церемонии закрытия. На сцену за наградой вышел её папа.
В описании фильма на сайте фестиваля говорится, что Теодор — молодой фотограф, едва не павший духом после смерти отца, — решает начать новую жизнь в большом городе. Его попытка пробиться в мир моды и гламурных журналов оказывается не такой простой, как он себе представлял. В условиях жестокой конкуренции и цинизма индустрии красоты Теодор неожиданно получает шанс от судьбы, когда его портфолио привлекает внимание загадочного незнакомца. Фильм — это ироничная и слегка горькая история о поиске своего места в жизни, о надеждах и разочарованиях, о цене успеха и о том, как иногда самые неожиданные пути ведут к цели.
Лучший сценарий + Приз зрительских симпатий
Фильм «Мужчина и женщина» (18+) — автор сценария и режиссер Владимир Котт.
Это пронзительные истории про мужчин и женщин, которые связали свою жизнь — кто-то на годы, кто-то на час, кто-то на пять минут. Истории из жизни, звучащие дома на кухне, в купе с незнакомцами, в такси, или оставшиеся в записной книжке как воспоминание, потому что если чувства настоящие, искренние — то это навсегда. Моменты странных встреч и горьких расставаний, в которых можно увидеть что-то знакомое.
В фильме снялись Павел Деревянко, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Ольга Медынич.
Эта же картина выиграла в номинации «Приз зрительских симпатий».
Лучший актер
Артист из Абхазии Рауль Кове победил в номинации «Лучший актёр». Актёр имеет мало киноработ, так как в основном играет в театре. Родился 18 декабря 1962 года в селе Куланырхуа в Абхазии. Окончил Тбилисский государственный театральный институт имени Шота Руставели. С 1985 года — актер Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Свою награду на ЗМКФ он получил за роль в фильме «Последняя цена» (18+) о русской семье, которая живет в полуразрушенном войной абхазском городке и выращивает на продажу фундук, надеясь разбогатеть благодаря внезапной «ореховой лихорадке» — взлету цен на абхазские орехи. Но в посёлке появляется банда, ворующая орехи.
Лучшая актриса
Шестидесятитрёхлетняя Марисель Альварес признана лучшей актрисой по итогам XII Забайкальского международного кинофестиваля. Свою награду Альварес получила за главную роль в фильме «Поверхность» (16+) режиссеров Сесилии Атан и Валерии Пивато. Картина снята в Аргентине и Испании в 2024 году.
«Сын Софии возвращается домой из тюрьмы. Когда выясняется, почему на самом деле он совершал все свои преступления, София пытается относиться к нему так же, как прежде», — говорится в аннотации к фильму.
За свою карьеру актрисы Марисель Альварес снялась в 15 фильмах, а в одной из картин — «Бьютифул» (18+) — она играла с известным испанским актёром Хавьером Бардемом. Также она играла в ленте «Римские приключения» (18+) американского режиссёра Вуди Аллена.
Лучший режиссёр
В номинации «Лучший режиссёр» взяли приз сразу двое — это Сесилия Атан и Валерия Пивато, снявшие фильм «Поверхность». Сесилия — уроженка Аргентины. Как и Валерия.
Лучший фильм
Картина «Лесной царь» (18+) победила в номинации «Лучший фильм». Фильм снят в Сербии и Болгарии режиссёром Гораном Радовановичем. Лента, увидевшая свет в 2024 году, рассказывает о событиях 1999 года, когда страны НАТО бомбили Югославию. Мать увозит восьмилетнего Саву, чтобы избежать смерти и сохранить его чистый и наивный взгляд на мир.
Победителя в главной номинации ЗМКФ объявили со сцены председатель жюри Международного конкурса, российский режиссёр и сценарист Владимир Хотиненко и вице-президент компании Норильский никель — гендиректор ГРК «Быстринское» Михаил Сальков.
Мировая премьера фильма «Лесной царь» прошла в 2024 году на Московском международном кинофестивале. Название фильма отсылает к балладе Гёте «Лесной царь», известной русскоязычному зрителю в переводе Василия Жуковского.
Конкурс «Новый взгляд»
Это традиционный специальный конкурс, который позволяет увидеть проблемы подрастающего поколения и предложить возможности для воспитания жизненно необходимых нравственных позиций. В нём было заявлено пять фильмов из России, Казахстана, Ирана, Нидерландов.
Лучший фильм конкурса «Новый взгляд» — картина из Казахстана «Бауырына салу» (16+), режиссер Асхат Кучинчереков.
Приз зрительских симпатий конкурса — Фильм «Жига. На полной скорости» (12+), режиссер Наталия Ахметова-Калёнова. Эта же картина получила диплом конкурса — за легкость раскрытия проблемы «отцов и детей».
Фишка жюри конкурса «Новый взгляд» — молодость. Среди членов жюри в этом году оказался молодой актер театра и кино Василий Востров, который родился в Чите, окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. Снимался в сериале «Тайны следствия» (16+). Также в состав жюри вошли: уроженка Читы Екатерина Онегова — музыкант, журналист, выпускница Забайкальского краевого училища искусств по классу хорового дирижирования; а также режиссер Иван Чернов — родился в Чите, учится на отделении народного художественного творчества Забайкальского краевого училища культуры.
Конкурс «Кино+»
Этот конкурс на Забайкальском международном кинофестивале проводился впервые и посвящён он сериалам.
Диплома конкурса удостоен проект «Гаражники» (6+) режиссёра Михаила Местецкого. Сериал снят в жанре мокьюментари-комедии. Подробнее о премьере проекта, которая состоялась на ЗМКФ-2025, можно прочитать в тексте. Диплом вручён за «уникальную атмосферу гаражной романтики и бытовой философии».
Ещё один диплом достался сериалу «Витязи» (18+) режиссера Михаила Колпахчиева — за тонкое сплетение исторических фактов и драматургии.
Приз зрительских симпатий конкурса у сериала «Бедные смеются, богатые плачут 2» (16+) режиссеров Владислава Николаева, Натальи Лобановой, Наталии Вагоновой, Сергея Куваева.
Приз губернатора Забайкальского края
Эта награда досталась народному артисту России, актёру Юрию Назарову, сыгравшему за свою карьеру более 300 ролей.
Награду ему от имени губернатора края Александра Осипова вручала заместитель председателя правительства Забайкальского края Виктория Бессонова, которая немного нарушила сценарий закрытия XII Забайкальского международного кинофестиваля.
Бессонова вышла, чтобы сказать приветственное слово. А затем попросила выйти на сцену Назарова, публика отреагировала на это аплодисментами, многие начали вставать. Ведущие Валерия Ланская и Дмитрий Дюжев отметили, что это должно было произойти позднее, поэтому попросили перенести награждение. На это зампред ответила, что можно пойти и не по сценарию. Дюжев с этим не согласился, но Юрий Назаров уже поднялся на сцену.