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Культура Умер Юрий Мартынов — автор песен Киркорова и Зыкиной

Умер Юрий Мартынов — автор песен Киркорова и Зыкиной

Он тяжело болел

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Мартынов лежал в больнице перед смертью | Источник: Имена на все времена / Telegram Мартынов лежал в больнице перед смертью | Источник: Имена на все времена / Telegram

Мартынов лежал в больнице перед смертью

Источник:

Умер композитор Юрий Мартынов, автор многих песен Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы. Музыканту было 67 лет.

О смерти композитора рассказала ТАСС Анна Пугач — супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева. По ее словам, Мартынова не стало 1 марта.

— Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни, — пояснила Анна Пугач РИА Новости.

Юрий Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске (Донецкая область). В 1982 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции, за время обучения стал лауреатом двух всесоюзных конкурсов молодых композиторов.

Он приобрел популярность благодаря известной советской певице, народной артистке РСФСР Раисе Васильевой, которая в 80-е годы часто рассказывала о нем высокопоставленным сотрудникам Минкульта. В 1987-м стал членом Союза композиторов России, в 2003-м получил звание заслуженного деятеля искусств РФ. У него был старший брат Евгений Мартынов, советский певец, он умер в 1990 году.

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