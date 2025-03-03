Умер Юрий Мартынов — автор песен Киркорова и Зыкиной

Мартынов лежал в больнице перед смертью Источник: Имена на все времена / Telegram











Умер композитор Юрий Мартынов, автор многих песен Людмилы Зыкиной, Филиппа Киркорова, Александра Серова, Николая Караченцова, Азизы. Музыканту было 67 лет.

О смерти композитора рассказала ТАСС Анна Пугач — супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева. По ее словам, Мартынова не стало 1 марта.

— Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни, — пояснила Анна Пугач РИА Новости.

Юрий Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске (Донецкая область). В 1982 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции, за время обучения стал лауреатом двух всесоюзных конкурсов молодых композиторов.