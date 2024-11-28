Дворец и заброшенная коммуналка: где снимали сериал «Преступление и наказание» с Янковским в главной роли

Локации для сериала создатели выбрали не только в Санкт-Петербурге Источник: кадры из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год











Новый сериал «Преступление и наказание» (18+) по одноименному роману Достоевского продолжает активно обсуждаться в Сети. Мнения зрителей о нем разделились: кто-то хвалит создателей за визуальную эстетику и сценарные находки, но другие считают, что авторы выбрали не совсем удачный способ переноса классики в современную действительность.

В издании «Вокруг света» показали, где снимали нашумевший сериал с Иваном Янковским в главной роли. Большая часть съемок проходила в родном для Раскольникова Санкт-Петербурге, но, как выяснили журналисты, некоторые эпизоды снимались в Москве и Подмосковье. Изучаем локации.

Сериал «Преступление и наказание» — современная адаптация одноименного романа (16+) Федора Достоевского. Сценарий к 10-серийному проекту писала Анастасия Мирзоева (дочь режиссера Владимира Мирзоева, также работала над сериалом «Внутри убийцы» (18+)), режиссер — Владимир Мирзоев (сериалы «Топи» (18+), «Внутри убийцы», театральные постановки и др.). В главных ролях, помимо Ивана Янковского, — Любовь Аксенова (Дуня Раскольникова), Тихон Жизневский (Дмитрий Разумихин), Алена Михайлова (Соня Мармеладова), Юлия Снигирь (Марфа Петровна) и другие.

Поместье Свидригайловых

Поместье Аркадия Ивановича и Марфы Петровны Свидригайловых в сериале по-настоящему шикарное: можно сказать, русский Версаль. Подходящий для съемок особняк создатели сериала нашли на берегу Истринского водохранилища в деревне Бережки Московской области.

Поместье Свидригайловых снимали в Подмосковье Источник: Сергей Павленко / LiveJournal.com











Это целый дворцовый комплекс с парком, он находится в частном владении: по данным СМИ, несколько лет назад его у «Газпромбанк-Инвеста» купила некая кипрская компания.

Съемки проходили в дворцовом комплексе Источник: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год











В романе не описывается поместье Свидригайлова, но Достоевский дает понять, что его герой — дворянин, служивший в кавалерии, «не без связей». По ходу сюжета Свидригайлов приезжает в Петербург, где селится в небольшом номере гостиницы, имеющем мало общего с роскошью поместья.

Квартира Раскольникова

Достоевский описывает квартиру главного героя как мрачное, тесное и неуютное место. «Крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями» — пишет автор.

Квартиру Раскольникова снимали в общежитии Института горного дела в Люберцах Источник: ojkumena / Wikimapia.org











В книге Раскольников жил, конечно, в Санкт-Петербурге, в районе Сенной. А вот для съемок сериала выбрали заброшенный корпус Института горного дела в подмосковных Люберцах. Раньше в здании располагалось общежитие.

Так показали жилье Раскольникова в сериале Источник: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год











Съемочная группа постаралась придать облику комнаты главного героя сходство с описанием из романа — помещение действительно очень потрепанное. Правда, потолки гораздо выше, чем в книге. Достоевский писал, что комната была «до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок».

Дом Мармеладовых

Несколько интерьерных локаций «Преступления и наказания» были сняты в Москве. Например, в заброшенном трехэтажном здании на улице Маросейка, где когда-то были коммуналки, снимали скромную квартиру Мармеладовых.

На момент съемок помещения в здании находились практически в аварийном состоянии, так что съемочной группе пришлось их обогреть и слегка привести в порядок.

Сцены из квартиры Мармеладовых снимали в заброшенной коммуналке Источник: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год











В романе Достоевский описывает жилище семьи Мармеладовых так: «беднейшая комната шагов десять длиной», где «всё разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье».

Где снимали сериал «Преступление и наказание»

Конечно, большая часть локаций сериала «Преступление и наказание» снимали в Санкт-Петербурге. По здешним серым улицам бродит Раскольников, и ведет диалог со своим незримым мрачным спутником.

Так, один из самых ярких эпизодов был снят на Львином мосту, где Раскольников сидит верхом на мраморной статуе льва.

Раскольников залез на статую на Львином мосту Источники: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год, Вадим Корнеев / Rasfokus.ru

Причем в кадр попало много узнаваемых мест. К примеру, вот главный герой лежит, глядя в небо, на парапете Тучкова моста.

Источники: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год, официальный сайт правительства Санкт-Петербурга

А как вам кадр, где Раскольников сидит неподалеку от Английского моста напротив комплекса зданий Санкт-Петербургской бумажной фабрики (набережная реки Фонтанки, 144–146)?

Источники: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год, Wikimapia.org

А вот герой бежит сквозь арочную анфиладу здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной Васильевского острова, оглядываясь назад, будто убегая от преследователя.

Герой Янковского «сбегал» от последствий сквозь арочную анфиладу здания Двенадцати коллегий Источники: кадр из сериала «Преступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев, Кинопоиск, 2024 год, Екатерина Борисова / Wikipedia.org