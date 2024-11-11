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Вы не ответите даже на 6 из 12 или право имеете? Честный тест по творчеству Достоевского

В день рождения великого писателя проверяем, как вы помните его шедевры

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3 комментария

Федор Михайлович старался, писал. А вы хоть читали?

11 ноября исполняется 203 года со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Классик мировой литературы родился в Москве, но вся его жизнь и творчество неразрывно связаны с Санкт-Петербургом. Конечно, все знают, чем Родион Раскольников убил старуху-процентщицу и какие романы входят в «Великое пятикнижие», поэтому мы подобрали для вас 13 вопросов посложнее — с ними справится лишь настоящий литературовед!

ТЕСТПройден 63 раза
1 / 12

Как звали старуху-процентщицу — жертву Родиона Раскольникова из романа «Преступление и наказание»?

  • Татьяна Ивановна

  • Анна Ивановна

  • Алена Ивановна

2 / 12

Как называется последний роман Достоевского?

  • «Братья Карамазовы»

  • «Идиот»

  • «Бесы»

3 / 12

Федор Михайлович был убежден, что «надо любить жизнь больше, чем…». Продолжите знаменитую фразу писателя из романа «Братья Карамазовы».

  • Смысл жизни

  • Деньги

  • Вы думаете

4 / 12

Как называется произведение Достоевского, в котором центральная проблема — корыстолюбие?

  • «Белые ночи»

  • «Идиот»

  • «Бедные люди»

5 / 12

«Красота спасет мир» — эту фразу знают все. А вот из какого романа высказывание и какой герой произносит известную цитату, вспомнят только литературоведы

  • Слова произносит Алеша Карамазов в романе «Братья Карамазовы»

  • Слова произносит Алексей Иванович из романа «Игрок»

  • Слова произносит юноша Ипполит Терентьев в романе «Идиот»

6 / 12

Какую роль в жизни Раскольникова играет Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании»?

  • Он ее использует для финансовых целей

  • Она помогает ему обрести спасение

  • Она его подельница

7 / 12

От какой болезни страдает князь Мышкин в романе «Идиот»?

  • Эпилепсия

  • Туберкулез

  • Слабоумие

8 / 12

В каком романе Достоевский затрагивает проблемы социализма и революционных движений?

  • «Бесы»

  • «Подросток»

  • «Записки из Мертвого дома»

9 / 12

Кем работает главный герой романа «Игрок» Алексей Иванович?

  • Прокурор

  • Учитель

  • Садовник

10 / 12

В каком городе происходит действие романа «Униженные и оскорбленные»?

  • Москва

  • Новосибирск

  • Санкт-Петербург

11 / 12

Как звали возлюбленную Макара Девушкина?

  • Варвара

  • Соня

  • Лиза

12 / 12

Вспомните ли реку, которая пролегала у дома Наташи Ихменевой из романа «Униженные и оскорбленные»?

  • Нева

  • Мойка

  • Фонтанка

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Федор Достоевский Тест Произведения Достоевский Преступление и наказание Писатель Поэт Литература Знания Школьные знания Чтение Книги
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Комментарии
3
Гость
49 минут
Достоевский реакционист и имперец, не любил революции и людей борющихся за свои права с эксплуататорами такая метаморфоза произошла с ним после стояния на эшафоте с петлёй на шее за участие в революционной деятельности
Гость
6 минут
Да кому это надо..
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