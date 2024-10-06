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Культура Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. В чем секрет ее красоты — видео

Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. В чем секрет ее красоты — видео

Рассказываем историю становления итальянской кинодивы

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«Малена», «Квартира», «Страсти Христовы», «Астерикс и Обеликс», две части «Матрицы» — эти фильмы вошли в историю кинематографа и вписали туда Монику Беллуччи. Как видно по этому далеко не полному списку, жанровое разнообразие ее работ не знает границ (она снялась даже у Дэвида Линча в третьем сезоне сериала «Твин Пикс»). И всё же везде и всегда она остается верна себе и своему образу эталонной красотки, одно появление которой заставляет мужчин задержать дыхание. А ведь в сентябре ей исполнилось 60 лет!

Это удивительно еще и потому, что в детстве никто не прочил Беллуччи карьеры модели и актрисы. Ее считали едва ли не дурнушкой. Поэтому девушка отправилась учиться на факультет права. Но учебу надо было как-то оплачивать, и она решила подработать моделью. Тут всё и завертелось.

О восхождении Моники Беллуччи к вершинам славы, ее мужчинах и, конечно, секрете долголетия ее красоты — в коротком видео.

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