Сериал о Курчатове и видеоигра по «Пете и волку»: какие новинки выйдут в России в 2024–2025 году

В новом сезоне зрители увидят продолжение знакомых сериалов и абсолютно новые проекты Источник: ИРИ











В Институте развития интернета рассказали, какие сериалы и шоу ждут зрителей в новом сезоне. На презентации в Кибердоме представили более 80 проектов, которые выйдут в ближайший год. Среди них — исторические, семейные, детективные, молодежные, анимационные и комедийные сериалы, онлайн-шоу с участием популярных блогеров, образовательные и документальные проекты, видеоигры и мультиформатный контент.

— Поддержка и развитие внутреннего рынка — одна из главных задач ИРИ последние полтора года. В 2023-2024 при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория. Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 миллиардов просмотров. Среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу, — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В новом сезоне будет много премьер, основанных на исторических событиях Источник: ИРИ











Несколько крупных проектов нового сезона основаны на реальных исторических событиях. Среди них — драма «Атом», посвященная Игорю Курчатову и другим разработчикам советской атомной бомбы, историческая драма «Челюскин. Первые» о знаменитой экспедиции, военный детектив «Враг у ворот» с Филиппом Янковским и Александром Новиным в главных ролях. К 80-летию Великой Отечественной войны приурочен сериал «Доктор Вера» по одноименной повести Бориса Полевого. Готовятся к выходу сразу несколько сериалов об известных исторических личностях: «Петр I», «Новороссия. Потемкин», «Павел. Первый и последний», «Столыпин», «Александр I» и другие.

В новом сезоне зрители увидят шпионский детектив «Центурия», второй сезон «Крутой перемены», драмеди «Между нами химия» о женщине с тяжелым диагнозом, медицинскую драму «Фулл Хаус» о хирурге-трансплантологе, а также международные сериалы. Например, приключенческую экшен-драму «Амура» снимали в Азии, а детективную драму «Эль Русо» — в Аргентине.

Детей ждет продолжение детективного сериала о юной сыщице-вундеркинде «Любопытная Варвара», анимационный сериал «Герои Арктики», приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка» и веб-сериал «Каникулы Светофоровых» про поездку многодетной семьи на море. В числе премьер для подростков — драмеди «Залетела в тренды» о молодой официантке, которая едет покорять шоу талантов, фантастический детектив «Подростки в космосе» и мелодрама «Многогранники» по мотивам молодежной книги-бестселлера.

Также в новом сезоне стартует сразу несколько документалок на разные темы: от будней Счетной палаты или становлении поп-музыки в России — до российских разработок в области протезирования или ментальных проблем у подростков.

Почти половина проектов, которые поддерживает ИРИ, приходится на блогосферу. Среди новинок сезона — тревел-шоу «Хайканутые», «Битва роботов», дейтинг-шоу «Краш на все руки», в котором парни рабочих профессий и девушки с высшим образованием ищут любовь, «Наука в шоке» с Александром Пушным и еще несколько премьер для молодежи.