«Мама сбежала»: в Ярославле отец полгода избивал трёх малышей

— С марта по сентябрь текущего года все три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. Мать сбежала от мужа-тирана. Мужчина издевался над сыновьями. С точки зрения достатка семья благополучная. Мальчики находятся в тяжёлом психологическим состоянии. Сейчас дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах мальчиков, — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.