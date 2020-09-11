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«Мама сбежала»: в Ярославле отец полгода избивал трёх малышей

Первые подробности дикой истории

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Мальчики находятся в тяжелом психологическом состоянии&nbsp;

Мальчики находятся в тяжелом психологическом состоянии 

В Ярославле отец полгода избивал трёх малышей

В Ярославле трёх малышей спасли от отца-тирана. Мужчина полгода истязал сыновей. От побоев у мальчиков остались ссадины и глубокие шрамы.

От побоев остались глубокие рубцы

От побоев остались глубокие рубцы

— С марта по сентябрь текущего года все три ребенка регулярно подвергались физическому насилию. Мать сбежала от мужа-тирана. Мужчина издевался над сыновьями. С точки зрения достатка семья благополучная. Мальчики находятся в тяжёлом психологическим состоянии. Сейчас дети находятся под защитой государства, проводится медицинская экспертиза синяков, шрамов и рубцов, обнаруженных на телах мальчиков, — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Сейчас дело об отце-истязателе передано в следственные органы.

— По данному факту проводится проверка, — добавили с следственном комитете Ярославской области.

Напомним, ранее мы рассказывали о зверском случае избиения в Рыбинске. Мужчину, который бил и пинал своего сына, очевидцы сняли на видео. Они рассказали, что причиной побоев стал алкоголь.

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