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«Простите ради Христа!»: послушник, перерезавший горло батюшке в келье, на суде рухнул на колени

В Ярославском областном суде пролились слёзы

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Обвиняемый в убийстве Александр Авдеев рассказывал притчи на суде

Обвиняемый в убийстве Александр Авдеев рассказывал притчи на суде

В Ярославле начался суд по делу об убийстве игумена из Переславля

Сегодня в Ярославском областном суде прошло первое заседание по делу о жестоком убийстве игумена Даниила из Переславского монастыря. На скамье подсудимых — 31-летний Александр Авдеев из Сергиева Посада, он жил при монастыре некоторое время до 2016 года. Именно он, по версии обвинения, зашёл в келью к батюшке утром 7 июля 2016 года и перерезал ему горло, а затем забрал 1,1 миллиона рублей и скрылся. Много лет его личность не могли установить, пока не сделали ДНК-экспертизу капельки пота, найденной на месте преступления.

На суде присутствовали родные погибшего. Перед ними Авдеев рухнул на колени:

— Я знаю, что ничем не загладить вину, ничем и никогда в жизни. Просто ради Христа простите меня искренне. Я помню вас, я помню, как вы с детишками приезжали. Простите меня ради Христа.

И заплакал.

Сестра настоятеля ответила на это коротко:

— Бог простит.

«Был строг к послушникам»

Подозреваемый Александр Авдеев признаётся в убийстве&nbsp;

Подозреваемый Александр Авдеев признаётся в убийстве 

На первом заседании допросили родных игумена — сестру и её мужа. Они рассказали, каким был батюшка и как он заведовал финансами монастыря.

— Он аскетического характера человек, немного замкнутый, чуткий. Он старался как-то всё организовать в строгости, но я считаю, что всё равно не получалось. Буквально — отвернулся — послушники начинали что-то по-своему делать. У него не было помощников, малочисленный монастырь. Он не любил нас посвящать в вопросы внутренней жизни монастыря, — рассказала Инесса Цветкова, сестра игумена Даниила. — При мне был случай, что какой-то человек 1,5 тысячи рублей забрал. Меня тогда отставили подальше, с виновником и батюшка, и Даниил разговаривали. Он думал, выслушивал.

— Да, отец Даниил был строг с точки зрения руководства монастырем, ведения службы. Люди приходят в монастырь на день пожить, потрудиться и уехать, я не слышал от них такого, чтобы отец Даниил вызывал у них ненависть. Или чувство, что ими помыкают, унижают. Другое дело, что человек пришёл в послушничество — тут будет проявляться требовательность. Для меня до сих пор это надуманные рассуждения о ненависти к отцу Даниилу. Это в оправдание себе или что-то ещё, — высказался супруг Инессы Дмитрий.

Рассуждения о строгости на суде были неспроста: обвинение настаивает на том, что убийство было совершено ради ограбления. Обвиняемый же признаёт факт убийства, но отрицает этот мотив, настаивая, что убил игумена из-за личной неприязни: Даниил некогда попросил уйти Александра Авдеева со двора монастыря.

Вся трансляция из зала суда.

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