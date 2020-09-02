«Простите ради Христа!»: послушник, перерезавший горло батюшке в келье, на суде рухнул на колени

На первом заседании допросили родных игумена — сестру и её мужа. Они рассказали, каким был батюшка и как он заведовал финансами монастыря.

— Он аскетического характера человек, немного замкнутый, чуткий. Он старался как-то всё организовать в строгости, но я считаю, что всё равно не получалось. Буквально — отвернулся — послушники начинали что-то по-своему делать. У него не было помощников, малочисленный монастырь. Он не любил нас посвящать в вопросы внутренней жизни монастыря, — рассказала Инесса Цветкова, сестра игумена Даниила. — При мне был случай, что какой-то человек 1,5 тысячи рублей забрал. Меня тогда отставили подальше, с виновником и батюшка, и Даниил разговаривали. Он думал, выслушивал.

