Ударил батюшку ножом и швырнул в келью: работник монастыря рассказал, как зарезал настоятеля

Напомним, что 7 июля 2016 года в собственной келье в Переславле-Залесском было найдено тело убитого священника, которым оказался игумен Даниил. Комната вокруг была залита кровью, а у батюшки — перерезано горло и множество ножевых ранений по телу.



В деле было два подозреваемых. Первым в розыск сразу был объявлен повар-послушник Александр Шулешов, который пришел в монастырь недавно. Новый повар попал под подозрение, поскольку покинул монастырь внезапно. И его исчезновение совпало с днем убийства батюшки. Позже его отпустили. Дело оказалось непростым: полиция предлагала миллион рублей за любую информацию об убийстве, следователи снимали отпечатки пальцев у нескольких сотен ярославских священников.



Задержать подозреваемого Александра Авдеева удалось лишь в 2019 году. Он сознался, что убил батюшку, чтобы украсть из монастырской кассы миллион рублей (украл 1,1 миллиона рублей). На допросе Авдеев сказал, что потратил деньги на личные нужды. Известно также, что в августе 2018 года он был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное убийство.



Вся история.