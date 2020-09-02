Ударил батюшку ножом и швырнул в келью: работник монастыря рассказал, как зарезал настоятеля

Напомним, что 7 июля 2016 года в собственной келье в Переславле-Залесском было найдено тело убитого священника, которым оказался игумен Даниил. Комната вокруг была залита кровью, а у батюшки — перерезано горло и множество ножевых ранений по телу.
В деле было два подозреваемых. Первым в розыск сразу был объявлен повар-послушник Александр Шулешов, который пришел в монастырь недавно. Новый повар попал под подозрение, поскольку покинул монастырь внезапно. И его исчезновение совпало с днем убийства батюшки. Позже его отпустили. Дело оказалось непростым: полиция предлагала миллион рублей за любую информацию об убийстве, следователи снимали отпечатки пальцев у нескольких сотен ярославских священников.
Задержать подозреваемого Александра Авдеева удалось лишь в 2019 году. Он сознался, что убил батюшку, чтобы украсть из монастырской кассы миллион рублей (украл 1,1 миллиона рублей). На допросе Авдеев сказал, что потратил деньги на личные нужды. Известно также, что в августе 2018 года он был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное убийство.
Прокурор:
— Подсудимый вину не отрицает. Оспаривает убийство в целях завладеть имуществом, указывает на убийство из личных неприязненных отношений.
Авдеев с благословения настоятеля проживал на территории монастыря, не был послушником, работал. Он не ярославец, из Московской области.
Как сам преподносит содеянное — от злого сердца, видимо.
Прокурор:
— Подсудимый сознался из-за неопровержимых доказательств. Была проведена генотипическая экспертиза (потожировые следы). Не отрицает, что взял деньги, но изначально убийство совершил не поэтому.
Он связывает с тем, что отец Даниил попросил его освободить территорию монастыря в своё время.
В момент убийства он уже не проживал в монастыре, вернулся в Московскую область. Именно там он решился на убийство, тяжелое материальное положение тоже могло сподвигнуть на это. Вернулся в монастырь с целью совершения преступления.
Подсудимый свалил всё на Бога
Подсудимый Александр Авдеев:
— Есть такая притча. Одного человека спрашивает мудрец: «Человек, что ты такой безобразный?» Ему ответ: «А это ты спроси у того, кто тебя сотворил».
Авдеев cпросил у журналистов, какая сегодня дата. Что-то записал в тетради. На множество вопросов рассказал только эту притчу и умолк. Никакие вопросы, в том числе о вере в Бога и боязни кары Божией, его больше не побудили ответить.
На суд приглашён свидетель, представители монастыря.
Авдеев сидит, схватившись за голову.
Авдеев родом из Сергиева Посада, образование полное среднее общее (школа, видимо).
Как Авдеев убивал батюшку
Из материалов дела:
Авдеев знал, что у настоятеля есть крупная сумма. И «решил убить настоятеля с целью завладеть деньгами». К семи утра он приехал в переславский монастырь. С собой взял нож.
Подошёл к келье номер 21, постучал. Когда настоятель открыл, Авдеев ударил его ножом в грудь и втолкнул его в келью, где нанёс ещё не менее 23 ударов по голове, шее, рукам. Нанёс четыре смертельных удара.
Смерть батюшки наступила на месте преступления, не позднее 14 часов того же дня.
После Авдеев обыскал жилище, забрал деньги и скрылся.
Обвиняемый:
— Признаю вину частично.
Сестра настоятеля Инесса Цветкова:
— Он был в монастыре, мне позвонила в тот же день Коровина Елена и сообщила о случившемся. Сказала, что зарезали отца Даниила. Она мне звонила в течение дня и говорила, что нашли, что приехала скорая. Передавала последовательность действий. Я в это время была в Кущино по месту жительства.
Сестра настоятеля:
— Его отправили в монастырь в 2012 году. До этого он служил в Пошехонье. В 2014 году его утвердили в должности игумена. Он проживал в той келье, где его убили, — на втором этаже справа от лестницы. Жил там один.
Сестра настоятеля:
— Я могла предполагать, что он хранил деньги, но мы не обсуждали такое. Наличные всегда есть, когда люди приносят, в кружку кладут. Я сама у батюшки в келье никогда не была. Женщин туда не приглашают, даже пусть я и сестра.
Я его очень люблю (умолкла, почти плачет).
Сестра настоятеля:
— Он аскетического характера человек, немного замкнутый, чуткий. Он старался как-то все организовать в строгости, но я считаю, что все равно не получалось. Буквально отвернулся — послушники начинали что-то по-своему делать. У него не было помощников, малочисленный монастырь. Он не любил нас посвящать в вопросы внутренней жизни монастыря.
Сестра убитого:
— Он был спокойным, размеренным. При мне был случай, что какой-то человек 1,5 тысячи забрал. Меня тогда отставили подальше, с виновником и батюшка, и Даниил разговаривали. Он думал, выслушивал.
Сестра настоятеля:
— У нас отец больной. После случившегося ему хуже стало.
Никаких исковых требований сестра не заявляет.
Подсудимый рухнул на колени
Обвиняемый Александр Авдеев встал на колени и сказал сестре убитого настоятеля:
— Я знаю, что ничем не загладить вину, ничем и никогда в жизни. Просто ради Христа простите меня искренне. Я помню вас, я помню, как вы с детишками приезжали. Простите меня ради Христа.
И заплакал.
Сестра ответила:
— Бог простит.
На суде озвучили, что 100 тысяч из 1,1 миллиона, что украл Авдеев, могли принадлежать некоему генералу. Их отцу Даниилу передал этот генерал на хранение.
Брат сестры:
— Да, отец Даниил был строг с точки зрения руководства монастырем, ведения службы.
Люди приходят в монастырь на день пожить, потрудиться и уехать, я не слышал от них такого, чтобы отец Даниил вызывал у них ненависть. Или чувство, что ими помыкают, унижают. Другое дело, что человек пришёл в послушничество — тут будет проявляться требовательность.
Для меня до сих пор это надуманные рассуждения о ненависти к отцу Даниилу. Это в оправдание себе или что-то ещё.
Брат сестры:
— Достаточно благополучным положение монастыря не назовёшь. Мало людей тогда жили и работали в монастыре. Прибыли не было. Только пожертвования. А расходы страшенные: у них газовые котлы для отопления, аренда земель. Я знаю, что он экономил: отключал порой горячую воду.
Суд сделал перерыв до завтра. Мы продолжим следить за этой историей. Пока трансляцию приостанавливаем.