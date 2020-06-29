Суд отменил приговор экс-депутату из Ярославля, осуждённому по двум статьям

Костромской областной суд удовлетворил жалобу экс-депутата муниципалитета Ярославля и бывшего руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова в отношении приговора, который ему ранее вынес Заволжский районный суд Ярославля.
— Приговор был отменён, — сообщили в суде. — Зубков был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Дело направлено в Заволжский суд Ярославля на рассмотрение в новом составе.
Ранее Владимира Зубкова суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и запретил 2,5 года заниматься юридической и адвокатской деятельностью. Экс-глава партии был признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса за покушение на мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Свою вину он не признал, а его защитники подали апелляцию и смогли убедить Верховный суд России рассмотреть её за пределами Ярославской области.
— Преступления я не совершал, вину не признаю, — ранее объяснял журналистам издания 76.RU Владимир Зубков. — Само по себе уголовное дело — это чистой воды фабрикация, искусственно из гражданских дел, уже рассмотренных и разрешенных, органы следствия «сочинили» уголовное дело. В деле нет ни состава мошенничества, ни состава фальсификации — попытка криминализировать гражданско-правовой спор — вот суть всего уголовного преследования.
Уголовное преследование в отношении него началось ещё в 2017 году. По данным следствия, он предоставил в суд подложные документы, чтобы взыскать с бывшего подзащитного больше двух миллионов рублей за свои услуги адвоката.