Суд отменил приговор экс-депутату из Ярославля, осуждённому по двум статьям

Костромской областной суд удовлетворил жалобу экс-депутата муниципалитета Ярославля и бывшего руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова в отношении приговора, который ему ранее вынес Заволжский районный суд Ярославля.



— Приговор был отменён, — сообщили в суде. — Зубков был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Дело направлено в Заволжский суд Ярославля на рассмотрение в новом составе.

Ранее Владимира Зубкова суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и запретил 2,5 года заниматься юридической и адвокатской деятельностью. Экс-глава партии был признан виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса за покушение на мошенничество в особо крупном размере и фальсификацию доказательств. Свою вину он не признал, а его защитники подали апелляцию и смогли убедить Верховный суд России рассмотреть её за пределами Ярославской области.

