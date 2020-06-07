Субботним утром жители дома на улице Дядьковская были в шоке — под окнами люди обнаружили двух мертвых щенков. Жильцы уверены, что собак выбросили из окна.



— 6 июня на Соколе произошло зверство, — написала Женя Галанова в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль». — Кто-то из соседей рано утром выкинул непонятно с какого этажа двух щенков. От удара они оба погибли. Жители дома вызвали на место полицию.



— Обращение зарегистрировано в установленном порядке, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

