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Мёртвых щенков увидели утром 6 июня

Мёртвых щенков увидели утром 6 июня

Субботним утром жители дома на улице Дядьковская были в шоке — под окнами люди обнаружили двух мертвых щенков. Жильцы уверены, что собак выбросили из окна.

— 6 июня на Соколе произошло зверство, — написала Женя Галанова в группе «Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль». — Кто-то из соседей рано утром выкинул непонятно с какого этажа двух щенков. От удара они оба погибли. Жители дома вызвали на место полицию.

— Обращение зарегистрировано в установленном порядке, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Если вина человека, выбросившего щенков, будет доказан, то за убийство собак по статье «Жестокое обращение с животными» грозит штраф от ста до трёхсот тысяч рублей.

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