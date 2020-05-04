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Драку устроили прямо в магазине

Драку устроили прямо в магазине

В паблике ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! появилось видео драки в продуктовом магазине на Среднем посёлке. На коротком ролике видно, как подрались взрослый и пожилой мужчины. Причем причина драки непонятна. Сначала пенсионер подходит к мужчине, они быстро переговариваются. Потом пенсионер бьёт мужчину, тот ударяет в ответ.

Как выяснилось, после драки пенсионер умер.

— 21 марта мой дед получил травму и был доставлен в больницу. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Он находился на аппарате поддержания жизнедеятельности, но так и не пришел в сознание. 1 апреля он скончался. Подозреваемый мужчина до сих пор не установлен и находится на свободе, — написал внук погибшего Максим Кондрашов. — Из магазина он ушел спокойно и не стал дожидаться ни полицию, ни скорую, мотивировав это тем, что он ухаживает за матерью и он торопится. Продавцы подтвердили, что данный гражданин приходил к ним раз-два в неделю. Вся надежда на сознательных и неравнодушных жителей города Ярославля. Прошу вашей помощи. Буду благодарен за любую информацию.

В Следственном комитете подтвердили, что такая история действительно произошла.

— В связи с наступлением смерти уголовное дело передано для производства в Следственный комитет. Сейчас по делу организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, личность мужчины устанавливается, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

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драка в магазине
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