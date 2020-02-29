«Дойдём до главы МВД»: в Ярославле турфирма продавала людям воздух вместо путёвок

Фото: Александра Савельева, Елена Смирнова / vk.com

В Ярославле разгорается скандал вокруг турагентства. Владелица фирмы Елена Смирнова продавала путёвки клиентам, бронировала тур, но потом что-то не срасталось. Предпринимательница обещала вернуть деньги, но постоянно пропадала. — С момента покупки тура у Елены прошло десять дней, я говорю: «Лен, когда будут деньги?», а она отвечает: «Туроператор изменил условия — теперь только через 40 дней», — рассказывает клиентка фирмы Лидия Смышляева. — Встретились, поговорили, она дала мне документы и дала расписку, попросила подождать ещё два месяца.

Сердобольные заказчики жалели девушку и шли навстречу. Забили тревогу, когда предпринимательница стала пропадать надолго — до неё не могли дозвониться месяцами. В итоге многие пошли в суды и выиграли их. По делу предпринимательницы сейчас более десятка судебных производств. — Суд удовлетворил требования истцов, обязав Елену Смирнову выплатить людям деньги, которые она у них взяла за туристические путёвки, — рассказала официальный представитель суда Ольга Козлова. Суммы разные: кто-то покупал путёвки за 30 тысяч рублей, а кто-то и за 150. Решения суда есть, но многие пострадавшие денег так и не увидели. Судебные приставы тоже оказались бессильны. За предпринимателем не числится ни имущества, ни работы. — Кому-то из пострадавших она, действительно, перечисляет какие-то крохи. Но это капля в море, — сетуют люди. — А тем временем долги девушки по судебным производствам перевалили за миллион. Нам кажется, что девушка действует так специально и вводит в замешательство органы. Мы и до министра внутренних дел Владимира Колокольцева дойдём, но дело так не оставим.