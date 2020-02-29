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Криминал

«Дойдём до главы МВД»: в Ярославле турфирма продавала людям воздух вместо путёвок

Предпринимательница собрала с клиентов больше миллиона рублей

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В Ярославле разгорается скандал вокруг турагентства. Владелица фирмы Елена Смирнова продавала путёвки клиентам, бронировала тур, но потом что-то не срасталось. Предпринимательница обещала вернуть деньги, но постоянно пропадала.

— С момента покупки тура у Елены прошло десять дней, я говорю: «Лен, когда будут деньги?», а она отвечает: «Туроператор изменил условия — теперь только через 40 дней», — рассказывает клиентка фирмы Лидия Смышляева. — Встретились, поговорили, она дала мне документы и дала расписку, попросила подождать ещё два месяца.

Сердобольные заказчики жалели девушку и шли навстречу. Забили тревогу, когда предпринимательница стала пропадать надолго — до неё не могли дозвониться месяцами.

В итоге многие пошли в суды и выиграли их. По делу предпринимательницы сейчас более десятка судебных производств.

— Суд удовлетворил требования истцов, обязав Елену Смирнову выплатить людям деньги, которые она у них взяла за туристические путёвки, — рассказала официальный представитель суда Ольга Козлова.

Суммы разные: кто-то покупал путёвки за 30 тысяч рублей, а кто-то и за 150. Решения суда есть, но многие пострадавшие денег так и не увидели. Судебные приставы тоже оказались бессильны. За предпринимателем не числится ни имущества, ни работы.

— Кому-то из пострадавших она, действительно, перечисляет какие-то крохи. Но это капля в море, — сетуют люди. — А тем временем долги девушки по судебным производствам перевалили за миллион. Нам кажется, что девушка действует так специально и вводит в замешательство органы. Мы и до министра внутренних дел Владимира Колокольцева дойдём, но дело так не оставим.

Пострадавшие клиенты турфирмы подозревают, что это были не накладки, а системный обман. Тем более, оказалось, что девушка даже не работала с туроператором, а, вероятно, заказывала туры как частное лицо.

— У «Пегас Туристик» (а Смирнова продавала путёвки якобы от этого туроператора) не имелось и не имеется договорных отношений с ИП Смирновой Е.В, — сообщили представители компании-туроператора. — Соответственно, заявок на бронирование туристических услуг для третьих лиц, а так же денежных средств в адрес «Пегас Туристик» от ИП Смирновой Е.В. не поступали, услуги не бронировались.

Задать вопросы Елене Смирновой и выслушать её версию случившегося нам не удалось — у девушки уже несколько дней отключен телефон.

Инициативная группа пострадавших от турагентства Елены Смирновой сейчас ищет своих товарищей по несчастью. Если вас обманули в этой фирме, свяжитесь с редакцией по телефону (4852) 66–40–18 или через мессенджены Telegram, WhatsApp или Viber по номеру +7 905 133–55–11.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Белка
29 фев 2020 в 10:10

Знакомая для турбизнеса ситуация. Есть категория туристов, которые бегают по всем агентствам города , сравнивая цены на путевки в поисках у кого дешевле. И тут они попадают в агентство, где им обещают на 20-30% дешевле, чем у других. Господа, бесплатно только сыр в мышеловке!

гость
29 фев 2020 в 09:34

Напишите название этого агенства, адреса, телефоны, что бы новые клиенты не попадались на этот развод

ваш господин
29 фев 2020 в 09:19

прекрасная елена не делает ничего преступного , она лишь разводит лохов как и наши высокопоставленные мужи обещавшие пенсии в срок и улучшение жизни для народца 😁