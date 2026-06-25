НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 749мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Эксперт — о бензине
Арест экс-замов
Кому делегировать бизнес-процессы?
Оставили без газа
Где в Ярославле жить хорошо?
Обзор заправок
Афиша на неделю
Вырастут выплаты депутатам
Криминал Вводили в заблуждение обучающихся: в Ярославле выявили нелегальный техникум

Вводили в заблуждение обучающихся: в Ярославле выявили нелегальный техникум

О каком учебном учреждении идет речь

70
Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве при обучении в техникуме | Источник: Алена Косточкина / 76.RUПрокуратура направила в суд дело о мошенничестве при обучении в техникуме | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве при обучении в техникуме

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославле выявили частный техникум, который работал нелегально. О ситуации сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет об учебном учреждении «Ярославский техникум управления и права». По информации, правоохранителей, в техникуме было организовано обучение на коммерческой основе по программам среднего профессионального образования по трем специальностям — «юрист», «специалист банковского дела» и «бухгалтер». При этом соответствующей лицензии на обучение у учреждения не было.

«Обучающиеся намеренно вводились в заблуждение о возможности получения ими дипломов об образовании. Ущерб лицам, оплатившим обучение и не получившим в 2025–2026 годах дипломы, составил более 1,1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В отношении двух ярославн, которые выступали в роли учредителей и руководителей техникума возбудили уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации портала 76.RU, речь идет про 36-летнюю Анну Куприянову и 73-летнюю Зинаиду Скобелеву. Сначала учредителем и директором учреждения была Скобелева, потом директором стала Куприянова, а Скобелева осталась учредителем.

Уголовное дело расследовалось следственными органами УМВД России по Ярославской области. Первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по нему. Сейчас дело направлено в Кировский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Техникум Прокуратура Мошенничество
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем