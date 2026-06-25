Вводили в заблуждение обучающихся: в Ярославле выявили нелегальный техникум

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве при обучении в техникуме Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Ярославле выявили частный техникум, который работал нелегально. О ситуации сообщили в региональной прокуратуре.

Речь идет об учебном учреждении «Ярославский техникум управления и права». По информации, правоохранителей, в техникуме было организовано обучение на коммерческой основе по программам среднего профессионального образования по трем специальностям — «юрист», «специалист банковского дела» и «бухгалтер». При этом соответствующей лицензии на обучение у учреждения не было.

«Обучающиеся намеренно вводились в заблуждение о возможности получения ими дипломов об образовании. Ущерб лицам, оплатившим обучение и не получившим в 2025–2026 годах дипломы, составил более 1,1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В отношении двух ярославн, которые выступали в роли учредителей и руководителей техникума возбудили уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации портала 76.RU, речь идет про 36-летнюю Анну Куприянову и 73-летнюю Зинаиду Скобелеву. Сначала учредителем и директором учреждения была Скобелева, потом директором стала Куприянова, а Скобелева осталась учредителем.

Уголовное дело расследовалось следственными органами УМВД России по Ярославской области. Первый заместитель прокурора Ярославской области Алексей Путилов утвердил обвинительное заключение по нему. Сейчас дело направлено в Кировский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу.