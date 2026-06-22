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Криминал К людям обращаются военные, обещая деньги от господдержки, — почему им нельзя верить

К людям обращаются военные, обещая деньги от господдержки, — почему им нельзя верить

Следует проявить осторожность

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За обещаниями денег стоит желание их забрать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗа обещаниями денег стоит желание их забрать | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За обещаниями денег стоит желание их забрать

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали хитрый способ выманить деньги у арендодателей. Они выдают себя за военных или членов их семей и обещают оплатить жилье за счет «господдержки». Рассказываем, как распознать аферистов и защитить свои деньги.

Как работает схема

Мошенники ищут объявления об аренде жилья на онлайн‑площадках и связываются с хозяевами квартир. Они представляются военнослужащими или супругами военных и уверяют, что оплату за аренду покроют из специальных государственных средств, предупредили в МВД РФ. Чтобы «оформить перевод», аферисты уговаривают владельца прийти в банк, убеждая, что там сотрудник поможет всё сделать.

Чуть позже жертве звонит «банковский работник» и просит назвать номер карты и код из СМС‑сообщения. После сообщения этих данных мошенники получают доступ к счету. В результате человек теряет свои деньги.

Как себя обезопасить

  1. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, если не ждете таких звонков.

  2. Не сообщайте посторонним номер карты и коды из СМС. Настоящие банки никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Деньги Военный
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
в стабильной верить можно только Его Превосходительству и его плану
Гость
30 минут
когда хоть это Хосударево нам помогало? оно всегда помогает чужим но недумающие привыкшие подчиняться всё верят в помощь
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Гость
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