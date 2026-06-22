К людям обращаются военные, обещая деньги от господдержки, — почему им нельзя верить

За обещаниями денег стоит желание их забрать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали хитрый способ выманить деньги у арендодателей. Они выдают себя за военных или членов их семей и обещают оплатить жилье за счет «господдержки». Рассказываем, как распознать аферистов и защитить свои деньги.

Как работает схема

Мошенники ищут объявления об аренде жилья на онлайн‑площадках и связываются с хозяевами квартир. Они представляются военнослужащими или супругами военных и уверяют, что оплату за аренду покроют из специальных государственных средств, предупредили в МВД РФ. Чтобы «оформить перевод», аферисты уговаривают владельца прийти в банк, убеждая, что там сотрудник поможет всё сделать.

Чуть позже жертве звонит «банковский работник» и просит назвать номер карты и код из СМС‑сообщения. После сообщения этих данных мошенники получают доступ к счету. В результате человек теряет свои деньги.

Как себя обезопасить