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Криминал Репортаж Это вам не IKEA. Как заключенные заколачивают миллионы на производстве скамей для подсудимых

Это вам не IKEA. Как заключенные заколачивают миллионы на производстве скамей для подсудимых

Репортаж из промзоны строгого режима

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Цех по производству мебели в колонии | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Цех по производству мебели в колонии | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Цех по производству мебели в колонии

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

ИК-10 в Екатеринбурге известна на всю страну: это не просто исправительная колония, а промзона строгого режима. В цехе за колючей проволокой делают парты для школьников и шкафчики для детских садов, а еще выпускают кресла для кинотеатров и скамьи для залов судебных заседаний — на таких в том числе ожидают своих приговоров преступники. Как создают мебель и сколько осужденным за это платят — в материале наших коллег из E1.RU.

Только за пять месяцев этого года колония заработала 245 миллионов рублей на продукции собственного производства. За станками стоят осужденные за тяжкие преступления — убийства, изнасилования и торговлю наркотиками. Одни попадают сюда с дипломом и работают по специальности, другие осваивают новую профессию уже за решеткой.

«За работу дают свидания»

В мебельном цехе шумят станки, работа здесь кипит шесть дней в неделю по строгому расписанию. Рядом выставлена готовая продукция: шкафы, парты и кроватки для кукол. К таким заказам здесь относятся с особым вниманием, ведь мебель для детей должна быть без сучка, без задоринки.

Мебель для кукол | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Мебель для кукол | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мебель для кукол

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Готовую продукцию тут же упаковывают в коробки и складывают штабелями. На каждой — маркировка с размером и наименованием мебели. Эта площадка в цехе напоминает склад IKEA, но в колонии не любят такое сравнение.

«Мы не стараемся примерять никакие бренды, у нас есть свое имя и репутация, которой мы дорожим. Оборудование у нас достаточно современное, в основном мы выполняем государственные заказы. Не только в нашем регионе, но и даже за пределами страны нашу мебель узнают, и она пользуется спросом», — объясняет начальник колонии Евгений Дога.

<p>Евгений Дога</p><p>Евгений Дога</p>

Мы занимаемся этим производством уже более десяти лет и очень дорожим своей репутацией.

Евгений Дога

начальник ИК-10
В колонии очень гордятся тем, какую мебель делают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU В колонии очень гордятся тем, какую мебель делают | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В колонии очень гордятся тем, какую мебель делают

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Говорят, что продукция колонии пользуется спросом по всей стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Говорят, что продукция колонии пользуется спросом по всей стране | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Говорят, что продукция колонии пользуется спросом по всей стране

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ассортименте&nbsp;— и детская мебель, и офисная | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU В ассортименте&nbsp;— и детская мебель, и офисная | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ассортименте — и детская мебель, и офисная

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Заключенный Алексей из Екатеринбурга — мебельщик с восьмилетним стажем: такой срок он уже отсидел в колонии. Попал сюда в 24 года по наркотической статье. На воле, говорит, жизнь шла по наклонной, семьи и работы не было. В условиях строгого режима он не только освоил профессию, но и женился. Четыре года назад расписался со своей девушкой.

«Мы познакомились до того, как я попал сюда, но поженились уже здесь. Поначалу тяжело было, сейчас уже проще. Ревности у меня нет, я в жене уверен, я ей доверяю. Видимся мы раз в три месяца, но иногда за хорошую работу дают дополнительные свидания, — рассказывает он. — Работа для меня — не просто выполнение обязанностей, а шанс приобрести полезные навыки, подготовиться к жизни после освобождения».

Сколько получают заключенные

Сейчас наказание в колонии отбывают 940 человек, из них 700 работают. От труда освобождают пенсионеров и инвалидов. Те, кого только привезли на зону, не сразу встают к станку — сначала им нужно отсидеть в изоляции карантин и пройти обучение.

«Зарплаты заключенных в среднем по учреждению у нас в районе 17 тысяч. По цехам, конечно, они разные и зависят от объема производства. Все заключенные работают сдельно», — говорит заместитель начальника колонии Павел Гусев.

За работу заключенным платят. Средняя зарплата&nbsp;— 17 тысяч рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU За работу заключенным платят. Средняя зарплата&nbsp;— 17 тысяч рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

За работу заключенным платят. Средняя зарплата — 17 тысяч рублей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Самая большая зарплата — в цехе металлоконструкций, где изготавливают корпуса для мебели. Сварщики здесь получают до 70 тысяч рублей. Часть денег удерживают за питание и казенную одежду. Фиксированную сумму (около 10 тысяч) можно потратить на продукты в местном магазине (там продают молочку и сладости), но основная статья расходов у осужденных — выплата материального и морального ущерба.

Больше всего платят заключенным, работающим в цехе металлоконструкций | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Больше всего платят заключенным, работающим в цехе металлоконструкций | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Больше всего платят заключенным, работающим в цехе металлоконструкций

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Сварщики получают до 70 тысяч рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Сварщики получают до 70 тысяч рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сварщики получают до 70 тысяч рублей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

У заключенного Евгения из Перми нет исковых обязательств — он сел в колонию по 228-й статье (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков). Осужденный работает в отделе технического контроля продукции и говорит, что всегда старается перевыполнить план, чтобы заработать побольше и побыстрее погасить кредит, который взял еще на свободе.

«Чем больше ты работаешь здесь, тем больше получаешь. Можешь и себя обеспечить, и родителям как-то помочь, не быть обузой», — говорит Евгений.

С зарплаты заключенные оплачивают свое содержание и возмещают причиненный ущерб, а оставшиеся деньги могут отправлять на свободу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU С зарплаты заключенные оплачивают свое содержание и возмещают причиненный ущерб, а оставшиеся деньги могут отправлять на свободу | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

С зарплаты заключенные оплачивают свое содержание и возмещают причиненный ущерб, а оставшиеся деньги могут отправлять на свободу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В заключении Евгений всего полтора года, впереди еще шесть лет срока. Говорит, голова пока занята только работой, а вот сердце свободно. Впрочем, у него есть все шансы наладить личную жизнь даже в условиях строгого режима. Сайты знакомств в ИК заменяет газета для осужденных из разных колоний, где они по старинке размещают объявления.

«В общих чертах каждый описывает себя, при желании можно вступить в переписку с девушкой из женской колонии. Но у меня пока нет времени и желания», — рассказывает он.

Кем еще работают заключенные

Мебель — визитная карточка екатеринбургской ИК, но на территории есть и швейный цех. Здесь отшивают робы для заключенных, белые халаты для врачей и форму для медиков скорой помощи.

В колонии есть швейный цех | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU В колонии есть швейный цех | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В колонии есть швейный цех

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Заказы поступают самые разные. В ассортименте заключенных — медицинские маски, занавесы для театров и шторы для музеев, а теперь заключенные осваивают производство лежанок для домашних животных. Недавно за колючую проволоку завезли новое оборудование — в планах отшивать и набивать мягким наполнителем до восьми тысяч подстилок в месяц.

«Такого здесь еще никогда не шили», — говорят сотрудники колонии.

Ассортимент товаров периодически расширяется | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Ассортимент товаров периодически расширяется | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ассортимент товаров периодически расширяется

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Недавно для ИК-10 купили новое оборудование | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Недавно для ИК-10 купили новое оборудование | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Недавно для ИК-10 купили новое оборудование

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Любая работа в колонии идет по строгому расписанию, и в нем обязательно предусмотрен обед. У плиты тоже стоят заключенные. В поварской отряд берут предпочтительно опытных кулинаров, оказавшихся за решеткой. Впрочем, по желанию готовку в ИК можно освоить с нуля — мастерству осужденных обучают преподаватели ПТУ.

На стене в столовой висит меню, которое каждый день обновляется. На завтрак обычно каша, на обед — суп, второе и компот, на ужин — рыба или мясо с гарниром.

Меню для заключенных | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Меню для заключенных | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Меню для заключенных

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

А так выглядит столовая | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU А так выглядит столовая | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А так выглядит столовая

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

По особым случаям в колонии накрывают праздничный стол. Например, в мусульманский праздник Курбан-байрам заключенные ели плов.

Плов&nbsp;— традиционное блюдо, которое мусульмане едят на Курбан-байрам | Источник: ГУФСИН Свердловской области Плов&nbsp;— традиционное блюдо, которое мусульмане едят на Курбан-байрам | Источник: ГУФСИН Свердловской области

Плов — традиционное блюдо, которое мусульмане едят на Курбан-байрам

Источник:

ГУФСИН Свердловской области

В колонии строго чтят религиозные традиции. На территории действует православный храм. В 2025 году на нем установили колокол. Освящать его приезжал лично митрополит.

На территории колонии работает храм | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU На территории колонии работает храм | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

На территории колонии работает храм

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Год назад в храме установили колокол, который освящал митрополит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Год назад в храме установили колокол, который освящал митрополит | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Год назад в храме установили колокол, который освящал митрополит

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В колонии сидят осужденные по особо тяжким статьям | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU В колонии сидят осужденные по особо тяжким статьям | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В колонии сидят осужденные по особо тяжким статьям

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Прочитайте также записи разговоров криминолога с начальниками зон о том, как устроены порядки за решетками.

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Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
ИК-10 Промзона Производство Мебель Заключенный Колония
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