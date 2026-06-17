Это вам не IKEA. Как заключенные заколачивают миллионы на производстве скамей для подсудимых

Цех по производству мебели в колонии Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

ИК-10 в Екатеринбурге известна на всю страну: это не просто исправительная колония, а промзона строгого режима. В цехе за колючей проволокой делают парты для школьников и шкафчики для детских садов, а еще выпускают кресла для кинотеатров и скамьи для залов судебных заседаний — на таких в том числе ожидают своих приговоров преступники. Как создают мебель и сколько осужденным за это платят — в материале наших коллег из E1.RU.

Только за пять месяцев этого года колония заработала 245 миллионов рублей на продукции собственного производства. За станками стоят осужденные за тяжкие преступления — убийства, изнасилования и торговлю наркотиками. Одни попадают сюда с дипломом и работают по специальности, другие осваивают новую профессию уже за решеткой.

«За работу дают свидания»

В мебельном цехе шумят станки, работа здесь кипит шесть дней в неделю по строгому расписанию. Рядом выставлена готовая продукция: шкафы, парты и кроватки для кукол. К таким заказам здесь относятся с особым вниманием, ведь мебель для детей должна быть без сучка, без задоринки.

Мебель для кукол Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Готовую продукцию тут же упаковывают в коробки и складывают штабелями. На каждой — маркировка с размером и наименованием мебели. Эта площадка в цехе напоминает склад IKEA, но в колонии не любят такое сравнение.

«Мы не стараемся примерять никакие бренды, у нас есть свое имя и репутация, которой мы дорожим. Оборудование у нас достаточно современное, в основном мы выполняем государственные заказы. Не только в нашем регионе, но и даже за пределами страны нашу мебель узнают, и она пользуется спросом», — объясняет начальник колонии Евгений Дога.

Мы занимаемся этим производством уже более десяти лет и очень дорожим своей репутацией. Евгений Дога начальник ИК-10

В колонии очень гордятся тем, какую мебель делают Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Говорят, что продукция колонии пользуется спросом по всей стране Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ассортименте — и детская мебель, и офисная Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Заключенный Алексей из Екатеринбурга — мебельщик с восьмилетним стажем: такой срок он уже отсидел в колонии. Попал сюда в 24 года по наркотической статье. На воле, говорит, жизнь шла по наклонной, семьи и работы не было. В условиях строгого режима он не только освоил профессию, но и женился. Четыре года назад расписался со своей девушкой.

«Мы познакомились до того, как я попал сюда, но поженились уже здесь. Поначалу тяжело было, сейчас уже проще. Ревности у меня нет, я в жене уверен, я ей доверяю. Видимся мы раз в три месяца, но иногда за хорошую работу дают дополнительные свидания, — рассказывает он. — Работа для меня — не просто выполнение обязанностей, а шанс приобрести полезные навыки, подготовиться к жизни после освобождения».

Сколько получают заключенные

Сейчас наказание в колонии отбывают 940 человек, из них 700 работают. От труда освобождают пенсионеров и инвалидов. Те, кого только привезли на зону, не сразу встают к станку — сначала им нужно отсидеть в изоляции карантин и пройти обучение.

«Зарплаты заключенных в среднем по учреждению у нас в районе 17 тысяч. По цехам, конечно, они разные и зависят от объема производства. Все заключенные работают сдельно», — говорит заместитель начальника колонии Павел Гусев.

За работу заключенным платят. Средняя зарплата — 17 тысяч рублей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Самая большая зарплата — в цехе металлоконструкций, где изготавливают корпуса для мебели. Сварщики здесь получают до 70 тысяч рублей. Часть денег удерживают за питание и казенную одежду. Фиксированную сумму (около 10 тысяч) можно потратить на продукты в местном магазине (там продают молочку и сладости), но основная статья расходов у осужденных — выплата материального и морального ущерба.

Больше всего платят заключенным, работающим в цехе металлоконструкций Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сварщики получают до 70 тысяч рублей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

У заключенного Евгения из Перми нет исковых обязательств — он сел в колонию по 228-й статье (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков). Осужденный работает в отделе технического контроля продукции и говорит, что всегда старается перевыполнить план, чтобы заработать побольше и побыстрее погасить кредит, который взял еще на свободе.

«Чем больше ты работаешь здесь, тем больше получаешь. Можешь и себя обеспечить, и родителям как-то помочь, не быть обузой», — говорит Евгений.

С зарплаты заключенные оплачивают свое содержание и возмещают причиненный ущерб, а оставшиеся деньги могут отправлять на свободу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В заключении Евгений всего полтора года, впереди еще шесть лет срока. Говорит, голова пока занята только работой, а вот сердце свободно. Впрочем, у него есть все шансы наладить личную жизнь даже в условиях строгого режима. Сайты знакомств в ИК заменяет газета для осужденных из разных колоний, где они по старинке размещают объявления.

«В общих чертах каждый описывает себя, при желании можно вступить в переписку с девушкой из женской колонии. Но у меня пока нет времени и желания», — рассказывает он.

Кем еще работают заключенные

Мебель — визитная карточка екатеринбургской ИК, но на территории есть и швейный цех. Здесь отшивают робы для заключенных, белые халаты для врачей и форму для медиков скорой помощи.

В колонии есть швейный цех Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Заказы поступают самые разные. В ассортименте заключенных — медицинские маски, занавесы для театров и шторы для музеев, а теперь заключенные осваивают производство лежанок для домашних животных. Недавно за колючую проволоку завезли новое оборудование — в планах отшивать и набивать мягким наполнителем до восьми тысяч подстилок в месяц.

«Такого здесь еще никогда не шили», — говорят сотрудники колонии.

Ассортимент товаров периодически расширяется Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Недавно для ИК-10 купили новое оборудование Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Любая работа в колонии идет по строгому расписанию, и в нем обязательно предусмотрен обед. У плиты тоже стоят заключенные. В поварской отряд берут предпочтительно опытных кулинаров, оказавшихся за решеткой. Впрочем, по желанию готовку в ИК можно освоить с нуля — мастерству осужденных обучают преподаватели ПТУ.

На стене в столовой висит меню, которое каждый день обновляется. На завтрак обычно каша, на обед — суп, второе и компот, на ужин — рыба или мясо с гарниром.

Меню для заключенных Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

А так выглядит столовая Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По особым случаям в колонии накрывают праздничный стол. Например, в мусульманский праздник Курбан-байрам заключенные ели плов.

Плов — традиционное блюдо, которое мусульмане едят на Курбан-байрам Источник: ГУФСИН Свердловской области

В колонии строго чтят религиозные традиции. На территории действует православный храм. В 2025 году на нем установили колокол. Освящать его приезжал лично митрополит.

На территории колонии работает храм Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Год назад в храме установили колокол, который освящал митрополит Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В колонии сидят осужденные по особо тяжким статьям Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU