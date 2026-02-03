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Криминал Во время облавы на интим-салон в Подмосковье задержали 19-летнюю ярославну. Видео

Во время облавы на интим-салон в Подмосковье задержали 19-летнюю ярославну. Видео

Девушку подозревают в занятии проституцией

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В Подмосковье накрыли салон, где оказывали интимные услуги | Источник: МВД России по Московской областиВ Подмосковье накрыли салон, где оказывали интимные услуги | Источник: МВД России по Московской области

В Подмосковье накрыли салон, где оказывали интимные услуги

Источник:

МВД России по Московской области

Во время полицейской облавы на массажный салон в Подмосковье, где оказывали интимные услуги, задержали 19-летнюю девушку из Ярославля. Ее подозревают в занятии проституцией.

Полицейские нагрянули в салон, находящийся в поселке Измайлово Ленинского городского округа.

«В ходе отработки оперативной информации полицейскими установлено, что в помещении массажного салона за денежное вознаграждение оказываются услуги интимного характера», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В массажном салоне оказывали интимные услуги

Источник:

МВД России по Московской области

По данным правоохранителей, организацией занималась 46-летняя москвичка.

«Оперативники задержали администратора салона, которая являлась организатором незаконного бизнеса. Она присматривала за порядком в помещениях, отвечала на телефонные звонки, принимала денежные средства от клиентов, контролировала время оказания услуг, а также инструктировала новых сотрудниц о специфике и условиях работы», — рассказала Татьяна Петрова.

Помимо администратора салона полицейские задержали 19-летнюю ярославну и 34-летнюю жительницу Лыткарино. В их отношении составили административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Им обеим грозит штраф до двух тысяч рублей.

А вот «мамочка» путан стала фигурантом уголовного дела по ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Если ее вину докажут в суде, она может отправиться в колонию на срок до пяти лет. На время расследования женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Интимные услуги Массажный салон Облава Полиция Проституция
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Комментарии
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8 февраля, 14:37
Какое событие!
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4 февраля, 10:15
Москвичка
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