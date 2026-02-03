Во время облавы на интим-салон в Подмосковье задержали 19-летнюю ярославну. Видео

В Подмосковье накрыли салон, где оказывали интимные услуги Источник: МВД России по Московской области

Во время полицейской облавы на массажный салон в Подмосковье, где оказывали интимные услуги, задержали 19-летнюю девушку из Ярославля. Ее подозревают в занятии проституцией.

Полицейские нагрянули в салон, находящийся в поселке Измайлово Ленинского городского округа.

«В ходе отработки оперативной информации полицейскими установлено, что в помещении массажного салона за денежное вознаграждение оказываются услуги интимного характера», — рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В массажном салоне оказывали интимные услуги Источник: МВД России по Московской области

По данным правоохранителей, организацией занималась 46-летняя москвичка.

«Оперативники задержали администратора салона, которая являлась организатором незаконного бизнеса. Она присматривала за порядком в помещениях, отвечала на телефонные звонки, принимала денежные средства от клиентов, контролировала время оказания услуг, а также инструктировала новых сотрудниц о специфике и условиях работы», — рассказала Татьяна Петрова.

Помимо администратора салона полицейские задержали 19-летнюю ярославну и 34-летнюю жительницу Лыткарино. В их отношении составили административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Им обеим грозит штраф до двух тысяч рублей.