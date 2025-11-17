Мать отрезала голову шестилетнему сыну и выкинула в пруд: что известно о жутком убийстве ребенка в Подмосковье

Мать отрезала голову сыну в подмосковной Балашихе: все подробности жуткого дела Источник: фото: Римма Багдасарян / MSK1.RU, Прокуратура Москвы / T.me, личная страница подозреваемой; коллаж: Серафима Пантыкина / Городские медиа

В подмосковной Балашихе расследуют уголовное дело, которое шокировало своей жестокостью всю страну. Шестилетний мальчик стал жертвой чудовищного преступления, а в качестве главной подозреваемой задержана его родная мать — женщина отрезала голову своему сыну и выкинула ее в пруд, а части тела спрятала на балконе.

Что известно о подозреваемой в убийстве ребенка и о жизни этой семьи — в материале MSK1.RU.

Хронология трагедии

Первым звеном в цепи страшных событий стала находка в Гольяновском пруду на востоке Москвы. В воскресенье, 16 ноября, рабочие, проводившие реконструкционные работы, обнаружили странный пакет, дополнительно спрятанный в рюкзак. Внутри находилась отрезанная голова ребенка. Следователи установили, что смерть наступила за сутки-двое до нахождения останков.

В чём была голова ребенка, найденная в пруду Источник: Прокуратура Москвы / T.me

В тот же день около 17:30 в полицию поступило заявление от бабушки шестилетнего мальчика. Женщина сообщила, что ее внука забрал из дома некий сожитель матери, после чего ребенок не возвращался. Наряд выехал по адресу в Балашихе, где проживала семья.

При осмотре квартиры на балконе полиция обнаружила обезглавленное тело ребенка. Останки, найденные в пруду и в квартире, принадлежали одному и тому же шестилетнему мальчику, сообщили в правоохранительных органах. Назначена экспертиза, которая окончательно это докажет.

Главная подозреваемая

В квартире в момент приезда оперативников находилась 31-летняя Елена Ц., мать погибшего ребенка. По словам источника «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, женщина «выглядела невменяемой» и будто бы «не просыхала несколько суток».

Елену задержали и доставили для допроса в следственный отдел. В ночь с 16 на 17 ноября она призналась в убийстве шестилетнего сына и написала явку с повинной. Мотивы своего поступка она пояснить не смогла.

Момент задержания матери, подозреваемой в убийстве своего шестилетнего ребенка Источник: СК Подмосковья / T.me

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «В» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. По данным следствия, женщина расправилась с ним в квартире, а затем выбросила голову в Гольяновский пруд.

Что известно о матери

Жизнь подозреваемой складывалась непросто. Елена родилась в Пензенской области, а 12 лет назад приехала в Москву для поступления в вуз. Она училась в МГГУ имени Шолохова, но после двух курсов бросила учебу. В Москве она нашла мужа, родила двоих детей, но летом 2025 года супруги разошлись.

Женщина перебивалась случайными заработками — работала курьером, продавцом в магазинах, а также на автомойке, но надолго нигде не задерживалась. Она регулярно брала микрозаймы и накопилa долгов примерно на 100 тысяч рублей, если не больше.

Мать обезглавленного мальчика — главная подозреваемая Источник: резюме подозреваемой

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на правоохранителей, у Елены шизофрения, она не раз проходила лечение в психиатрической больнице, а также употребляла наркотики. Соседи отмечали ее странное поведение.

«Она истошным голосом что-то кричала в окно, это было где-то в одиннадцать часов вечера. В половине пятого утра они [крики] продолжились, но в квартире», — рассказали MSK1.RU соседи.

Из квартиры, добавили жильцы дома, постоянно доносились ор и нецензурная брань.

Один из соседей рассказал нашему корреспонденту, что видел Елену за несколько дней до трагедии: «Это была та девушка, которая в пятницу к нам подходила, она была точно не в трезвом состоянии. Но она была в здравом [уме]… Ну не то чтобы, пятьдесят на пятьдесят. Шаталась. Шаталась, да».

Известно также, что Елена вела небольшой творческий блог, где экспериментировала с нейросетями для создания необычных изображений. СМИ связывают эти картины с ее психическим расстройством и «экспериментами с сознанием».

Источник: личный блог подозреваемой Источник: личный блог подозреваемой

Ребенок-инвалид и развод с мужем

Погибший шестилетний мальчик с рождения был инвалидом, сообщает Baza со ссылкой на бабушку по отцовской линии. Как она рассказала изданию, он родился недоношенным на седьмом месяце беременности, не умел ходить самостоятельно и в свои шесть лет справлял нужду в подгузники.

У Елены есть также девятилетняя дочь, которая теперь передана под наблюдение специалистов. По словам бабушки, девочка не любила мать, «поскольку получала от нее за всё, что только можно».

Отец детей, 29-летний Александр М., развелся с Еленой в июне 2025 года после десяти лет совместной жизни. О гибели сына он узнал из новостей.

Что известно о родном отце мальчика

Отец обезглавленного мальчика был дважды судим. В августе 2014 года тогда еще 18-летнего Александра приговорили к 6 месяцам колонии-поселения по статьям о краже и грабеже.

Во-первых, мужчина украл из машины барсетку с деньгами и документами. Во-вторых, стащил со стеллажа в магазине две бутылки коньяка. Также отец убитого ребенка пытался угнать скутер, но его вместе с подельником задержали на месте. Вину по всем эпизодам Александр признал, но на исправительные работы так и не явился.

На фото — родной отец обезглавленного мальчика в 2017 году. Их с Еленой первой дочери нет и года Источник: соцсети

Уже спустя два месяца, в октябре 2014 года, Александра опять судили — в этот раз за кражу велосипеда. Тогда ему назначили восемь месяцев колонии-поселения.

Как и Елена, мужчина наблюдался у психиатра. По одной из версий, после ухода Александра из семьи летом этого года состояние Елены ухудшилось.

Запутала следствие версией о сожителе?

Первоначально в СМИ появлялась информация о возможной причастности к преступлению сожителя Елены. Бабушка погибшего в своем обращении в полицию также сообщала, что мальчика забрал отчим.

Но эта версия не подтвердилась. Елена призналась, что сама выбросила голову ребенка в Гольяновский пруд. Более того, не исключается, что история про сожителя была инсценирована ею для введения оперативников в заблуждение.

Мать Елены, бабушка погибшего мальчика, изначально не верила в виновность дочери.

«Нет, она не могла, нет. У нее там девочка жила с ней, Юля. Она говорила мне, что оставляет, если ушла куда-то, с Юлей», — рассказывала РЕН ТВ женщина.

Новые подробности

В квартире, где произошло убийство, следователи и криминалисты провели тщательный осмотр, изъяли вещественные доказательства и ножи. Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз — судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и криминалистическую.

Ключевым моментом в расследовании станет психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемой. Она должна установить психическое состояние женщины, которое у нее было в момент совершения преступления.

По данным Baza, с начала сентября Елене неоднократно вызывали скорую помощь в связи со странным поведением на фоне «осеннего обострения». При этом, как отмечают источники издания, агрессии она ранее не проявляла.

Если экспертиза признает женщину невменяемой, суд может направить ее на принудительное лечение вместо тюремного заключения. В противном случае ей грозит до 20 лет колонии по статье об убийстве малолетнего.

Мать призналась в убийстве шестилетнего сына-инвалида в Балашихе: видео Источник: Городские медиа