«Тихий и скромный». Игроман в Ульяновске зарезал жену и двух маленьких дочек из-за долгов. Репортаж с места трагедии

Жертвами лудомана стали жена и две дочери Источник: Vk.com

Душераздирающая трагедия, произошедшая 1 октября в Заволжском районе Ульяновска, всколыхнула весь город. Кажется невероятным, что 27-летний Ильмир М. собственноручно убил свою жену и двух малолетних дочерей. Горожане в соцсетях делятся своими версиями случившегося. На месте преступления побывал корреспондент 173.RU.

«Не шумели, не бузили»

Девятиэтажка на бульваре Киевском, 22, где произошло убийство, ничем не выделяется среди сотен аналогичных домов Нового Города. Рядом спортплощадка, супермаркет и фитнес-клуб. Сутки спустя о том, что 1 октября здесь произошла кровавая драма, уже ничего не напоминает. Жители дома занимаются привычными делами, стараясь не думать о случившемся.

Дом, в котором произошло убийство, — самый обычный Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU

— В голове не укладывается: семья была обычная, ничем не выделялась. Встречал эту женщину по утрам, когда она дочек в детский сад отводила. И мужа видел. Тихий парень, незаметный. Знал, что он пластиковыми окнами занимался, — поделился сосед с пятого этажа Фазыл.

Жила семья на первом этаже, в квартире с окнами во двор. Дверь на время следствия опечатана.

Лиза пыталась делать для дочек все, что может — на день рождения старшей заказала ростовую куклу (старшая дочка в центре, младшая — справа) Источник: Vk.com

— Близко знакомы не были, так, «привет — пока». Переехали они к нам недавно. Единственное, что могу сказать: шума от них не было. В тот вечер мы с женой были на даче, а когда вернулись, увидели у дома полицейские машины, — рассказал житель девятого этажа Виктор.

По информации правоохранителей, проблемной семья не была.

— На учете нигде не состояли, по месту работы характеризуются исключительно положительно, — сообщили в прокуратуре области.

Квартира, где жила семья, опечатана Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU

Как же получилось, что тихий и скромный отец семейства вдруг превратился в зверя?

Спускал деньги на игру

Как говорят знакомые Ильмира, он играл. Играл в онлайн-казино. Брал для ставок микрозаймы, проигрывал, брал снова, в итоге долги росли как снежный ком. По данным телеграм-канала «База», в целом задолжал около полумиллиона рублей. Сумма для простого работяги неподъемная: 27-летний Ильмир работал монтажником пластиковых окон, доход был весьма средний.

27-летняя жена Ильмира Елизавета увлечение мужа, мягко говоря, не поддерживала. В связи с этим в семье были конфликты. Женщина думала о том, как растить двух маленьких дочек — 4 и 5 лет. Девочки на всех фотографиях вместе, рядышком, как два маленьких солнышка. А вот фотографий с мужем в соцсетях Лизы нет, кроме самых ранних, когда они еще только планировали семью, как и на странице Ильмира нет фотографий с женой. Похоже, разлад у супругов наметился давно — и нешуточный.

Разлад между супругами начался давно, Лиза увлечение мужа игрой не одобрила Источник: Vk.com

Общие знакомые супругов говорят, что Лиза и Ильмир производили впечатление вполне счастливой пары, но лудомания счастье разрушила. Ильмир пытался брать кредиты в банке, чтобы закрыть долги, но там ему отказывали в займах, а микрокредитные конторы прошлым клиентов не интересуются, впаривая деньги под бешеные проценты. И каждый раз так верилось в то, что эта ставка выиграет. Признавать тот факт, что он зависим, мужчина, судя по всему, не собирался.

В день убийства Лиза в очередной раз заявила Ильмиру, что жить так дальше невозможно, его зарплата уходит кредиторам, а он даже не пытается найти решение, а ведь у него дети. Лиза очень хотела, чтобы у дочек было все самое лучшее. На день рождения старшей в мае она, к примеру, заказала поздравление с ростовой куклой. Должно же у детей быть детство!

Появление детей не избавило супруга от пристрастия к азартным играм Источник: Vk.com

Не выдержав упреков, Ильмир схватился за кухонный нож. Красавицу жену и двух солнечных малышек, для которых озверевший отец стал последним страшным откровением в жизни, он искромсал в порыве ярости.

Тела Лизы и ее дочек обнаружила бабушка, которая заволновалась, почему невестка и любимые внучки не отвечают на телефонные звонки, и пошла навестить их. Женщина сейчас в больнице.

Вину признал

По версии следствия, после убийства Ильмир пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру. Поранил себе руки, мол, отбивался. Однако эксперты довольно быстро восстановили картину произошедшего. Стало понятно: никаких грабителей в квартире, в которой и брать-то нечего, не было.

Совсем недавно здесь гуляли 27-летняя женщина с двумя дочерьми Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU

— При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы, — сухо сообщили в региональном следственном комитете.

Мотив преступления — тот самый конфликт из-за денег. Ильмир заявил следователям, мол, убил жену и детей, чтобы его долги не легли на их плечи, когда он решит уйти из жизни. Вместо того чтобы взять волю в кулак, пойти лечиться, перестать играть и начать отдавать старые долги, а не плодить новые, он совершил то, за что вряд ли когда-нибудь сможет заплатить. Сможет ли он это пережить, тоже большой вопрос.

Бабушка девочек попала в больницу, обнаружив внучек убитыми Источник: Vk.com

В настоящее время ульяновцу предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть вторая статьи 105 УК РФ). Решается вопрос о мере пресечения. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Лудоман сам исправиться не может»

Прокомментировать, насколько опасной может быть лудомания, редакция попросила практикующего психолога Артема Сазыкина.

— Безусловно, игромания является сильнейшей зависимостью, и, самое главное, она столь же опасна, как употребление наркотических веществ. Она разлагает человеческую психику. Также от этой зависимости страдают близкие люди, причем они страдают больше, нежели сами игроманы. Суть заключается в том, что именно близкие люди как раз провоцируют игромана, как бы это жестоко ни звучало.

Обычный дом приобрел страшную славу Источник: Дмитрий Сильнов / 173. RU

Я работаю с такими случаями. Что, допустим, делают близкие люди, если в семье игроман? Вместо того чтобы как-то помочь ему, найти специалиста, они берут кредит и погашают долг игрока. В итоге игроман говорит: «Да со мной все в порядке, это только раз произошло, такого больше не будет». Но это не так. Проиграв раз и вывернувшись из ситуации, игроман решает, что можно продолжать играть дальше.

Привыкнув, что близкие решают его проблемы, он может столкнуться с ситуацией, когда, например, жена уже не сможет взять кредит для погашения его долга. Тогда игроман приходит в бешенство, начинает все крушить и совершать действия, которые могут повлечь гибель другого человека. Что и получилось в Ульяновске, — объяснил психолог.

О трагедии почти ничего не напоминает Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU