Мошенники атакуют недвижимость россиян, чтобы лишить их всех денег. По какой схеме вас могут обмануть

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты под видом сотрудников Росреестра пытаются получить доступ к данным и деньгам граждан, запугивая их опасными операциями с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для своих атак злоумышленники используют разные способы: они звонят по телефону, пишут на электронную почту или в мессенджерах. Мошенники сообщают жертвам о якобы проведении операций с их недвижимостью. Например, о продаже, залоге или аресте.

«Их цель — вызвать у человека панику и заставить немедленно связаться со „службой поддержки“ по указанному в сообщении номеру телефона», — говорится в публикации.

Если жертва повелась на обман и позвонила в «поддержку», далее с ней связывается консультант. Он пытается узнать конфиденциальную информацию или заставить человека перевести деньги для отмены несуществующих операций.

«Важно помнить, что Росреестр не связывается с гражданами посредством СМС-сообщений, мессенджеров или электронной почты с предложениями перейти по ссылкам либо перезвонить по какому-то номеру телефона», — напоминают в ведомстве.

Из Росреестра гражданину действительно могут написать на электронную почту или позвонить, но только чтобы проинформировать о ходе оказания услуги и результатах ее предоставления.

«Если вдруг вы получили сообщение, где якобы от лица Росреестра вас предупреждают о каких-либо операциях с вашей недвижимостью и просят совершить ряд подозрительных действий, просим на них не реагировать, как можно быстрее удалить и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — заключил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.