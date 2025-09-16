НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Мошенники атакуют недвижимость россиян, чтобы лишить их всех денег. По какой схеме вас могут обмануть

Мошенники атакуют недвижимость россиян, чтобы лишить их всех денег. По какой схеме вас могут обмануть

Злоумышленники убеждают жертву, что ее жилье может быть продано или арестовано


Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Дарья Селенская / Городские медиа

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты под видом сотрудников Росреестра пытаются получить доступ к данным и деньгам граждан, запугивая их опасными операциями с недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для своих атак злоумышленники используют разные способы: они звонят по телефону, пишут на электронную почту или в мессенджерах. Мошенники сообщают жертвам о якобы проведении операций с их недвижимостью. Например, о продаже, залоге или аресте.

«Их цель — вызвать у человека панику и заставить немедленно связаться со „службой поддержки“ по указанному в сообщении номеру телефона», — говорится в публикации.

Если жертва повелась на обман и позвонила в «поддержку», далее с ней связывается консультант. Он пытается узнать конфиденциальную информацию или заставить человека перевести деньги для отмены несуществующих операций.

«Важно помнить, что Росреестр не связывается с гражданами посредством СМС-сообщений, мессенджеров или электронной почты с предложениями перейти по ссылкам либо перезвонить по какому-то номеру телефона», — напоминают в ведомстве.

Из Росреестра гражданину действительно могут написать на электронную почту или позвонить, но только чтобы проинформировать о ходе оказания услуги и результатах ее предоставления.

«Если вдруг вы получили сообщение, где якобы от лица Росреестра вас предупреждают о каких-либо операциях с вашей недвижимостью и просят совершить ряд подозрительных действий, просим на них не реагировать, как можно быстрее удалить и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — заключил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Ранее мы рассказывали, как мошенники построили финансовую пирамиду для детей и подростков.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Недвижимость Мошенничество Обман Деньги Росреестр
Гость
1 час
А почему не работает закон и операторы связи не блокируют такие звонки с 1 сентября? Может операторов связи и заставить возмещать людям утраченные деньги?
