«Одну дочку бросила, другую убила». Горе-мать попросилась на свободу из колонии: дома ее ждут трое сыновей

Юлия Шевякова родила малышку дома и, похоже, надеялась, что о ребенке никто не узнает Источник: пресс-служба управления судебного департамента по НСО / Александр Ощепков / NGS.RU

Сибирячка, родившая дочь и оставившая младенца замерзать в ведре с помоями, попросилась на свободу. В ноябре 2024 года Болотнинский суд Новосибирской области приговорил Юлию Шевякову к 2,5 года колонии-поселения за убийство. Спустя почти год женщина заявила ходатайство об условно-досрочном освобождении. NGS.RU вспомнил шокирующую историю и узнал, что думают о возможности выхода на свободу Шевяковой ее соседи, правозащитники и свекор — дедушка, который воспитывает ее троих старших сыновей.

Дело о мертвом младенце

Тело новорожденной девочки нашли в одном из частных домов в поселке Светлая Поляна 11 марта 2024 года, и почти сразу люди заговорили о том, что младенец стал жертвой убийства.

Главной подозреваемой сразу стала мать малышки, 34-летняя хозяйка дома Юлия Шевякова.

«Она скрывала беременность, даже не все родственники знали. Рожала дома, — рассказывала в марте на условиях анонимности одна из соседок Юлии. — Муж у нее сидит за убийство, сама выпить любит. Живут… не очень. <…> От общих знакомых знаю, что ребенок родился живой, в полицию позвонили ее же родственники, те, которые знали о беременности. Господи, мне даже страшно это произносить: она утопила его в ведре и спрятала у себя в погребе».

О Юлии знакомые отзывались по-разному. Одни соседи говорили о том, что женщина злоупотребляла алкоголем и имела случайные связи с пьющими мужчинами, другие утверждали что она неплохая хозяйка и заботливая мать. По крайней мере, по отношению к троим старшим детям Источник: Vk.com

Позже выяснилось, что новорожденная девочка погибла немного иначе, но всё же не своей смертью. По данным пресс-службы областного управления судебного департамента, после родов Шевякова поместила здоровую доношенную малышку в помойное ведро и выставила на неотапливаемую веранду дома.

«Спустя время женщина вновь пришла в помещение кладовки, где открыла крышку ведра, убедилась, что ребенок погиб, покинула место преступления. Смерть новорожденной наступила от общего переохлаждения организма», — рассказали в пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области.

Жителей Светлой Поляны трагедия шокировала, но то, что их односельчанка оказалась виновной в страшном преступлении, кажется, не слишком удивило. В 2020 году Юлия Шевякова уже пыталась избавиться от другого ребенка.

Тогда в начале августа Юлия Шевякова также родила здоровую доношенную девочку, после родов накормила новорожденную, завернула ее в одеяло и оставила на остановке. На улице было тепло, и девочку вскоре нашли, так что малышка не пострадала.

Спустя несколько месяцев Шевякова попыталась вернуть ребенка, но не самым очевидным способом: вместо того чтобы демонстрировать органам опеки свое раскаяние, отправилась на программу «Мужское и женское». В эфире телешоу Юлия рассказала, что бросила дочь, потому что растерялась и не понимала, что делает. Дочь Юлии тогда не вернули, но бороться за ребенка она перестала. В январе 2024 года, по данным сайта Болотнинского районного суда, женщина выслушала приговор за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Дальнейшая судьба ребенка не известна.

В 2020 году Юлия говорила, что, бросив ребенка на остановке, совершила страшную ошибку Источник: 1tv.ru

В убийстве последней дочери Юлия Шевякова вину не признала и заявила, что младенец сразу родился мертвым.

«Я хотела похоронить его на кладбище по-человечески, когда земля оттает. Весной, наверное, или летом. Я была уверена, что малыш родился мертвым, и даже не подумала, что его как-то можно еще спасти. Пол ребеночка я тоже не посмотрела, даже не знаю, кто это, дочка или сын. До этого все дети рождались доношенные и здоровые у меня. Возможно, стресс повлиял, и такое произошло», ― цитировали показания Юлии Шевяковой журналисты Infopro54.

После того как судебные медики категорически заявили, что девочка родилась живой, Юлия Шевякова признала вину. В ноябре 2024-го ей вынесли второй приговор за год. За убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) суд отправил женщину в колонию-поселение на 2,5 года.

«Хорошая бедовая мама»

После задержания Юлии Шевяковой старших детей передали ее свекру — Ивану Ивановичу, потому что муж Александр в это время отбывал наказание за двойное убийство в колонии особого режима. У него весьма внушительная криминальная биография: он также был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и кражу свиней.

Новость о том, что уже этой осенью его сноха может выйти на свободу, Иван Иванович, встретил с радостью.

«Очень бы этого [условно-досрочного освобождения] хотел: детям, конечно, с мамой будет лучше, — рассказал он журналисту. — Дети скучают, каждый день общаются, переговариваются с ней. Ждут».

В марте 2024 года Юлию Шевякову отправили в СИЗО, а спустя полгода суд приговорил ее к сроку в колонии-поселении Источник: пресс-служба управления судебного департамента по НСО

Не против освобождения Юлии и одна из ее соседок. Женщина заявила корреспонденту NGS.RU, что Шевякова в целом неплохой человек.

«У нас дома не рядом, я и видела ее не каждый день, так что если суд решит ее отпустить, пусть отпускает, — заявила она. — У нас у всех свои дела, свои дети, некогда о ней думать. Бог ей судья. Отпустят — хорошо, детям с матерью лучше будет. <…> Она вообще хорошая заботливая мать, только бедовая».

Философское отношение к трагедии 2024 года разделяют далеко не все местные жители и знакомые с историей люди. Другая жительница Болотнинского района, просившая не упоминать ее имени, рассказала, что читала о возможном УДО Юлии в новостях и относится к нему резко негативно.

«Какое ей УДО? И так всего ничего дали. Она сначала одну дочку бросила, потом другую убила, — категорично заявила местная жительница. — Сейчас выйдет, найдет себе кого-нибудь еще, опять родит и опять убьет, или муж ее выйдет и спросит, от кого это она рожала [и дело закончится убийством]».

Отец старших детей Юлии был осужден за двойное убийство в 2014 году. Где он находится сейчас, неизвестно. К тому, что его жена родила ребенка не от него, в 2020 году он, по свидетельству волонтерки Анны Тажеевой, отнесся спокойно Источник: Ok.ru

Против освобождения сибирячки высказалась правозащитница Анна Тажеева, которая знает многодетную мать с 2020 года. По ее мнению, несмотря на то что Юлия не имеет вредных привычек и действительно хорошо заботилась о троих сыновьях, а те наверняка скучают по матери, УДО Шевякова не заслужила.

«Она не отсидела полноценно весь срок и, я думаю, не раскаивается, — рассказала Анна Тажеева. — Первая история, которая произошла в 2020 году, не послужила ей уроком, а, наоборот, дала Юлии опыт безнаказанности. Ребенок остался жив, и она не понесла никакого уголовного наказания».

По словам правозащитницы, муж Шевяковой готов был удочерить девочку, родившуюся в 2020 году (не от него), когда освободится из колонии. Не исключено, что к малышке, появившейся на свет в 2024-м он мог отнестись похожим образом.