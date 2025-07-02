Лица в крови и синяках: что известно о россиянах, которых задержали в Азербайджане

Все задержанные травмированы Источник: Baza / Telegram

В Азербайджане арестовали восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Среди них IT-специалисты, психолог и турист. Информация об их задержании появилась после того, как азербайджанские силовики нагрянули в офис агентства Sputnik в Баку и произошла облава на азербайджанцев в РФ. Расскажем подробнее о произошедшем.

С чего всё началось

Международный скандал разгорелся после массовых задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Облава со спецназом прошла 27 июня, причиной стали уголовные дела о заказных убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время оперативных мероприятий двое подозреваемых скончались. Они владели скандальным кафе «Каспий».

Азербайджанские СМИ со ссылкой на родственников умерших сообщили, что убийства якобы совершили российские силовики, а других фигурантов дела избивали. Однако, по данным E1.RU, оба брата скончались из-за проблем с сердцем.

1 июля в МВД Азербайджана заявили о проведении «спецоперации» в офисе российского агентства Sputnik в Баку. В итоге задержали двух российских журналистов — главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им выдвинули обвинения в том, что они якобы являются агентами ФСБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «меры Баку в отношении „Sputnik Азербайджан“ сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями». Она призвала тех, кто хочет испортить отношения России и Азербайджана, хорошо подумать.

Затем азербайджанский портал Report.az со ссылкой на МВД республики сообщил о задержании других российских граждан. По данным издания, силовики обнаружили в Баку членов двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. Также Report опубликовал кадры жесткого задержания. На лицах некоторых россиян заметны гематомы и ссадины.

Азербайджанские силовики показали, как задержали граждан России Источник: Report.az

Судя по видео, задержание было жестким: на лицах некоторых россиян видны гематомы и ссадины. Всех восьмерых задержанных арестовали на четыре месяца.

Кого задержали в Азербайджане

Среди россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков, оказался 35-летний екатеринбуржец Александр Вайсеро. По словам его невесты, он приехал в Азербайджан в отпуск. Александр улетел в Баку в начале июня с другом из Узбекистана. Планировали отдохнуть несколько недель, в ближайшее время девушка должна была к ним присоединиться. Затем Вайсеро перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что в доме, где они с другом снимали квартиру, была полиция.

Среди задержанных на видео — екатеринбуржец Александр Вайсеро Источник: Report.az

Одним из фигурантов дела оказался и 41-летний сооснователь и CEO онлайн-химчистки Airo Антон Драчев родом из Архангельска. Его мать Антонине Драчева рассказала, что он был в Азербайджане по туристической путевке, с личным визитом, пишет 29.RU.

«У него два приоритета — семья и бизнес, который никакой уж там не кибер, а просто бытовые услуги на онлайн-платформе», — поделилась Драчева.

Антон Драчев выступал в качестве спикера на конференции Tinkoff eCommerce Источник: YouTube

Третий задержанный — 38-летний Валерий Дулов из Архангельска. По данным Baza, он работал инженером-нефтяником на Ямале, затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти», позже переехал в Санкт-Петербург и продолжал работать в той же компании. В октябре 2022 года Дулов покинул Россию через границу с Казахстаном.

Дулов — по центру Источник: Baza / Telegram

Как пишет «Осторожно, новости», в гостях у него был четвертый задержанный — 25-летний Алексей Васильченко. Он жил в Санкт-Петербурге, работал психологом. Васильченко принимал клиентов онлайн и в личном кабинете. В графе «образование» у него значится Московский институт технологии и менеджмента.

Среди восьмерки оказался и 30-летний Дмитрий Безуглый. На его сайте указано, что он руководил командой фронтенда в рекламном отделе VK, разрабатывал интерфейсы в «Яндексе» и во «ВКонтакте». Его знакомые сказали «Фонтанке», что в последнее время он жил в Баку, а до этого — в Дубае.

Дмитрий Федоров — справа на фото Источник: Baza / Telegram

Еще одним задержанным СМИ называют 22-летнего Дмитрия Федорова из Санкт-Петербурга. Он учился в СПбГАСУ. Как пишет Baza, Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Изданию его отчим подтвердил задержание молодого человека.

Слева на фото — Сергей Сафронов Источник: Baza / Telegram