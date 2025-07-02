НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +15

6 м/c,

с-з.

 745мм 68%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,42
EUR 92,74
Экокурорт за миллиарды
Затопило деревни и села
Реконструкция Волковского театра
Лето в Ярославле
Изменения в бюджет
Топ советов по ремонту
Отказались строить кладбище
Запустили «легкое метро»
Благоустройство Петропавловского парка
Игроки «Локо» в НХЛ
Криминал Лица в крови и синяках: что известно о россиянах, которых задержали в Азербайджане

Лица в крови и синяках: что известно о россиянах, которых задержали в Азербайджане

Рассказываем главное о кризисе между Москвой и Баку

295
12 комментариев
Все задержанные травмированы | Источник: Baza / Telegram Все задержанные травмированы | Источник: Baza / Telegram

Все задержанные травмированы

Источник:

Baza / Telegram

В Азербайджане арестовали восемь россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Среди них IT-специалисты, психолог и турист. Информация об их задержании появилась после того, как азербайджанские силовики нагрянули в офис агентства Sputnik в Баку и произошла облава на азербайджанцев в РФ. Расскажем подробнее о произошедшем.

С чего всё началось 

Международный скандал разгорелся после массовых задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Облава со спецназом прошла 27 июня, причиной стали уголовные дела о заказных убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах. Во время оперативных мероприятий двое подозреваемых скончались. Они владели скандальным кафе «Каспий».

Азербайджанские СМИ со ссылкой на родственников умерших сообщили, что убийства якобы совершили российские силовики, а других фигурантов дела избивали. Однако, по данным E1.RU, оба брата скончались из-за проблем с сердцем

1 июля в МВД Азербайджана заявили о проведении «спецоперации» в офисе российского агентства Sputnik в Баку. В итоге задержали двух российских журналистов — главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Им выдвинули обвинения в том, что они якобы являются агентами ФСБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «меры Баку в отношении „Sputnik Азербайджан“ сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями». Она призвала тех, кто хочет испортить отношения России и Азербайджана, хорошо подумать.

Затем азербайджанский портал Report.az со ссылкой на МВД республики сообщил о задержании других российских граждан. По данным издания, силовики обнаружили в Баку членов двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. Также Report опубликовал кадры жесткого задержания. На лицах некоторых россиян заметны гематомы и ссадины.

Азербайджанские силовики показали, как задержали граждан России

Источник:

Report.az

Судя по видео, задержание было жестким: на лицах некоторых россиян видны гематомы и ссадины. Всех восьмерых задержанных арестовали на четыре месяца.

Кого задержали в Азербайджане

Среди россиян, которых заподозрили в транзите наркотиков, оказался 35-летний екатеринбуржец Александр Вайсеро. По словам его невесты, он приехал в Азербайджан в отпуск. Александр улетел в Баку в начале июня с другом из Узбекистана. Планировали отдохнуть несколько недель, в ближайшее время девушка должна была к ним присоединиться. Затем Вайсеро перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что в доме, где они с другом снимали квартиру, была полиция.

Среди задержанных на видео&nbsp;— екатеринбуржец Александр Вайсеро | Источник: Report.azСреди задержанных на видео&nbsp;— екатеринбуржец Александр Вайсеро | Источник: Report.az

Среди задержанных на видео — екатеринбуржец Александр Вайсеро

Источник:

Report.az

Одним из фигурантов дела оказался и 41-летний сооснователь и CEO онлайн-химчистки Airo Антон Драчев родом из Архангельска. Его мать Антонине Драчева рассказала, что он был в Азербайджане по туристической путевке, с личным визитом, пишет 29.RU

«У него два приоритета — семья и бизнес, который никакой уж там не кибер, а просто бытовые услуги на онлайн-платформе», — поделилась Драчева.

Антон Драчев выступал в качестве спикера на конференции Tinkoff eCommerce | Источник: YouTubeАнтон Драчев выступал в качестве спикера на конференции Tinkoff eCommerce | Источник: YouTube

Антон Драчев выступал в качестве спикера на конференции Tinkoff eCommerce

Источник:

YouTube

Третий задержанный — 38-летний Валерий Дулов из Архангельска. По данным Baza, он работал инженером-нефтяником на Ямале, затем занялся разработкой приложения для оценки запасов нефти. С 2013 года работал разработчиком в «Газпромнефти», позже переехал в Санкт-Петербург и продолжал работать в той же компании. В октябре 2022 года Дулов покинул Россию через границу с Казахстаном.

Дулов&nbsp;— по центру | Источник: Baza / Telegram Дулов&nbsp;— по центру | Источник: Baza / Telegram

Дулов — по центру

Источник:

Baza / Telegram

Как пишет «Осторожно, новости», в гостях у него был четвертый задержанный — 25-летний Алексей Васильченко. Он жил в Санкт-Петербурге, работал психологом. Васильченко принимал клиентов онлайн и в личном кабинете. В графе «образование» у него значится Московский институт технологии и менеджмента.

Среди восьмерки оказался и 30-летний Дмитрий Безуглый. На его сайте указано, что он руководил командой фронтенда в рекламном отделе VK, разрабатывал интерфейсы в «Яндексе» и во «ВКонтакте». Его знакомые сказали «Фонтанке», что в последнее время он жил в Баку, а до этого — в Дубае.

Дмитрий Федоров&nbsp;— справа на фото | Источник: Baza / Telegram Дмитрий Федоров&nbsp;— справа на фото | Источник: Baza / Telegram

Дмитрий Федоров — справа на фото

Источник:

Baza / Telegram

Еще одним задержанным СМИ называют 22-летнего Дмитрия Федорова из Санкт-Петербурга. Он учился в СПбГАСУ. Как пишет Baza, Федоров приехал в Баку несколько месяцев назад. Изданию его отчим подтвердил задержание молодого человека.

Слева на фото&nbsp;— Сергей Сафронов | Источник: Baza / Telegram Слева на фото&nbsp;— Сергей Сафронов | Источник: Baza / Telegram

Слева на фото — Сергей Сафронов

Источник:

Baza / Telegram

Седьмой задержанный россиянин — Сергей Софронов. Ему 23 года. Он из Череповца. Его личность Telegram-каналу Baza подтвердила мать. Софронов переехал в Казахстан, а затем в Азербайджан осенью 2022 года. До этого, по данным Baza, он работал программистом и дизайнером, учился в Балтийском федеральном университете имени Канта в Калининграде.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Азербайджан Арест Наркотики Киберпреступность Облава Конфликт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
47 минут
отдых на братском Кавказе это незаменимые ощущения на всю жизнь
Гость
53 минуты
как тут писал вчера один комментатор в параллельной новости про азербайджанцев в Екатеринбурге, а нам то (России) какое дело до задержаний в Азербайджане, это их внутреннее дело. Или это другое?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
«Бесконечный городской лабиринт»: северянка провела отпуск с детьми в Ярославле — ее отзыв
Екатерина Нестеренко
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление