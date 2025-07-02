Курировал стройку «Патриота» и любил светскую жизнь. Что известно о бывшем заме Шойгу, которого обвинили в хищениях

Сегодня суд в Москве вынесет приговор бывшему заместителю Сергея Шойгу Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, zakharova_sveta / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Мосгорсуд вынес приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Именно с него в прошлом году в военном ведомстве начались масштабные перестановки и «посадки», а его прямой начальник — Сергей Шойгу — потерял кресло главы Минобороны. Во вторник, 1 июля, Иванову назначили 13 лет в колонии общего режима по делу о миллиардных хищениях.

— Кроме того, назначить штраф размером в 100 млн рублей и ограничение свободы на 2 года, запретить управленческую деятельность на 4 года, а также лишить ордена за заслуги перед Отечеством, — провозгласил приговор судья.

23 апреля 2024 года был для Тимура Иванова рабочим днем. С утра он принял участие в коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу, на тот момент министра обороны. В этот же день в районе 5 часов вечера к Иванову нагрянули силовики: его задержали прямо в служебном кабинете.

С этого дня в ведомстве начались серьезные перестановки, а Шойгу потерял министерское кресло. MSK1.RU рассказывает, что известно о Тимуре Иванове, его появлениях в светском обществе и уголовном деле.

Как задержали Тимура Иванова

В тот же день Дмитрий Песков заявил: Сергея Шойгу предупредили о планах правоохранителей. Доложили о задержании высокопоставленного чиновника и Владимиру Путину. Иванова сразу отстранили от должности, правда, временно — «для разбирательства».

На следующий день он уже был в СИЗО. Почти сразу суд арестовал имущество и деньги замминистра. Как рассказывали источники РБК, на время следствия заблокировали счета его родителей, бывших жен и детей.

Последнее заседание Тимура Иванова в Минобороны, в этот же день его задержали Источник: Mil.ru

На заседаниях по обжалованию ареста Иванов всё еще представлялся как действующий замминистра, а адвокаты мешками приносили его почетные грамоты с работы, чтобы вытащить из заключения.

Тем временем в ведомственных кабинетах начались масштабные чистки. Один за другим сыпались новости о задержании или увольнении самых разных сотрудников Минобороны. А спустя пару недель после задержания Иванова в отставку отправили и самого Шойгу. На его место утвердили экономиста Андрея Белоусова.

Как писали тогда политологи, уголовное дело Иванова стало последней точкой в военной карьере Шойгу, а Белоусов пришел в качестве менеджера-экономиста — разбираться с финансовыми вопросами ведомства.

За что задержали замминистра обороны РФ Тимура Иванова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Только летом 2024-го стало известно об окончательном увольнении Тимура Иванова, причиной в документах указана «утрата доверия». Защита бывшего зама министра обороны тогда заявила, что отставка связана не с уголовным делом, а с перестановками.

«Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов», — объяснил его адвокат Мурад Мусаев.

Из энергетики — в главного по военному строительству

Тимур Иванов родился в 1975 году в семье московского бизнесмена — генерального директора компании по производству электронных компонентов. Будущий замминистра обороны окончил МГУ и пошел работать в сферу энергетики, где дорос до поста вице-президента «Атомстройэкспорта» — компании, которая занимается проектированием и строительством атомных электростанций.

Помимо этого, Иванов работал в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго. Имеет ученую степень — кандидат экономических наук: он защитил диссертацию по теме «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС» в 2011 году.

Источник: zakharova_sveta / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В 2012 году Тимура Иванова назначили на пост зампредседателя правительства Московской области: он взял под контроль хорошо знакомый энергетический блок. В этот период губернатором Подмосковья был Сергей Шойгу. Он задержался в правительстве области недолго и вскоре был назначен министром обороны вместо Анатолия Сердюкова, которого со скандалом отстранили в связи с подозрениями в махинациях с «Оборонсервисом».

Тимур Иванов в этот период стал главой «дочки» «Оборонсервиса» — АО «Оборонстрой». В течение трех лет он курировал крупнейшие инфраструктурные проекты оборонного ведомства. Именно при Тимуре Иванове был построен на 5,5 тысячи гектаров примерно за 20 миллиардов рублей военно-патриотический парк «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Одним из главных проектов, который курировал Иванов, был парк «Патриот» в Подмосковье Источник: Алина Мельникова / MSK1.RU

В 2016-м Иванов занял кресло замминистра, но, по сути, продолжил заниматься тем же — управлял строительными проектами в интересах армии и занимался военным жильем. Он также отвечал за медобеспечение ВС РФ и военную ипотеку.

На новой должности замминистра курировал среди прочего строительство космодрома Восточного, пункта базирования подводных лодок на Камчатке и военных госпиталей. Он контролировал стройки суворовских училищ. Всего за почти 8 лет работы на своем посту пресс-служба министерства выпустила примерно 250 пресс-релизов о работе Тимура Иванова. Периодически звучало имя Тимура Иванова и во время публичного конфликта главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Министерством обороны.

Во время заседания об аресте Иванов предстал в форме государственного советника Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me

В 2018 году Forbes внес Тимура Иванова в список самых богатых силовиков России. Сумма его дохода составила 13,6 миллиона рублей. При этом доход семьи замминистра оказался гораздо больше — 136,7 миллиона рублей. Дело в том, что он женат на известной предпринимательнице и светской львице Светлане Захаровой (Маниович).

Жены, светская жизнь и арест особняков

Даже учитывая закрытость Министерства обороны, личная жизнь Тимура Иванова была на виду. Вместе с бывшей женой зам Шойгу часто выходил в свет. В этом браке у Иванова родились две дочери.

Светлана Захарова до отношений с чиновником была женой бизнесмена Михаила Маниовича. В светских московских кругах она известна как создатель модного дома «Метрополь», а широкая публика знает ее как ведущую передачи о моде «Снимите это немедленно!».

Бывшая супруга Тимура Иванова — Светлана Захарова — известна в светском обществе Источник: zakharova_sveta / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Издание Life в 2016 году писало, что свое 45-летие жена замминистра обороны с размахом отметила в Императорском яхт-клубе Москвы. Пели на празднике Бутусов, Куценко и Меладзе.

В 2018 году супруга Тимура Иванова заработала порядка 50 миллионов рублей. В 2022 году Тимур и Светлана развелись. СМИ указывали, что Захарова просила снять арест с ее счетов, наложенный из-за дела бывшего мужа.

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Как указывало РИА Новости со ссылкой на материалы дела, среди арестованного имущества: особняк в Чистом переулке в центре Москвы, земельный участок площадью 82 тысячи кв. м, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня в Тверской области, а также большое количество земельных участков общей площадью около 14 гектаров. Обеспечительные меры наложили также на 37 транспортных средств, включая коллекцию ретроавтомобилей, 12 мотоциклов и катер. Кроме того, в рамках дела арестованы деньги, хранящиеся на 43 счетах в российских банках.

По данным Mash, Тимур Иванов жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU

Сейчас женой Тимура Иванова называют Марию Китаеву. В 2010–2012 годах она работала на ВГТРК, в 2011 году вела Прямую линию с Владимиром Путиным. А в 2012 году стала советником министра обороны РФ.

Официально свой супружеский статус они не подтверждали, но Китаева не раз посещала заседания по делу Тимура Иванова.

Уголовное дело и другие фигуранты

Основное обвинение по уголовному делу касается работы Тимура Иванова в «Оборонстрое». Кроме Иванова, на скамье подсудимых — бывший руководитель компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Их обвиняют в растратах при закупке двух морских паромов для Керченской переправы.

Тимур Иванов и Антон Филатов на скамье подсудимых Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По версии следствия, паромы были куплены через офшорную компанию, а позже потраченную на закупку сумму банку компенсировали из бюджетных средств по более высокому курсу — в результате было похищено более 216 миллионов рублей.

Второй эпизод касается растраты около 4 миллиардов рублей. Речь в обвинении СК идет о выводе 45 миллионов евро из банка «Интеркоммерц» в 2016 году. В этом эпизоде фигурируют и другие лица, включая бывшего председателя правления банка Антона Бугаевского. Он объявлен в международный розыск, а его дело слушается отдельно.

Позиция Иванова

Тимур Иванов не признал вину и отказался от сделки со следствием. Как рассказал его защитник Мурад Мусаев, позиция его доверителя остается прежней: никакой взятки он не получал.

— Так называемая взятка, которая фигурирует в деле, — это выполнение строительных работ на объектах, якобы принадлежащих Иванову, что не соответствует действительности, — заявил в разговоре с MSK1.RU адвокат Иванова Мурад Мусаев. — И вот стоимость этих работ оценена следствием вот в эту сумму, там миллиард сто с лишним миллионов. Эти объекты принадлежат и де-юре, и де-факто иным лицам, нежели Ивановым.