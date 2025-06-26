Полицейские напали на циркача, перепутав его с закладчиком. Он отбился и попал под суд — видео

Игорь рассказал о стычке с полицейскими Источник: 59.RU

Игорь Арапов — цирковой атлет из Пермского края, который много лет жонглировал гирями. Зимой он поехал проверить дачный участок, который планировал купить, и на него напали трое в гражданском. Игорь был уверен, что это бандиты, поэтому защищался. Выяснилось, что эти мужчины — сотрудники полиции, которые приняли Игоря за наркозакладчика. Все подробности смотрите в видео чуть выше.

Зимой этого года Игорь Арапов из Краснокамска приехал в Пермь, чтобы посмотреть дачный участок, который хотел купить. На обратном пути его окликнули трое в гражданском.

«Один из них мне крикнул: „Стой! Че, местный?“. Он махнул в мою сторону чем-то, я даже не успел разглядеть, чем, и сказал, что они „полиция“, — рассказал нашим коллегам из 59.RU Игорь — Они выглядели угрожающе. Служебных документов они не предоставили, свои должности не озвучили. И разговаривали со мной как шпана».

Трое окружили Игоря, а один из них схватил его за руки. Тогда мужчина ударил головой одного в лицо, и тот потерял сознание. На подмогу подбежал четвертый полицейский. Отбиваясь, Игорь укусил одного из преследователей.

Свою силу и реакцию Игорь объяснил так: восемь лет он работал на арене цирка, жонглировал гирями. Из искусства ушел 10 лет назад, но спортивные навыки у него остались.

Позже оказалось, что люди, пытавшиеся задержать Игоря, действительно были полицейскими. У дачных участков они выслеживали наркозакладчика и приняли бывшего циркача за него.