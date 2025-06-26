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Криминал Полицейские напали на циркача, перепутав его с закладчиком. Он отбился и попал под суд — видео

Полицейские напали на циркача, перепутав его с закладчиком. Он отбился и попал под суд — видео

Игорь Арапов принял полицейских за бандитов, потому что они были в гражданском и не показали документы

538
9 комментариев

Игорь рассказал о стычке с полицейскими

Источник:

59.RU

Игорь Арапов — цирковой атлет из Пермского края, который много лет жонглировал гирями. Зимой он поехал проверить дачный участок, который планировал купить, и на него напали трое в гражданском. Игорь был уверен, что это бандиты, поэтому защищался. Выяснилось, что эти мужчины — сотрудники полиции, которые приняли Игоря за наркозакладчика. Все подробности смотрите в видео чуть выше.

Зимой этого года Игорь Арапов из Краснокамска приехал в Пермь, чтобы посмотреть дачный участок, который хотел купить. На обратном пути его окликнули трое в гражданском.

«Один из них мне крикнул: „Стой! Че, местный?“. Он махнул в мою сторону чем-то, я даже не успел разглядеть, чем, и сказал, что они „полиция“, — рассказал нашим коллегам из 59.RU Игорь — Они выглядели угрожающе. Служебных документов они не предоставили, свои должности не озвучили. И разговаривали со мной как шпана».

Трое окружили Игоря, а один из них схватил его за руки. Тогда мужчина ударил головой одного в лицо, и тот потерял сознание. На подмогу подбежал четвертый полицейский. Отбиваясь, Игорь укусил одного из преследователей.

Свою силу и реакцию Игорь объяснил так: восемь лет он работал на арене цирка, жонглировал гирями. Из искусства ушел 10 лет назад, но спортивные навыки у него остались.

Позже оказалось, что люди, пытавшиеся задержать Игоря, действительно были полицейскими. У дачных участков они выслеживали наркозакладчика и приняли бывшего циркача за него.

После драки с полицейскими на бывшего атлета цирка возбудили дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». При обыске у артиста не нашли наркотиков, в его крови тоже не было запрещенных веществ. Суд приговорил Игоря Арапова к штрафу в сто тысяч рублей, он будет обжаловать это решение. Полицейские же приняли извинения экс-атлета и не заявили к нему иски.

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Вероника СвизеваВероника Свизева
Вероника Свизева
корреспондент рубрики «Криминал»
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Комментарии
9
Гость
2 часа
штраф ни за что
Гость
1 час
Молодой парень устроился на работу милиционером. Проходит месяц. Наступил день зарплаты — а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл. Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого милиционера и спрашивает: — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли? — Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет — и крутись как хочешь…
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