Говорить без пауз и повторять движения собеседника. Как работал медцентр с «бесплатной» диагностикой пенсионеров

Пожилым людям внушали, что они серьезно больны. При этом для исследования использовали фитнес-тренажер Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Сибирячку Ирину Сидоренко отправили в колонию-поселение за мошенничество. Ее обвинили в обмане клиентов скандально известной клиники «Сибирский центр здоровья». Силовики прикрыли организацию еще пять лет назад, приговор организаторам вынесли в апреле этого года. На скамье подсудимых Ирина была еще с шестью бывшими сотрудниками центра, обвинение ей предъявили спустя год после начала расследования. Ирина уверена, что ее осудили по ошибке: она работала в центре совсем недолго и просто выполняла указания руководства. Как она оказалась втянута в мошенническую схему, почему не считает себя виновной и как вообще центр обманывал клиентов — в материале наших коллег из NGS.RU.

Дело «врачей»

В мае 2020 года в бизнес-центр «Европа» в Новосибирске ворвались силовики. Они направились прямиком на пятый и седьмой этажи здания — там располагались помещения клиники «Сибирский центр здоровья». Полиция заинтересовалась «врачами» после многочисленных жалоб пациентов, в основном пенсионеров.

Схема известна даже тем, кто «Сибирский центр здоровья» не посещал: call-центр клиники в свое время дозвонился до многих новосибирцев (до корреспондента NGS.RU в том числе) с предложением бесплатной консультации. Придя в центр, пациенты узнавали, что их дела плохи и необходимо срочное лечение. За мгновение бесплатная консультация превращалась в курс лечения стоимостью от 70 тысяч рублей. Чаще всего пенсионерам предлагали тут же оформить кредит.

Диагностику в центре проводили с помощью спортивных тренажеров Источник: МВД











«Сибирский центр здоровья» проработал недолго, но след оставил яркий. С 2019 по 2020 год потерпевшими стали около ста человек, а причиненный ущерб по делу о мошенничестве следствие оценило в 10 миллионов рублей. Причем оперативники пришли к выводу, что в центре клиентов обслуживали на фитнес-тренажерах.

«Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приемам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны, вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации», — говорили в МВД.

Изначально обвинение предъявили управляющему фирмой и двум менеджерам. В итоге на скамье подсудимых оказались семь человек. Следствие и рассмотрение дела затянулись: материалы передали в суд летом 2022-го, а приговоры огласили лишь 28 апреля этого года. Инна Бут, руководившая всеми процессами, получила 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима (за более чем 100 преступлений), номинальный директор Ольга Ефимова отправится в колонию на 6 лет (105 преступлений), управляющий Сергей Кудряшов получил 4 года и 6 месяцев колонии-поселения (102 преступления). Также в колонию поселения на сроки до 4 лет отправились четыре менеджера компании.

Как работали мошенники

Медицинский центр вел деятельность через два юридических лица: «Сфера» и «Виктория». Первой компанией руководила Ольга Ефимова, но лишь номинально — в ЕГРЮЛ есть пометка о недействительности сведений. Выручка «Сферы» за 2019 год составила 63 миллиона рублей, чистая прибыль — около 2,5 миллиона. Компанию ликвидировали в 2022 году.

«Виктория» существовала до января 2020 года. Учредителем была Инна Трофимова (Бут). Последние финансовые результаты указаны за 2019 год: выручка — 44 миллиона рублей, прибыль — нулевая. Судя по всему, изначально юрлицо не имело отношения к мошеннической схеме: до 2017 года им владели другие люди, компания управляла салоном красоты.

Очевидно, дело оказалось прибыльным. Общая выручка двух компаний всего за год существования превысила 100 миллионов рублей. При этом работала схема чуть дольше — об этом свидетельствуют многочисленные негативные отзывы. Судя по ним же, первые жалобы начали поступать еще летом 2018 года.

«Очень жесткая техника продаж. Пугают всеми возможными способами, искусственно создают дефицит времени и „квот“, а когда после объявления цены не дают возможности подумать и подсовывают кредитный договор, не остается слов. Ребята, уважайте своих потенциальных клиентов. У меня был реальный искренний интерес к вашим услугам. Но ваши „продажи“ аннулировали его напрочь», — писала тогда одна из недовольных клиенток.

Центр работал недолго, но хорошо запомнился новосибирцам Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Таких отзывов десятки на разных сервисах. Больше всего клиентам не нравилось, как их «обрабатывают» менеджеры клиники. Источник NGS.RU, знакомый с ходом расследования, подтвердил, что руководство разработало специальную методичку, по которой работали представители центра.

Наибольший интерес представляет так называемая «отработка возражений». Если потенциальный клиент не бросил трубку и продолжил общаться с сотрудником call-центра, его брали в оборот. Например, работников обучали агрессивному маркетингу: если «пациент» сомневался, в ход шли не самые честные методы.

«Если пациентка не может завтра, то создаем дефицит: „Данная программа рассчитана на два дня, завтра и послезавтра, поэтому могу предложить вам послезавтра“. Если не дает согласия на запись и не прощается, то: „Акция на проведение диагностики без оплаты ограничена двумя днями, затем диагностика будет проходить на платной основе“», — следует из цитируемой в материалах дела методички. Временных ограничений у акции, конечно же, не было.

Обучали сотрудников и «психологическим моментам»: например, они должны были говорить без пауз и зеркально повторять движения собеседника. Были рекомендации и для общения с особо внимательными клиентами: если спрашивали, откуда у сотрудников call-центра номер телефона, нужно было ссылаться на некий «общий информационный центр города Новосибирска». Еще один важный момент: на прием могли попасть только граждане РФ не старше 72 лет. Так центр ограничивал случайных клиентов, которые вряд ли смогут получить кредит.

От общего к частному

Одной из пациенток центра в 2020 году стала пенсионерка из Новосибирска Елена (имя изменено). Ее мучили боли в суставах и высокое давление. Елена наблюдалась в районной больнице, но не отказалась посетить «Сибирский центр здоровья». На приеме руки и ноги сибирячки подключили к датчикам, которые показали, что у нее якобы «зашлакована лимфатическая система», а организм и вовсе работает на 66%.

Спасение менеджер оценил в 300 тысяч рублей. У пенсионерки таких денег не было. Менеджер на несколько минут ушла «посовещаться» в кабинет и вернулась с хорошей новостью: Елене дадут скидку и лечение будет стоить всего 73 тысячи рублей. Пациентка колебалась, но всё же оформила кредит. Спустя неделю Елена подумала, что ее обманули, и вернулась в центр, чтобы расторгнуть договор. Деньги удалось вернуть.

Обслуживала Елену Ирина Сидорова, получившая по итогам суда 3 года колонии-поселения. У нее меньше всего эпизодов мошенничества: всего 11 против сотни у других фигурантов дела.

Ирина, как и все сотрудники центра, прошла обучение и научилась продавать услуги Источник: предоставлено Ириной Сидоровой

В разговоре с корреспондентом NGS.RU Ирина заявила, что считает себя обманутой. По ее словам, на работу в «Сибирский центр здоровья» она попала случайно: разместила резюме, получила приглашение в июне 2019 года, а уже через неделю вышла на работу.

В задачи Ирины входило общение с клиентами: она должна была продавать им услуги. При этом, по словам Ирины, изначально фокусов с диагностикой не было.

«Через месяц полностью сменился руководящий состав, приехали какие-то руководители и новые менеджеры из Сочи. Сказали, что теперь будет диагностика: вы, говорят, не ставите диагнозов, но цепляете к людям прищепки, чтобы на монитор всё выводилось. Мы спросили, законно ли это вообще. Они нас уверяли, что всё нормально, потому что мы не ставим диагнозов, не делаем записи», — рассказала Ирина.

Так продолжалось полгода: Ирина по указанию руководства предлагала услуги клиентам и отправляла их в финансовый отдел. По словам собеседницы, на этом ее работа заканчивалась — оформлением кредитов она не занималась. В декабре 2019 года Ирина решила уволиться, потому что на клинику стали поступать жалобы от недовольных пациентов.

Жертва обстоятельств?

Весной 2020 года сибирячка была вынуждена вернуться в центр, потому что не смогла найти работу, а ей нужно было содержать маленького ребенка и снимать жилье. Через месяц клинику оцепили силовики — тогда уже было возбуждено дело о мошенничестве.

«Вызвали нас на допросы. Я всё рассказала, как было, вообще от и до, полностью, как всё происходило. Больше меня никто не трогал, но они арестовали руководителя отдела продаж, управляющего и финансового директора», — сказала Ирина.

По словам Ирины, она «отделалась испугом»: вопросов у следствия к ней не было. Ирина нашла новую работу и уже забыла о случившемся. А спустя год ей сказали, что на нее написали заявление бывшие клиенты центра. Так бывшая сотрудница стала соучастницей.

Центр в ТЦ «Европа» уже давно не работает Источник: «Яндекс.Карты»











Ирина уверена, что не совершала преступлений, так как не знала о мошеннических схемах руководства: по ее словам, она лишь действовала согласно должностным инструкциям. И, по ее словам, она никогда не зарабатывала много: в месяц ей в среднем платили 30–40 тысяч рублей, чего едва хватало на нужны матери-одиночки. Ирина Сидорова обжаловала приговор.