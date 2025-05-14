Гусейна Гасанова объявили в розыск: подробности уголовного дела против блогера

В прошлом году к блогеру возникли вопросы у налоговой Источник: GUSEIN / Telegram











Видеоблогер-миллионник Гусейн Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск: его карточка появилась в базе МВД.

Ведомство не уточняет статью УК, по которой его разыскивают, но по данным ТАСС, Гасанов разыскивается по делу о легализации преступных доходов. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.













Гусейн Гасанов — популярный российский блогер и автор курса «Мышление миллионера». Он родился в 1994 году в Санкт-Петербурге и окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Во время учёбы выступал в КВН, после чего стал создавать видеоролики и вести свой блог.

В начале июня прошлого года ФНС подала в суд на Гасанова. Налоговая требовала взыскать с него автомобили Chevrolet Tahoe стоимостью 7 миллионов рублей, Rolls-Royce за 35 миллионов рублей и коммерческое помещение в «Москва-Сити» на 70 миллионов рублей. Тогда речь шла об общей сумме претензий в 112 миллионов рублей.

Затем в июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», сообщила она.