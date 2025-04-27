Подростков вербуют совершать мутные махинации с банковскими картами. Шесть способов обмана

Жертв разными способами убеждают совершать денежные переводы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Подростков по всей стране массово втягивают в махинации с банковскими картами. Эксперт Банка России Наталья Ковалева назвала самые популярные способы, к которым прибегают мошенники для вербовки в дропперы. E1.RU рассказывает о них.

Об этом начальник отдела финансовой грамотности Центрального банка РФ Наталья Ковалева говорила на XV Евразийском экономическом форуме молодежи в Уральском экономическом университете.

Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт. Они оформляют на свое имя и продают карты. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах, передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят куда скажут, так создается цепочка операций. Транзитники — им на карту переводят деньги транзитом. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу. Вербовщиков дропперов называют дропповодами.

Несложная подработка

— Чаще всего предлагают какую-то несложную подработку. Говорят, что образование не нужно, опыт работы тоже, главное — чтобы была банковская карта либо онлайн-банк. Говорят, что работать нужно всего несколько часов, из дома, в офис ходить не нужно, — рассказывает Наталья Ковалева.

Помощник в обходе санкций

Мошенники уверяют, что нашли способ обойти санкции для конкретной организации и вернуть деньги, заблокированные за рубежом. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит и отправит деньги по реквизитам на безопасный счет.

— Они говорят жертве, что нужно притвориться дроппером, получить эти деньги и отдать их в организацию. На самом деле ни организации, ни санкций нет. Человек просто становится дроппером, — подчеркивает эксперт.

Ошибочный перевод

На эту удочку может попасться любой. Устроена схема так: вам приходит банковский перевод от неизвестного человека, затем звонят и говорят, что это произошло случайно, и просят отправить деньги на определенный счет, причем по другому номеру.

Следовать этим указаниям нельзя, но и оставлять деньги себе не стоит. В таком случае нужно обратиться в банк и рассказать о случившемся.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Администратор лотереи

Чаще всего в эту схему вовлекают студентов и школьников. Им говорят, что нужно перечислять призовые деньги победителям лотереи. Обычно организаторы дают путаные объяснения, почему сами не могут сделать переводы.

— На самом деле, конечно, это никакие не выигрыши. Вам точно так же поступают ворованные деньги, которые вы должны передать дальше, — объясняет специалист Банка России.

Помощь менеджеру банка

Мошенники называют себя банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт, чтобы получить премию. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей, чтобы человек оформил карту и отдал ее сотруднику банка либо предоставил ему доступ к онлайн-банку.

Внештатный сотрудник полиции

Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции и убеждают помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Здесь жертве обмана нужно притвориться участником преступной группировки и получить на свою карту украденные деньги, после этого их нужно отдать «следователям».

Что грозит дропперу?

Наталья Ковалева рассказывает, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

— Дроппер будет пойман, он может быть наказан за мошенничество, неправомерный оборот средств, участие в преступном сообществе, легализацию отмывания денежных средств. Предусмотрены штрафы и принудительные работы, запрет на выезд, пока идет следствие. А еще он никогда не сможет воспользоваться никакими банковскими услугами: открыть карту, взять кредит, открыть вклад. Уже есть прецеденты, когда все денежные средства, которые дроппер прогнал через свою карту, взыскали с него в судебном порядке, — отмечает эксперт.

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