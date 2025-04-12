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Криминал расследование «Хоронили Сережку в закрытом гробу». За что убили и утопили в мешке семилетнего мальчика

«Хоронили Сережку в закрытом гробу». За что убили и утопили в мешке семилетнего мальчика

Собрали все, что известно об этом жестоком преступлении, раскрытом только спустя 30 лет

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2 комментария
20 апреля будет годовщина смерти маленького Сережи | Источник: читатель E1.RU20 апреля будет годовщина смерти маленького Сережи | Источник: читатель E1.RU

20 апреля будет годовщина смерти маленького Сережи

Источник:

читатель E1.RU

Жителя Екатеринбурга Сережи нет уже тридцать лет. Он не успел помечтать, кем вырастет, и так и не окончил первый класс. Мальчишке было всего семь, когда его нашли мертвым. В апреле 1995 года он не вернулся домой после уроков. Спустя три недели тело обнаружили в ближайшем водоеме. E1.RU пообщался с родными погибшего и рассказывает его историю.

— Сережка был такой хороший мальчишка. Характер золотой. Такой бы человечек вырос! — говорит Ольга, старшая сестра Сережи. — До сих пор ощущение, что это сюжет книги. Вот я говорю вам — и как будто книгу пишу. А мы в реальности это пережили. Вот как он ушел в школу, таким его и запомнили. Мы с мамой ведь его мертвым не видели. Хоронили Сережку в закрытом гробу. Опознавали его отец и мамин тогдашний муж. Только по ожогу. Ведь он столько времени в воде пролежал. Они жгли когда-то с ребятами полиэтиленовые пакеты, плавили их, и вот капелька попала ему на ручку.

Родные говорят: мальчик никогда не ушел бы с чужими людьми. Его забрал тот, кому он доверял | Источник: читатель E1.RUРодные говорят: мальчик никогда не ушел бы с чужими людьми. Его забрал тот, кому он доверял | Источник: читатель E1.RU

Родные говорят: мальчик никогда не ушел бы с чужими людьми. Его забрал тот, кому он доверял

Источник:

читатель E1.RU

Мама Сережи до сих пор не оправилась от горя. Все 30 лет мальчишка является к ней во снах.

Приходит и говорит: «Мамочка, ты скоро всё узнаешь!»

Галина

мама погибшего мальчика

За его смерть в 95-м так никого и не осудили, хотя подозреваемых задержали практически сразу: это были двое соседских парней.

После пропажи мальчика мама нашла в почтовом ящике записку с требованием выкупа. За жизнь ребенка у родителей вымогали 50 тысяч долларов — баснословную сумму для обычной семьи с окраины Уралмаша.

— Такие деньги могли требовать только обкурившиеся люди. Письмо было корявое, ошибка на ошибке. Было написано, чтобы мы никуда не обращались, что они за нами следят, поэтому в полицию мы пробрались ночью окольными путями. Я сразу сказала, что у нас в соседях два придурка. Эти уроды не соображают ничего. Назвала их фамилии, и хоп — они их взяли, и почерк в письме совпал, — рассказывает мама погибшего Сережи.

Сережа рос в благополучной семье. Его воспитывали мама и отчим. Родной отец жил отдельно, но очень любил сына и общался с ним | Источник: читатель E1.RUСережа рос в благополучной семье. Его воспитывали мама и отчим. Родной отец жил отдельно, но очень любил сына и общался с ним | Источник: читатель E1.RU

Сережа рос в благополучной семье. Его воспитывали мама и отчим. Родной отец жил отдельно, но очень любил сына и общался с ним

Источник:

читатель E1.RU

Когда подозреваемых задержали, семья еще надеялась, что Сережа жив. Передать деньги вымогателям родители должны были в определенный день и время. Вместо купюр подложили в почтовый ящик муляж, а преступников в засаде караулили милиционеры. Но за выкупом так никто и не пришел.

Мама Сережи говорит: в тот момент она подумала, что верно указала правоохранителям на похитителей сына, и надеялась вот-вот выяснить, где они прячут ребенка. Мальчишку объявили в розыск, милиционеры выступали с обращением по телевидению. Просили откликнуться всех, кто что-нибудь знает о местонахождении первоклассника.

— Собачник какой-то гулял с псом у водоема, и собака стала лаять. Мужчина посмотрел в воду, увидел, что там мешок, и вызвал милицию, — рассказывает сестра Сережи. — Его привязали к трубе, которая утянула тело ко дну. Но веревка сгнила, и мешок всплыл.

«Мотивы — месть и нажива»

Спустя два дня сообщение о гибели мальчика облетело городские газеты. Милиционеры рассказали читателям об убийстве первоклассника. Сообщили, что двое подозреваемых категорически отрицали вину в преступлении, но, когда труп нашли, один из них рассказал, что случилось.

— По его словам, знакомый мужчина вывез на машине ребенка в укромное место через сутки после похищения. Задушил его. Затем привязал к трупу арматурную трубу и сбросил в воду. Только следствие прояснит мотивы этого жестокого и бессмысленного убийства ребенка, — писала в 1995 году пресс-служба областного УВД.

В газетах писали, что семья мальчика&nbsp;не из богатых | Источник: «Уральский рабочий», 1995 годВ газетах писали, что семья мальчика&nbsp;не из богатых | Источник: «Уральский рабочий», 1995 год

В газетах писали, что семья мальчика не из богатых

Источник:

«Уральский рабочий», 1995 год

Сообщалось, что мальчика убили спустя сутки после похищения | Источник: «Уральский рабочий», 1995 годСообщалось, что мальчика убили спустя сутки после похищения | Источник: «Уральский рабочий», 1995 год

Сообщалось, что мальчика убили спустя сутки после похищения

Источник:

«Уральский рабочий», 1995 год

В убийстве обвинили 20-летнего Бориса Субботина. Он был хорошо знаком с Сережиной семьей, жил в соседнем подъезде и встречался со старшей сестрой мальчика Ольгой.

— Боря был хороший сосед. Поднять велик мне на 9-й этаж, если лифт сломался, колеса накачать — всегда поможет, — вспоминает Ольга.

Ухажер дочери не нравился родителям, они были против их отношений. Пара встречалась почти год, а незадолго до пропажи Сережи Ольга порвала с соседом.

— С первого взгляда он ничего такой: красивый, высокий, и к Сережке очень хорошо относился, — вспоминает мама мальчика. — Но потом характер его стал проявляться. Поганый из поганейших. Такой нахальный. Работать не хотел, воровал. У мужа моего машину взял покататься и разбил. Разборки были. Заставили его окна вставлять. Конечно, он тогда затаил обиду.

Сережа с семьей жил в этом доме. Обвиняемый в его убийстве Борис был их соседом | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Сережа с семьей жил в этом доме. Обвиняемый в его убийстве Борис был их соседом | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Сережа с семьей жил в этом доме. Обвиняемый в его убийстве Борис был их соседом

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Мальчишка гулял в этом дворе. Спустя 30 лет тут мало что изменилось | Источник: Дарья Манохина / E1.RU Мальчишка гулял в этом дворе. Спустя 30 лет тут мало что изменилось | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Мальчишка гулял в этом дворе. Спустя 30 лет тут мало что изменилось

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Мама Сережи уверена: сына убили из-за денег. При этом семья не выделялась особым достатком. Соседи вспоминают, что отдавали мальчишке вещи своих детей, из которых они вырастали. Бабушка с верхнего этажа кормила его обедами, пока мама с сестрой были на работе.

— Они жили необеспеченно, летом Сережка в одних труселях по улице по лужам бегал. Денег особо у них не было, — вспоминает соседка семьи. — Мальчишка добрый, общительный был. Маленький, всё время улыбался.

— Мотивы убийства — месть и нажива. Он [Борис] явно думал, что у родного папы Сережи будут деньги. У нас их точно не было, — говорит мама мальчика. — Следователи говорили, что те хотели закрыть его в сарае и дождаться выкупа, но этот сарай не закрывался. Тогда и решили убить.

В 1995 году задержанный Борис сознался в убийстве ребенка, но потом заявил, что дал показания под давлением, и его отпустили. В пользу Субботина сыграла посмертная экспертиза, в ходе которой были допущены серьезные ошибки: неправильно определили время смерти, из-за чего подозреваемый получил алиби. Якобы мальчика убили в то время, когда они с приятелем были уже задержаны.

Чистосердечное признание

Спустя 30 лет Борис Субботин снова оказался на скамье подсудимых. Старое дело о похищении и убийстве ребенка возобновили. Комиссия экспертов провела по документам новое исследование и пришла к выводам: алиби всё-таки не было.

Приятель Субботина, который был соучастником преступления, вновь написал чистосердечное признание и дал показания. Андрей рассказал, как помогал похищать мальчика и как его убили.

Борис Субботин не признает вину | Источник: Роман Марьяненко / E1.RUБорис Субботин не признает вину | Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

Борис Субботин не признает вину

Источник:

Роман Марьяненко / E1.RU

По его словам, 20 апреля 1995 года Борис предложил ему покататься на «Москвиче», в машину он также позвал маленького Сергея. Втроем они доехали до водоема. Там мужчины стали выпивать.

— Борис начал в шутку бороться с Сергеем, затем силой повалил его на землю и стянул с него штаны. Я попытался пресечь это, но он пригрозил, что забьет меня, если буду мешать. Он был больше и сильнее меня. Я понимал, что он так и сделает, — рассказал следователям Андрей.

Согласно его показаниям, Борис развернул мальчика к себе спиной, держал за шею и насиловал.

— Поначалу Сергей кричал, но после нескольких ударов перестал. Я не смотрел, мне было противно и страшно. Когда Борис закончил, он застегнул штаны. Мальчик лежал без сознания. Борис добил его. Тело положил в мешок и скинул в воду, а меня заставил помогать ему. После этого предупредил, чтобы я молчал, иначе убьет и меня. Заставил написать записку о выкупе, — утверждал Андрей.

Характеристика Бориса Субботина от его знакомых: агрессивный и упертый. Лентяй, работать не любил. Любил выпить, иногда курил марихуану. В состоянии опьянения становился агрессивным. На момент описываемых событий работал в лесничестве. Передвигался на автомобиле «Москвич-412», который принадлежал его отцу — начальнику средней руки. В дальнейшем неоднократно был судим: за хулиганство, тяжкий вред здоровью.

Обвинение Борису предъявили по пункту «е» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). Именно по этой статье было возбуждено дело и в 1995 году. В сексуальном насилии его не обвиняют — сроки давности по этой статье давно истекли.

— Заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что достоверно установить причину смерти ребенка не представляется возможным. Таким образом, сделать вывод о насильственном характере смерти ребенка было невозможно, и уголовное дело в отношении моего подзащитного прекратили, — рассказывает адвокат обвиняемого Денис Рощин. — В 2025-м они [следователи] провели новую экспертизу, которая также показала, что не удается установить достоверно причину гибели.

Субботина взяли под стражу на месяц. Борис не женат, работал парковщиком в больнице (как нам удалось выяснить, его уволили в ноябре прошлого года). Жил с родителями. Был судим за хулиганство и тяжкий вред здоровью, последний раз отсидел 4,5 года.

Бориса арестовали до 27 апреля

Источник:

Роман Марьяненко / E1.RU

Субботина задержали без спецназа и Росгвардии. Выбрали момент, когда он пришел на процедуры в больницу: у него есть хронические заболевания.

— Предложили пройти детектор лжи, я не отказывался. Мы приехали, но, поскольку у меня было высокое давление и сахар, а таблеток с собой не было, то в процедуре отказали. Я согласен пройти, но попозже. Я не виноват ни на один процент. В день пропажи мальчика я был на работе, мы ездили в другой район елки садить. О его пропаже узнал от полиции, — сообщил нам Борис Субботин.

Защита намерена обжаловать его арест и само постановление о возбуждении дела. Адвоката оплачивает сестра Бориса, она тоже не верит в виновность брата.

Да, хулиган, выпивает, такой человек. Но такое жестокое убийство и насилие — нет.

Марина

сестра Бориса Субботина

— Мы жили в соседнем подъезде с этой семьей. После случившегося они приходили к нам, угрожали. Искали вещи мальчика. Мы в итоге переехали. Я понимаю, что брат не ангел (был судим по тяжким статьям, судимости погашены. — Прим. ред.). Много раз думала, может или не может он [так поступить]. Но понимаю, что он не мог это совершить, — полагает Марина.

Жизнь после смерти Сережи

Все участники этого уголовного дела когда-то жили в одной многоэтажке, но после смерти Сережи переехали в другие дома. Сначала место жительства сменил Борис Субботин, следом съехал и его приятель.

— Мама Андрея приходила к нам, просила прощения. Говорила, что он кричал по ночам, мучался, — говорит мама погибшего Сережи.

В этом доме мало кто помнит трагедию 30-летней давности | Источник: Дарья Манохина / E1.RU В этом доме мало кто помнит трагедию 30-летней давности | Источник: Дарья Манохина / E1.RU

В этом доме мало кто помнит трагедию 30-летней давности

Источник:

Дарья Манохина / E1.RU

Сама Галина тоже вскоре после трагедии продала квартиру. Думала, на новом месте будет легче пережить горе.

У нас жизнь поломана после этого всего. Всё кувырком после [смерти] Сережи.

Ольга

сестра погибшего мальчика

— Бог дал и отцу его дочку, и маме еще одного ребенка, но всё равно психологически очень трудно жить с мыслью, что Сережу убили, а никого не наказали, — говорит старшая сестра мальчика.

Через год после смерти Сережи, рассказывает Ольга, у мамы родилась еще одна дочка, но и ее жизнь не была долгой.

— В 2018 году она погибла. Уехала в Армению с другом и там что-то съела, спасти ее не смогли, я встречала груз 200. Мама еле пришла в себя, и я очень за нее переживаю, — говорит сестра Сережи.

Могила мальчика | Источник: читатель E1.RU Могила мальчика | Источник: читатель E1.RU

Могила мальчика

Источник:

читатель E1.RU

Возобновив дело о смерти Сережи, следователи разбередили старую рану. Мама мальчика опять переживает события 30-летней давности.

— Вы не представляете, как ей тяжело, — говорит старшая дочь Галины. — На этот раз он должен понести наказание. Ну и что с того, что столько лет прошло? Стереть его с лица земли, чтобы он не дышал вообще.

Все новости по этой жуткой истории мы собираем в отдельном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Евгений КошекЕвгений Кошек
Евгений Кошек
Редактор раздела «Криминал»
Убийство Преступление Старое убийство Убил ребенка
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Комментарии
2
Гость
8 часов
Страшно,бедный реьенок,за что ему это😪😪😪🙏🙏🙏
Гость
2 часа
Маленьуий страдалец
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