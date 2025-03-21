Месть сына полковника ФСБ? Красавицу-танцовщицу обвинили в присвоении миллионов и закрыли в СИЗО Дагестана

Сейчас Анастасия находится в СИЗО Республики Дагестан Источник: Алиса Князева / VLADIVOSTOK1.RU, Александр Ощепков / NGS.RU











Танцовщица и профессиональный психолог из Москвы стала фигурантом уголовного дела о присвоении 28 миллионов рублей. Вот уже более полугода Анастасия Гойсан находится в СИЗО. Но не в столичном, а в Дагестане. Как считают женщина и ее адвокат, это месть ее бывшего возлюбленного — сына высокопоставленного сотрудника дагестанской ФСБ.

Представитель потерпевшей стороны по уголовному делу Анастасии отрицает ее связь с сыном силовика и считает, что женщину должны осудить. Подробности — в материале MSK1.RU.

Ухаживал очень красиво, без непристойных предложений

Как MSK1.RU рассказал адвокат Анастасии Гойсан Эдуард Марцинкевич, женщина познакомилась со своим будущим ухажером Ибрагимом (имя изменено. — Прим. ред.) в одном из столичных заведений.

«Она работала танцовщицей в шоу-балете, — рассказал защитник. — В 2017 году выступала в одном из заведений, где отдыхал Ибрагим. Она ему понравилась, он начал оказывать ей знаки внимания. Причем она говорила, что ухаживал он очень изящно, ничего лишнего себе не позволял. Производил очень хорошее впечатление».

Источник: Шамиль Хадулаев / YouTube

Спустя какое-то время они съехались и стали жить в квартире Ибрагима. Он когда-то трудился главным государственным налоговым инспектором инспекции ФНС № 13 по Москве в отделе выездных проверок № 3, но больше не работает там.

«Фактически это был гражданский брак, Анастасия полностью отвечала за быт, а Ибрагим работал, — говорит адвокат. — По словам моей подзащитной, он был очень обеспеченным человеком и рассказывал о своих больших связях в Дагестане. У него откуда-то были деньги на недвижимость, и она предполагала, что вряд ли такие суммы он заработал в налоговой. Он говорил, что, поскольку он госслужащий, он не может записывать на себя большое количество дорогого имущества. И когда они с Анастасией решили купить дом, попросил оформить его на нее».

Дело в том, что Ибрагим сын известного высокопоставленного сотрудника ФСБ по Республике Дагестан, полковника в отставке, который умер 26 сентября 2024 года, как сообщила пресс-служба ведомства.

Отец Ибрагима скончался полгода назад Источник: пресс-служба УФСБ по Республике Дагестан











«В итоге дом так и оформили на Анастасию. Она делала в нем ремонт на деньги, которые выделял Ибрагим, — говорит юрист. — Занималась закупкой стройматериалов, нанимала рабочих. Затем у них с Ибрагимом произошел конфликт. Она узнала о его отношениях на стороне. В итоге они расстались, Анастасия сняла квартиру и съехала от него. Ибрагим попросил переоформить дом на другого человека, потому что не она его покупала».

Тогда Анастасия познакомилась с Артуром (имя изменено. — Прим. ред.), двоюродным братом Ибрагима. Он прилетел в Москву, чтобы на него переоформили дом.

«По словам Анастасии, он любитель алкогольных напитков, имеет скудный словарный запас, то есть на миллионера и образованного человека вообще не похож. Создается впечатление, что он просто номинал, — рассказал MSK1.RU Эдуард Марцинкевич. — Но Анастасия без вопросов переоформила дом на него. Спустя какое-то время Ибрагим снова появился и предложил возобновить отношения. Она согласилась. Но когда опять приехала в дом, где они жили, увидела, что в нем непонятно кто обитал, и ей было там некомфортно».

Пара решила продать дом и купить квартиру. По версии адвоката, Артур написал доверенность на Анастасию, чтобы она могла открывать банковские ячейки и собирать документы по купле-продаже.

«В итоге они совершили сделку. Анастасия снова начала делать ремонт, теперь в квартире. Они туда въехали прямо перед Новым годом — 31 декабря 2021-го. Через четыре месяца Ибрагим решил прекратить отношения с девушкой, — сообщил юрист. — Важно добавить: когда он к ней снова ввернулся, они в устной форме заключили договор, так сказать. Он обещал любовь и брак, а Анастасия даже мусульманство приняла, встречаясь с ним. Они договорились, что если у них будет очередное расставание, то имущество они делят пополам».

Вывезли в Дагестан

После очередного расставания они продали квартиру, и Ибрагим сдержал обещание — деньги поделили пополам. Бывшие возлюбленные забрали по 16 миллионов рублей.

«Спустя какое-то время Ибрагим снова захотел вернуть отношения с Анастасией, — добавил Эдуард Марцинкевич. — Звонил ей, писал, но она не отвечала. И более того, уже была в других отношениях. Она вообще по образованию психолог и занималась терапией в съемном помещении. Он приезжал к ней на работу и через ее друзей просил о встрече. В итоге они встретились, он предлагал ей руку и сердце, но Анастасия отказалась».

Ибрагим не сдался и просил новых встреч, а также, по словам Эдуарда Марцинкевича, названивал Анастасии с разных номеров. Даже после того, как та меняла симки.

По словам адвоката, Ибрагим возвращался к Анастасии снова и снова Источник: адвокат Анастасии Гойсан











«В итоге он перешел на угрозы. Начал обещать проблемы, — рассказал адвокат. — И летом 2024 года к Анастасии пришел полицейский, который хотел опросить ее в рамках проверки. Спросил, знает ли она Артура, была ли она в его доме и так далее. Она честно всё рассказала, как и что было. Полицейский ушел, и на этом, казалось бы, всё закончилось. Но через месяц или два она пыталась продать машину и поехала снимать ее с учета. В ГАИ ей сказали, что ее машина находится в розыске на территории Республики Дагестан».

Причину и инициатора розыска ей не называли. Тогда она полетела в Махачкалу и начала во всём разбираться: писала обращения во всевозможные инстанции, ходила в отделы полиции, но никаких ответов так и не получила.

«В сентябре 2024 года к ней домой начали ломиться какие-то мужчины, — сообщил юрист. — Она вызвала полицию. Те установили, что эти бородатые люди — сотрудники уголовного розыска из Дагестана и у них есть документ, подтверждающий, что Анастасия находится в федеральном розыске. Постановления об обыске и протокола задержания у них не было, но в итоге ее насильно отвезли в аэропорт, посадили в самолет, привезли в Махачкалу. Там сначала оформили протокол задержания и отправили в изолятор временного содержания».

Закрыли в СИЗО

Почти сразу же Анастасию отправили в СИЗО как подозреваемую, а через десять дней предъявили обвинение.

Тут уже я подключился, и мы выяснили, что ей вменяется. По версии следствия и потерпевшего — того самого Артура, он одолжил ей 12 миллионов рублей, которые она не вернула и присвоила себе. Правоохранители квалифицировали это как присвоение и растрату. Эдуард Марцинкевич адвокат Анастасии Гойсан

Позже к этой сумме прибавились еще 16 миллионов, которые она получила с продажи квартиры.

«Поводом для возбуждения дела в Дагестане и отправки в республику Анастасии стало то, что потерпевший находится там и она якобы совершила преступления там, — объяснил юрист. — Хотя в Дагестане она ни разу до начала этого дела не бывала. При этом в фабуле обвинения указано, что она якобы сделала это в неопределенный день в промежутке в 2,5 года. Точную дату не пишут, чтобы мы не могли установить, где она на самом деле была, и предоставить это как опровержение».

По словам Марцинкевича, потерпевший даже не помнит дату, когда дал женщине целых 12 миллионов рублей.

Источник: адвокат Анастасии Гойсан

«Ей продлевали меру пресечения до февраля 2025 года, — сообщил защитник москвички. — Тогда нам удалось изменить ее на обязательство о явке. Причем прокуратура не обжаловала это решение, а вот адвокат „потерпевшего“ обжаловал. И Верховный суд Республики Дагестан снова поместил ее в СИЗО».

Сам Ибрагим выступает свидетелем по этому делу: по версии обвинения, он присутствовал в момент передачи Анастасии 12 миллионов рублей.

«Во время очных ставок он, не стесняясь следователя, говорил: „Я же обещал тебе проблемы“. И всё в таком духе, — добавил адвокат. — А Артур на очной ставке жевал палку от дерева. Когда я у него спросил, что он делает, тот ответил: „Это моя зубная щетка“. И этот человек якобы одолжил Анастасии 12 миллионов? У нас есть основания быть уверенными, что дело сфабриковано. Мы не против продолжения расследования, но оно не должно проходить в Дагестане, где у Ибрагима есть высокопоставленные родственники или знакомые. Мы требуем, чтобы дело передали в Москву».

Ко всему прочему, как сообщил Эдуард Марцинкевич, Ибрагим якобы пытался обвинить Анастасию в госизмене.

«Дело в том, что Анастасия родилась на Украине, — рассказал юрист. — В январе 2025 года Ибрагим якобы вспомнил, что в 2022 году Настя отрицательно высказывалась насчет СВО, о нашем государстве и переводила братьям на Украину деньги. Это ложь, поскольку в 2022 году они уже не жили вместе — разошлись в апреле–мае 2021-го. Мы просмотрели ее банковскую историю — никаких переводов она не совершала. А Ибрагим требовал привлечь ее к ответственности за госизмену».

Общественники обратились к Бастрыкину

На случившееся еще в 2024 году обращал внимание председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«Комиссия ОНК Республики Дагестан посетила СИЗО-1 Махачкалы по обращениям граждан. В частности, к нам обратилась девушка из Москвы Анастасия Гойсан, — писал он в своем Telegram-канале. — Ей инкриминируется преступление, которое она якобы совершила в Дагестане, хотя, с ее слов, она у нас в Дагестане никогда не была. Как она нам заявила, ей мстит житель нашей республики, с кем она жила в гражданском браке в Москве и ушла от него, отказавшись вернуться. Это и послужило местью с его стороны, так как он „не из простой семьи“».

По итогам беседы с ней руководитель ОНК написал обращения в Генпрокуратуру. Его пост публиковала в своем канале член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Со мной пыталась связываться вторая сторона, — сообщила MSK1.RU Ева Меркачева. — Говорили, что она мошенница и всё такое. Но в итоге выяснилось, что эти дела связаны с ее бывшим парнем, который имеет большое влияние. Кажется, что всё это разборки его с девушкой. Если окажется, что это действительно так, это недостойный мужской поступок. Ее мама со мной на связи, она написала ряд заявлений во всевозможные инстанции. Я поддерживаю ее в том, что расследование должно проходить в Москве, а не в Дагестане. Я подготовила обращение к Александру Бастрыкину».

Журналистам MSK1.RU не удалось связаться с Ибрагимом: его телефоны, имеющиеся в распоряжении редакции, оказались недоступны. Представитель Артура Эльдар Хастинов сообщил, что доказательств отношений между Анастасией и Ибрагимом нет, а поскольку она могла уехать по загранпаспорту в другую страну, он обжаловал решение суда о ее выходе из-под стражи, и 21 февраля Анастасию вновь арестовали.

Мой доверитель купил дом, захотел его продать, а Анастасия предложила ему риелторские услуги. За свою работу она получила гонорар, а после сделки у нее осталась доверенность, которую мой подзащитный забыл отозвать. С помощью нее она и присвоила деньги. Эльдар Хастинов адвокат Артура

В то же время в распоряжении MSK1.RU оказался материал проверки по одному из заявлений Анастасии — тех времен, когда Ибрагим преследовал ее. В документе указано, что она обратилась в полицию, опасаясь за свою жизнь, а правоохранители связались с тем самым бывшим ухажером, который докучал ей.

«В ходе работы по материалу проверки был осуществлен телефонный звонок, — сказано в документе. — Ответил гражданин, который представился бывшим молодым человеком заявительницы и пояснил, что с ней давно расстался и зашел попрощаться. Каких-либо угроз ей не высказывал, для дачи письменного объяснения прибудет позже».