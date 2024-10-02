Убийство Майкла Джексона, скандальные вечеринки и грязная связь с Бибером: в чем обвиняют рэпера Пи Дидди

Преступления Diddy вскрылись спустя десятки лет Источник: Extratv / YouTube.com; Diddy / Vk.com; Justin Bieber / YouTube.com











Скандальная слава Джеффри Эпштейна, в одночасье превратившегося из знаменитого американского финансиста в едва ли не величайшего секс-преступника всех времен, меркнет перед обвинениями, которые предъявляют рэперу и продюсеру Пи Дидди. Не так давно в Сеть просочилась видеозапись из отеля, на которой он избивает свою девушку, но это обсуждали преимущественно в западной прессе. Теперь же Пи Дидди заставил говорить о себе весь мир. Ему приписывают убийство Майкла Джексона, организацию тусовок, на фоне которых ивлеевская «голая вечеринка» просто детский сад, устранение конкурентов и многое другое. Количество пострадавших перевалило за сотню, а самому младшему из них — девять лет. Объясняем на пальцах, в чем именно обвиняют Пи Дидди.

Кто такой Diddy

Музыкант Шон Джон Комбс стал известен в 90-х годах еще до того, как взял псевдоним Diddy. В 1993 году он создал свой лейбл Bad Boy Records. На нем артист раскрутил многих будущих звезд, спродюсировал все альбомы The Notorious B.I.G, главные хиты Дженнифер Лопес, а после выпускал и свою музыку, выступая под именем Diddy.

Источник: Wikipedia.org











Помимо музыки, артист прославился скандальными тусовками. Днем «белые вечеринки» не отличались от обычных светских встреч, на которые приходили первые лица американского шоу-бизнеса, от Леонардо ДиКаприо до семейства Кардашьян.

Источник: Diddy / Vk.com











Все гости знали негласное правило: если не хочешь пуститься во все тяжкие — тебе нужно уйти до часу ночи. О том, что творилось на «белых вечеринках» с заходом солнца, ходили разные слухи: Хлоя Кардашьян рассказывала о том, что все ходили обнаженные, а сам Diddy признавался, что запирал все двери и выключал кондиционеры, чтобы люди быстрее напивались.

О тусовках продюсера в Сети ходили самые разные слухи. Но в этом году выяснилось, что Комбс не случайно запирал все входы и выходы своего особняка на ключ.

Обвинения

Все началось с признаний бывшей девушки рэпера Кэсси Вентуры, которую артист продюсировал на своем лейбле. После 10 лет вместе певица заявила, что всё это время Комбс регулярно избивал ее, насиловал и заставлял принимать наркотики. Помимо этого, по словам Кэсси, продюсер заставлял Вентуру спать с другими мужчинами, снимая происходящее на камеру.

Источник: Cassie | Casandra Ventura / Vk.com











Всего через сутки Кэсси Вентура отозвала свой иск, заявив, что они с Diddy достигли мирового соглашения и больше не собираются обсуждать эту тему.

Но за ее примером последовали другие — десятки женщин обратились в полицию и обвинили Diddy в насилии.

— Против меня выдвигаются отвратительные обвинения людьми, ищущими быструю наживу, — оправдывался Джон Комбс. — Позвольте мне быть предельно ясным: я не делал ничего из тех ужасных вещей, в которых меня обвиняют. Я буду бороться за свое имя, свою семью и за правду.

Арест и обвинения

Спустя месяц после того, как Кэсси Вентура отозвала свой иск, в Сети появились видео, на которых Комбс избивает свою девушку в отеле — разгневанный рэпер догоняет жертву в коридоре, хватает за волосы и тащит обратно в номер.

Источник: Еxtratv / YouTube.com











17 сентября 2024 года полиция арестовала продюсера в Нью-Йорке. Следствие предполагает, что бизнес-империя Diddy помогала рэперу совершать преступления с 2008 по 2024 год.

Среди обвинений: торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, насилие над женщинами, взятки, принуждение к труду, поджоги и препятствие осуществления правосудия.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что продюсер похищал женщин и насиловал их в течение нескольких дней. Происходящее Комбс записывал на видео и шантажировал своих жертв.

Помимо этого, девушек заставляли принимать наркотики и участвовать в вечеринках, на которых жертвы также подвергались регулярному насилию.

Источник: Diddy / Vk.com











Помогали Diddy его сотрудники, начиная от охранников и заканчивая личными помощниками. Следствие предполагает, что они находили новых жертв для рэпера, заказывали гостиничные номера, в которых Diddy насиловал девушек, а также заметали за начальником все следы.

Самой юной жертвой рэпера может оказаться девятилетний ребенок. Сторона обвинения в суде заявила, что юного певца могли домогаться во время прослушивания в студии продюсера в Нью-Йорке.

За все предъявленные обвинения артиста уже ждет пожизненное заключение — если суду удастся доказать вину преступлений. Пока что Джон Комбс находится под арестом и отрицает все обвинения.

Но, помимо официальных обвинений, в соцсетях появилось немало конспирологии.

Убийство Майкла Джексона ради Бейонсе

Покопавшись в архивах и сопоставив даты, в Сети выдвинули предположение, что Diddy убил Майкла Джексона ради Бейонсе. Конспирологи уверены, что артистка пришла к продюсеру вместе с Джей Зи. Чтобы взобраться на вершину шоу-бизнеса, они попросили Комбса «освободить» место от старых звезд.

Среди жертв Комбса конспирологи называют Майкла Джексона, Алию и Left Eye. Все три артиста погибли в разные месяцы, но дата смерти у каждого — 25-го числа.

Источник: mj legacy / YouTube.com











Намеки на убийство нашли в треке рэпера J.Cole, который артист выпустил в 2011 году. В нем музыкант, враждующий с Diddy, перечисляет умерших музыкантов, а в припеве поет строчку «она знает».

— Покойся с миром, Aaliyah, покойся с миром, Left Eye, Майкл Джексон, увидимся, когда я буду на небесах… Она знает, она знает. Я знаю, что она знает, — поет J.Cole в песне «She knows».

Из-за этой теории миллионы подписчиков Бейонсе отписались от певицы, а ее комментарии заполнены фразой «она знает». За последние дни она потеряла больше 6 миллионов фанатов.

Унижение ради спасения жизни

Среди жертв могла оказаться еще одна суперпопулярная певица — Тейлор Свифт. В Сети уверены, что на звезду тоже готовилось покушение, но артистку спас Канье Уэст.

В 2009 году Тейлор Свифт обошла Бейонсе на премии VMA и должна была получить награду за лучшее женское видео. Во время речи артистки на сцену выскочил Канье Уэст и заявил, что победу должна была получить Бейонсе, ведь ее клип намного лучше.

Источник: Wikipedia.org











За этот поступок на рэпера обрушился шквал ненависти. Его критиковали все: от подписчиков до Барака Обамы. Но сейчас, зная о преступной деятельности Diddy, в соцсетях решили, что Уэст своим оскорблением Свифт спас артистку от гнева рэперской мафии Комбса, который мог вновь «убрать» звезду, опередившую Бейонсе.

По той же причине Адель отдала половину статуэтки «Грэмми» Бейонсе, уверены конспирологи. В 2017 году артистка заявила, что не заслужила награду, и отдала половину фигуры сопернице.

— Большое спасибо, но я не могу принять эту награду. Я очень тронута и благодарна, но мой идеал — это Бейонсе. И лучший альбом — это ее Lemonade. Он монументальный и очень продуманный. Он красивый, в нем чувствуется душа. Бейонсе — ты наш свет, — заявила тогда Адель со сцены.

Насилие над Джастином Бибером

Пользователи Сети также обратили внимание на Джастина Бибера. В 15 лет певец попал в офис Didd, и с тех пор оставался на попечительстве продюсера.

Зная о преступной деятельности Комбса, фанаты Бибера пересмотрели старые видео с ним и нашли много подозрительных моментов. Например, на одном из старых роликов Diddy говорит, что «оторвется по полной» с несовершеннолетним Джастином.

Источник: Justin Bieber / YouTube.com











На других записях Комбс спрашивает у Бибера, почему он перестал приходить на вечеринки.

— Как дела, чувак? Собираешь стадионы, да? Почему ты начал вести себя иначе? — спрашивает Diddy у 17-летнего Джастина. — Почему не звонишь и не приходишь тусоваться, как раньше?

В Сети уверены — несовершеннолетний Джастин Бибер подвергался насилию на тусовках Комбса. В подтверждение этому нашли интервью поп-звезды: в нем он говорит, что хочет защитить певицу Билли Айлиш от того, что он сам пережил в ее возрасте в индустрии.

Источник: Justin Bieber / YouTube.com











В некоторых песнях и клипах артиста также нашли отсылки на пережитое в детстве насилие: в треке Lonely он рассказывает о своем одиночестве и подростковой боли, а в клипе на песню Yummy взрослые мужчины едят торт на тарелке с изображением певца в детстве.

Поклонники Джастина ринулись в комментарии и начали поддерживать артиста, но сам певец никак не комментировал версии, которые распространяют конспирологи. В западной прессе пишут, что артист встревожен после задержания Diddy и пытается избегать темы своего прошлого.

Убийство Тупака и Бигги

К преступлениям Diddy конспирологи также приписали и убийство Тупака. Эту теорию обсуждали и в год смерти артиста — в 1996 году издание The Los Angeles Times писало о предполагаемом причастии Комбса к расстрелу рэпера. Наемный убийца, расстрелявший Тупака в машине, также заявил, что заказ проходил при согласии Diddy.

В Сети уверены: устранив Тупака, Комбс убрал главного конкурента его лейбла, ведь в то время рэпер записывал диссы на Diddy и The Notorious B.I.G.

Теперь же Комбса обвиняют и в убийстве самого The Notorious B.I.G. — артиста застрелили в автомобиле в 1997 году. Конспирологи уверены, что Бигги якобы планировал разорвать отношения с Diddy и уйти с его лейбла, за что поплатился жизнью.