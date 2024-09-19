Мужа Татьяны Бакальчук задержали: его обвиняют в убийстве после перестрелки у Кремля

Мужа основательницы Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе маркетплейса. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.
— Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Он задержан на 48 часов, — сказал источник РБК.
Бакальчука задержали после перестрелки, которая была в среду, 18 сентября. Тогда в головном офисе компании, который расположен в бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля, на входе произошла потасовка между несколькими мужчинами. В результате они достали оружие и начали стрелять. Погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Муж основательницы Wildberries утверждал, что он был на месте перестрелки, но из-за того, что приехал на встречу. Однако Татьяна опровергла его слова и заявила о попытке захвата бизнеса.
Компания Wildberries объявила о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS. Произошедшее Владислав назвал рейдерским захватом и попросил помощи у рэпера Тимати и главы Чечни Рамзана Кадырова. Татьяна подала на развод. Подробнее о том, что происходит в семье Бакальчуков, — в нашем материале.