Мужа Татьяны Бакальчук задержали: его обвиняют в убийстве после перестрелки у Кремля

Бакальчук был в офисе Wildberries, когда там произошла стрельба Источник: Kadyrov_95 / Telegram











Мужа основательницы Татьяны Бакальчук Владислава задержали после стрельбы в офисе маркетплейса. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.

— Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). Он задержан на 48 часов, — сказал источник РБК.

Бакальчука задержали после перестрелки, которая была в среду, 18 сентября. Тогда в головном офисе компании, который расположен в бизнес-центре «Романов двор» напротив Кремля, на входе произошла потасовка между несколькими мужчинами. В результате они достали оружие и начали стрелять. Погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Муж основательницы Wildberries утверждал, что он был на месте перестрелки, но из-за того, что приехал на встречу. Однако Татьяна опровергла его слова и заявила о попытке захвата бизнеса.