Погибли два человека. Всё, что известно о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

Источник: MSK1.RU

В среду, 18 сентября, в московском бизнес-центре «Романов Двор», где находится головной офис Wildberries, произошла стрельба. По последним данным, погибли два охранника компании, еще семь человек пострадали, в их числе полицейские.

Сооснователь онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук заявил, что планировал провести переговоры в офисе, но в здание бизнес-центра его вместе с командой не пустили. После чего на них попытались совершить нападение. Татьяна Бакальчук назвала его заявления «абсурдными» и обвинила мужа в попытке рейдерского захвата.

Подробнее о происшествии смотрите в коротком видео чуть выше.