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Пользователям айфонов запретили скачивать VK. Эксперт раскрыл, как обойти ограничение

Apple удалила приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store

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Пользователи iPhone больше не могут установить VK, «Одноклассники» и «Дзен» | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПользователи iPhone больше не могут установить VK, «Одноклассники» и «Дзен» | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Пользователи iPhone больше не могут установить VK, «Одноклассники» и «Дзен»

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Apple удалила приложения VK, «Одноклассники» и «Дзен» из App Store. Пользователи больше не могут загружать или обновлять эти программы на устройствах Apple привычным путем. Но обход есть — схему раскрыл эксперт, автор ютуб-канала «Спроси Коляна» про новинки в мире техники и гаджетов Николай Анашкин.

«В домашних условиях восстановить их в теории возможно, но при условии, что ранее были сохранены их образы (резервные копии). Если таких образов нет, потребуется iPhone, на котором эти приложения уже установлены и ранее были загружены через тот же Apple ID. В этом случае можно извлечь образ приложения, перенести его на другое устройство и авторизоваться. Технически процедура не представляет особой сложности и может быть выполнена с помощью программы iMazing на компьютере», — объяснил Николай.

С 2022 года с массовыми удалениями столкнулись различные российские банки. За это время многие уже приспособились и стали предлагать клиентам установить приложение в отделении. С социальными сетями никто так возиться не будет, уверен эксперт.

«Если вы придете в банк А, то вам не смогут установить приложение банка Б — у них просто нет в этом заинтересованности. Кто в таком случае будет ставить социальные сети? А вот если обратиться в какой-нибудь сервис или магазин, то там могут помочь установить практически любое приложение. Само собой — платно», — подытожил техноблогер.

VK заявляет, что продолжает работать для пользователей и делает всё возможное, чтобы доступ к его сервисам оставался удобным и безопасным. При этом ранее установленные на устройствах Apple приложения VK продолжат функционировать.

«Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, — в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов», — отметили в компании.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал пользователям VK перейти на устройства с Android и на российские цифровые платформы.

«Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы: перейдите на Android, перейдите на наши системы», — отметил Песков.

Он также напомнил, что Apple не в первый раз удаляет приложения из App Store. В качестве примера он привел удаление мессенджера Max. По словам Пескова, такие действия заставляют задуматься о надежности сервиса и о том, насколько уместно доверять ему как поставщику услуг.

Ранее E1.RU решил спросить нескольких известных телеграм-блогеров, что они планируют делать после блокировки приложения. Вот что они рассказали.

А еще посмотрите, какие знаменитости и блогеры из Екатеринбурга уже перешли в MAX и что они там публикуют.

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Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
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Комментарии
3
Гость
7 минут
Зачем шпионский софт нужен на смартфоне? Рекламу смотреть?
Гость
1 час
Давным давно не пользуюсь аппаратурой и ПО вражеских стран. Граждане! Голову включите, когда покупаете Apple.
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Гость
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