Даже не знала, как ее скручивать: как блогер стала шаурмистом и распиарила свой небольшой ларек — видео

Как блогер раскрутила убыточный ларек с шаурмой и стала популярной во всём городе Источник: Городские медиа

28-летняя Анна Захарьева из Барнаула купила небольшой ларек с шаурмой, который долгое время оставался убыточным, и смогла превратить его в популярное место, куда теперь приезжают со всего города. Как ей это удалось и почему ежедневно туда выстраиваются очереди — смотрите в нашем видео .

— Денег у меня тогда не было, на картах всё по нулям. Решила, что нужно срочно что-то делать, поэтому начала искать готовые бизнесы — люблю это дело, до сих пор постоянно мониторю. Там и нашла ларек, как сейчас помню, за 300 тысяч, плюс аренда. Два дня ездила к ним, торговалась. В итоге сняла на видео всё то, что есть внутри, посчитала по стоимости и предложила им за него 100 тысяч — согласились. Договорилась о покупке, а уже потом начала думать о том, где взять деньги. Оформила кредитную карту, заняла у друзей и собрала нужную сумму. На следующий день после сделки я приехала и отмыла весь ларек, а еще через день — вышла работать. Времени сомневаться в своих силах не было.

До ее прихода владельцы менялись каждые полгода: студенты проходили мимо, а доход оставался минимальным, несмотря на проходимое место.

— Когда мы только открылись, мне хотелось готовить шаурму так же, как дома. Сейчас клиенты часто говорят, что она получается «как домашняя». Хотя вначале было непросто: я даже не знала, как правильно ее скручивать, — рассказывает Анна.