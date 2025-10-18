«Смирись, еще наркотики подкинут». Многодетную мать осудили за пиратский софт, о котором она не знала

Людмила вернулась из декретного отпуска на работу с судимостью. Она готова идти до Верховного суда, чтобы доказать свою невиновность Источник: архив Людмилы Исламовой

Десять томов уголовного дела, тысячи часов работы следователей, несколько апелляций и кассаций: все эти ресурсы правовая система задействовала ради обвинительного приговора матери четырех детей, директору небольшой компании по производству элементов труб на Урале. По версии следствия, на ее предприятии использовали пиратскую копию бухгалтерской программы, пока сама она сидела в декретном отпуске.

Вот коротко суть этой пиратской истории, которая началась еще в сентябре 2020 года. В офис фирмы, в которой Людмила Исламова была учредителем, неожиданно нагрянула полицейская проверка. У правоохранителей появилась информация, что на предприятии якобы используют нелицензионную бухгалтерскую программу. От представителя 1С было написано заявление — и действительно: на семи компьютерах обнаружили пиратский софт этого производителя.

Людмила когда-то сама создавала эту фирму. Из ИП с единственным сотрудником она вырастила компанию по производству элементов трубопроводов со штатом в 16 человек, а потом отошла от дел.

На момент проверки Людмила была в отпуске по уходу за ребенком: младшей дочке не было еще трех лет. Всего у нее четверо детей, трое из которых тогда были несовершеннолетними. В фирме она оставалась учредителем, а всеми делами занимался исполнительный директор, ее муж (теперь уже бывший).

Людмилу срочно вызвали из дома в офис. Объяснили, что ее ждет уголовное дело по статье 146 УК РФ — нарушение авторских прав, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения. Наказание за это суровое, до шести лет лишения свободы. Хозяйка фирмы, услышав всё это, рыдала.

Странность в том, что лицензия была куплена на все машины, даже с запасом, все документы были. В итоге уголовное дело дошло до суда. Сами представители компании 1С заявили, что претензий не имеют, от фирмы им был выплачен штраф 165 тысяч рублей. Но суд вынес обвинительный приговор Людмиле: год лишения свободы условно. Апелляция отменила это решение, в деле нашли недоработки и вернули в полицию на доследование.

А дальше всё пошло по кругу: новое уголовное дело, суд и снова обвинительный приговор, год условно. На этот раз решение устояло в апелляции, но кассация его отменяет. Дело возвращается в Екатеринбург, в областной суд, судья снова выносит обвинительный приговор. Людмила с защитниками по новой подают кассационную жалобу — и на этот раз кассация поддерживает обвинение, год условно.

Людмила не согласна с обвинением, она собирается бороться дальше.

«Я как учредитель проверила всё: все лицензии, отчетные документы. Каким образом я еще должна была проверить, какая именно программа установлена? Залезть в компьютер и проверять? Только специалист может отличить одну программу от другой. Пойти учиться на программиста?

Но так ведь не бывает, все занимаются своим делом — и именно для этого нанимают специалистов. Системного администратора, который якобы установил пиратскую программу, я впервые увидела на суде, никаких распоряжений я ему не давала. И сисадмин подтвердил это».

Когда только узнала, что возбудили новое уголовное дело, у меня были слезы. Спрашиваю следователя: вы сами по-человечески понимаете, что это бред? Людмила Исламова многодетная мать, учредитель компании

«Кто заказал это дело? У меня есть конкретные предположения, но я, конечно, не могу их озвучивать, это будет голословно. Пять лет это продолжается. За это время старшая дочь уже успела окончить школу. Она мечтала, что ее жизнь и профессия будут связаны со спортом. Но, посмотрев на всю эту ситуацию со мной, решила пойти учиться на юриста.

Мама моя переживает, говорит: «Не спорь уже с ними, смирись. Пусть как считают нужным, так и будет, еще подставят тебя, наркотики подкинут». Она пожилой человек, насмотрелась криминальных сюжетов по телевизору и представляет самое страшное. Если бы я была виновата, то признала бы вину, и все мучения бы для меня закончились условным наказанием. Но я не хочу быть осужденной без вины, моя судимость может помешать детям в будущем», — эмоционально говорит Людмила.

За то время, пока шли расследования и суды, старшая дочь Людмилы уже окончила школу Источник: архив Людмилы Исламовой

Людмила вместе с адвокатами готовит жалобу в Верховный суд. Интересно, что совсем недавно 18 сентября высшая судебная инстанция страны вынесла решение по уголовному делу, обстоятельства которого очень похожи на эту историю. Даже место действия тоже в Свердловской области: руководитель фирмы из Качканара также был осужден за пиратство — незаконное использование чужих программ.

«Верховный суд в кассационном определении согласился с доводами защиты о том, что директор некой компании города Качканар не знал о том, что на предприятии используются нелицензионные продукты, — рассказал нам адвокат и специалист по авторским правам Дмитрий Загайнов, который представляет интересы Людмилы. — Доводы обвинения состояли в следующем: руководитель должен был нанять специалиста, чтобы проверить программы, а он эту обязанность не выполнил. Но Верховный суд оценил этот довод критически: привлечение специалистов никак не влияет на то, что у руководителя компании был умысел. В итоге отменили решение кассации (Седьмого кассационного суда в Челябинске) и апелляции (Свердловского областного суда)».

Дмитрий Загайнов пояснил, что Людмилу Исламову также с самого начала обвиняют в незаконном использовании чужих программ в особо крупном размере с использованием служебного положения. Преступление, которое ей вменяют, может быть совершено только с прямым умыслом.

«То есть обвинение должно доказать, что Исламова с самого начала знала, будто в компании используются нелицензионные продукты, и никаких действий, чтобы их удалить, не предприняла — или дала распоряжение закупить нелицензионные программы. Если таких доказательств нет, человека нельзя привлечь к уголовной ответственности по этой статье. Когда руководитель не обеспечивает контроль за исполнением своих распоряжений, то есть пренебрегает служебными обязанностями, можно говорить о халатности. Но данная статья применима лишь к должностным лицам: чиновникам, руководителям в госучреждениях. К нашей ситуации она не подходит», — заключил эксперт.