450 рублей за буханку: бухгалтер бросила работу и стала печь хлеб в родном селе

Альбина Исламова из Актаныша Татарстана, также известная как Альмига, уже на протяжении 10 лет печет торты и хлеб. Жительница Татарстана начинала с малого: делала десерты на заказ, затем открыла небольшой магазинчик, который в будущем перерос в крупное кафе в самом центре села. А сейчас Исламова обучает учеников со всей страны и за рубежом печь с душой.

Как кондитер бросила работу бухгалтера, придумала рецепт хлеба на закваске, который продает сейчас за 450 рублей, и основала прибыльный бизнес в селе с населением 10 тысяч человек — рассказывают наши коллеги из 116.RU.

Как «сумасшедшая идея» превратилась в крупный бизнес

Альбина родом из небольшого села в Актанышском районе — Новое Алимово. Сначала здесь, а потом уже в райцентре наша героиня отучилась в школе. В детстве Исламова еще не тянулась к тому, чтобы печь. Вместо этого она делала браслеты, вышивала, вязала. С 7-го класса она была уверена: станет финансистом или экономистом. Позже навык работать с цифрами, само собой, пригодился.

— Я понимаю, что вот эти знания сейчас мне очень сильно помогают. Я анализирую, рентабельное ли это блюдо или нет. Эти знания мне помогают оставаться на плаву. Многие открывают бизнес просто на энтузиазме, на идее, а сами не знают, как считать себестоимость, как накладываются расходы, что остается после налогов. Если бы я не занималась выпечкой, я бы точно ушла в сферу финансов, — рассказывает Альбина.

Надо сказать, что никто в семье Исламовой основательно не занимался кулинарией. Родители в нулевых вели бизнес: занимались продажами в торговых точках и держали кафе при автомойке. А в это время домашние дела выполняли дети. После окончания школы Альбина отправилась в Казань — «покорять столицу», шутит Исламова.

Здесь она поступила в Казанский финансово-экономический институт на экономиста. А после его окончания она вышла замуж, причем за одноклассника из села. Около года Альбина и ее супруг жили в столице республики, а потом перебрались обратно в Актаныш.

— Я устроилась бухгалтером, через полгода поняла, что эта работа — не моя, потому что монотонно, скучно, однообразно. Мне не хватало творчества, — объясняет Исламова.

Путь в кондитерстве у Альбины начался в 2015 году. Тогда на свой день рождения она получила особый, можно даже сказать, судьбоносный подарок — торт от мамы. И именно в тот день зародилась идея — печь торты на заказ.

— Я вообще не держала венчик в руках, не готовила, у меня не было такого таланта, что с детства я готовлю, тортиками занимаюсь. Я готовила, конечно же, котлеты, пюре, выпечку папе. В основном мы с сестренкой готовили обеды, ужины родителям. Но у меня не было вообще таланта заниматься выпечкой, готовить. И вот такая сумасшедшая идея превратилась в большой бизнес, — рассказывает кондитер-технолог.

«Нужно быть готовым к тому, что ты там будешь ночевать»

Начинала Альбина с бисквитных тортов. Она самостоятельно их готовила и продавала. Вот только на самом старте, говорит наша собеседница, от клиентов поступало очень много возражений. В том числе из-за цены готовых изделий.

— Говорили, что это дороже, чем торт в магазине. В магазине условно торт стоит 200 рублей, а я продаю за 300–400 рублей, это в два раза дороже. Люди не понимали этого, вначале не покупали. Я готовила, списывали, готовила, списывали, потому что у тортов есть срок годности. Я сильно расстраивалась. Тогда меня очень поддержала семья: то, что я готовила, они покупали у меня, давали деньги за это, — делится Исламова.

А в какой-то момент, рассказывает Исламова, клиенты поняли, что качество тортов различается: у кондитера они приготовлены из свежих продуктов и пекутся индивидуально под заказ. Постепенно клиентская база стала расти. Позже Альбина перешла на муссовые торты, а в 2017 году она открыла небольшой магазин, где продавались десерты и выпечка. Еще спустя время появилось кафе «Альмига» в самом центре Актаныша.

— Это первые слоги имен детей наших родителей: Альбина, Миляуша, Гадель. Это марка, которую придумала моя мама, когда они открывали первый свой магазинчик. <…> Поначалу нужно всегда быть готовым к тому, что ты там (в кафе. — Прим. ред.) будешь ночевать, 24/7 находиться. Бизнес на еде — это ты работаешь тогда, когда другие отдыхают. Во время праздников я там практически ночевала, с 6 утра до 10–11 вечера ты там. Работаешь, кушаешь, отдыхаешь немного, пашешь, — говорит Исламова.

Кафе, делится наша собеседница, получилось окупить за 10 месяцев, три месяца ушло на то, чтобы небольшой магазинчик преобразовался в атмосферное заведение. Со временем кондитер смогла автоматизировать процессы, настроить работу таким образом, чтобы сотрудники могли быть многофункциональными. В этом, по словам Альбины, и заключается секрет успеха такой быстрой окупаемости.

— У нас команда — где-то 10 человек. Посменная работа у продавцов, у производственного отдела 6–7-часовой рабочий график. Они приходят с утра, с 6 часов начинается производство, к восьми утра у нас уже готова свежая выпечка, свежие торты, — описывает рабочие процессы кондитер.

Муссовые торты в «Альмиге» стоят 3 тысячи рублей за килограмм, бисквитные торты — от 1 тысячи рублей. Еще в продаже есть различная выпечка, в том числе традиционная национальная, и, конечно, хлеб.

Почему покупают хлеб за 450 рублей?

Помимо изготовления тортов и управления бизнесом, Альбина активно вела и продолжает вести блог. На ее аккаунт в запрещенной соцсети подписаны 153 тысячи человек, во «ВКонтакте» — почти 25 тысяч и больше полумиллиона подписчиков на YouTube. Именно благодаря соцсетям хлеб кондитера стал настолько популярен.

— Хлеб я готовила для родных и близких, начала в блоге показывать, что вот я пеку здоровый хлеб из цельнозерновой муки, на закваске, без использования промышленных хлебопекарных дрожжей. Просто показывала их, я ела на камеру. И потом начали писать: «Альбина, научи, пожалуйста». Я где-то полгода-год отнекивалась, но в какой-то момент сломалась, собрала свою первую группу. После этого мне начали очень много писать. Приходили от тех девочек, которые у меня прошли обучение. Я делилась их результатами, это был реально крутой результат, — рассказывает Исламова.

Но наша героиня не только преподает, она продолжает печь и не позволяет никому в прямом смысле отбирать у нее хлеб. Для Альбины работа с тестом — своего рода медитация.

Мы знаем, что сейчас нестабильная ситуация в мире, кризис, может быть, стресс у кого-то, какие-то переживания. Работа с тестом успокаивает, и я эту работу пока кому-то поручать не готова. Возможно, в будущем я созрею к этому, а так мне нравится этот процесс. Альбина Исламова кондитер, основательница кафе и онлайн-школы

Хлеб Альбины можно купить только в кафе либо сделать предзаказ. Стоит он 450 рублей за 900 граммов. Многих пользователей Сети смущает именно цена. Под популярными видео Исламовой, которые набрали миллионы просмотров, часто можно наткнуться на комментарии подписчиков, мягко говоря, удивившихся от стоимости изделия.

Но наша героиня объясняет: если человек ценит свое здоровье и состояние, он будет готов отдать и тысячу, и две тысячи рублей. Важно, по словам кондитера, передавать клиентам ценность продукта, его полезность и правильно презентовать.

— Несмотря на то что в селе нашем, где население около 9 тысяч человек, а зарплата средняя в районе 25–30 тысяч рублей, несмотря на это покупают, приезжают за 40 километров, из Муслюмово, из Челнов приезжают, покупают по 5–6 буханок и замораживают (как объясняет Альбина, хлеб можно замораживать. — Прим. ред.), — говорит кондитер.

Почти два года назад Исламова поделилась с подписчиками, что она похудела на 8 килограммов. При этом хлеб из рациона никуда не ушел. По словам Альбины, жир не отложится на боках, если не злоупотреблять хлебобулочными изделиями — полностью отказываться от них не стоит.

— Во всём нужно знать меру. Если мы пьем алкоголь, то не полбутылки, потом алкоголиком станешь. Здесь то же самое. Кусочек утром, кусочек днем здорового хлеба на закваске без промышленных дрожжей на бока никак не сядут. Но если вы будете полбуханки утром есть, полбуханки днем и вечером еще со сливочным маслом, понятно, что вес в сторону увеличения пойдет, — объясняет основательница кафе и онлайн-школы.

«Три года я работала без отпусков, поэтому выгорание случалось»

Вести блог, преподавать, следить за бизнесом и еще успевать воспитывать 14-летнюю дочку — со стороны кажется, будто у Альбины больше двух рук. И конечно, с таким ритмом жизни приходилось сталкиваться с выгоранием. Правда, сейчас Исламова научилась балансировать между работой и жизнью.

— Так было несколько раз, что месяцами не могла встать с постели. Семья опять же поддержала. Это довольно тяжелый бизнес, когда ты с шести утра до десяти вечера работаешь. Три года я работала без отпусков, поэтому выгорание случалось. Потом уже начала планировать: полгода работаю, две недели отпуск, — рассказывает Альбина.

Сейчас Исламовой удалось больше времени уделять обучению и блогу. Бизнес идет хорошо: выручка с каждым годом растет на 10%. Тем не менее кондитер не желает останавливаться на достигнутом. Из смелых идей — открытие заведения в Казани.

— Хочу открыть в Казани кафе, но муж пока против переезда. А периодически только ездить — для меня не вариант, потому что если там не присутствуешь, с этого ничего хорошего не получится. Нужно прямо 24/7 присутствовать, хотя бы на ранних порах, когда ты еще налаживаешь процессы, пока соберешь команду мечты. На это нужно время, — делится наша собеседница.