«Мне легче, чем рабочему завода»: ярославец открыл отель при ферме — что из этого вышло

Агротуристический комплекс «Усадьба Добрынино» расположен в Ярославской области Источник: Георгий Кабанов

Георгий Кабанов — основатель агротуристического комплекса «Усадьба Добрынино» в Некрасовском районе Ярославской области. Одновременно он занимается агробизнесом (производство козьего молока и сыра) и один из немногих в регионе развивает сельский туризм. Как ему пришла такая идея и что из этого вышло — в нашем материале.

Семейный проект

Георгию Кабанову 28 лет. Он сам из многодетной ярославской семьи — старший из детей. У Георгия есть два младших брата и две младшие сестры. Братья учатся в университете, сестры — в школе. Сам Георгий женат, вместе с супругой воспитывает маленького сына.

«Усадьба Добрынино» — семейный проект. Он зародился в 2016 году в первую очередь как сельскохозяйственный бизнес. Семья начинала с заготовки кормов. А в 2020 году Кабановы задумались об открытии фермы. На тот момент Георгий окончил университет, получив диплом бакалавра по направлению «прикладная информатика».

«У нас племенная ферма альпийских коз и сыроварня. К работе привлечены восемь членов семьи. Одним из главных инициаторов создания фермы был отец — он давно хотел заняться сыроварением. Мы решили не брать крупный рогатый скот, потому что это достаточно хлопотное дело. Остановили выбор на козах. А именно на альпийской породе, молоко которой хорошо подходит для варки сыра», — рассказал Георгий.

На ферме Кабановых делают сыр из молока альпийских коз Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

Учились у профессиональных сыроваров

Ферму организовали недалеко от мест, откуда родом старшее поколение семьи Кабановых. Участок площадью 20 гектаров много лет назад в виде паев приобрела бабушка Георгия. До основания фермы семья использовала эту территорию для заготовки сена на продажу.

В развитие нового дела вложили собственные накопления — 5 миллионов рублей. Плюс воспользовались господдержкой: удалось получить федеральный грант на сумму почти 7 миллионов рублей.

«Это были безвозмездные инвестиции в бизнес, но с условием эффективно работать по выбранному направлению не менее пяти лет. Всё это время нужно было предоставлять отчеты о деятельности. В случае недостижения показателей получатель гранта обязан платить штрафы. В нашем случае всё сложилось. За развитие фермы мы даже получили золотую медаль на всероссийской выставке „Золотая осень“. А недавно был сдан последний отчет», — рассказал Георгий.

Деньги пошли на покупку коз и строительство модульной фермы, которая начала работать в 2021 году. Сейчас у Кабановых стадо на 170 голов. Основной продукт, который производит семейная ферма, — сыр.

«Мы специально ездили в Москву, учились у профессиональных сыроваров. Начинали с трех видов сыров. Сейчас их уже пятнадцать», — рассказал Георгий.

Начинали с трех видов сыров, сейчас их уже пятнадцать Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

В основном процессом варки сыра занимается мама Георгия и его братья. Сам он в большей степени выступает как администратор семейного бизнеса.

«Я готовлю проекты, которые необходимы для получения господдержки. Также занимаюсь маркетингом, систематизацией, цифровизацией, учетом, в том числе и бухгалтерским», — перечислил Георгий.

Георгий ездит на различные ярмарки и выставки, продвигает продукцию Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

Товар расходился по друзьям

Изначально своего покупателя Кабановы искали через личные контакты.

«Товар расходился по друзьям, их знакомым и коллегам. Потом объем продукции увеличился, мы стали сотрудничать с небольшими магазинами, открыли точку выдачи в ярославском кафе для тех, кто делает заказы онлайн», — рассказал Георгий.

По его словам, спрос на продукцию довольно стабильный, есть даже рост, но, возможно, не такой стремительный, как хотелось бы.

«В последние полтора-два года потребление козьих сыров на рынке упало: люди стали больше экономить. Это все-таки считается премиальным сегментом: само по себе козье молоко дороже коровьего, плюс ручное производство. Хотя у нас цены ниже, чем в среднем по рынку, — от 1500 рублей за килограмм. Но и мы сейчас сильно не увеличиваем линейку, особо не экспериментируем, в основном работаем в тех позициях, которые пользуются популярностью. Хотя недавно все-таки добавили в ассортимент еще один сыр. Надеемся, что наш пик еще впереди», — поделился Георгий.

Изначально покупателями сыра с семейной фермы были друзья и знакомые Источник: Георгий Кабанов

«Для людей это детокс»

Летом 2023 года начался новый виток в развитии бизнеса — к производственной составляющей добавился туризм. Это стало возможно опять же благодаря привлечению господдержки. Георгий подал заявки по двум проектам и смог получить грант от Министерства АПК на развитие агротуризма (10 миллионов рублей) и субсидию от Министерства туризма на строительство гостевых домов (15 миллионов рублей).

В 2023 году на территории усадьбы открылся отель Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

«Идея заняться туристическим бизнесом пришла не сразу. Но мы смотрели на рынок и понимали, что это было бы интересно и ускорило бы продвижение нашего продуктового бренда. Собственно, аналогичные тезисы заявлены в программе по развитию сельского туризма в России — он должен способствовать обеспечению сбыта сельскохозяйственной продукции», — пояснил Георгий.

Идея в том, что туристы приезжают, развлекаются, а заодно пробуют и покупают продукцию.

Сейчас это стало известным туристическим местом Источник: Георгий Кабанов

Первые экскурсии по ферме Кабановы начали проводить еще в 2021 году. А в 2023-м на территории комплекса, которому дали позитивное название «Усадьба Добрынино», открылся отель, состоящий из девяти гостевых домиков. Сейчас здесь также расположен клубный дом, где можно провести досуг большой компанией, поиграть в настольные игры, пинг-понг, отметить торжественное событие или корпоратив. В процессе подготовки — музей-сыроварня и баня.

«Наша задача — подсветить современную сельскую жизнь, показать, что это интересно, технологично, интерактивно. Развлечь и при этом чему-то научить. У нас проводятся мастер-классы, можно попробовать самому сварить сыр. То есть мы не только производим натуральные продукты, но и приобщаем население к традиционным культурным ценностям», — рассказал Георгий.

На территории комплекса проходят экскурсии, праздники, фестивали Источник: Георгий Кабанов

Спрос на такой досуг есть. Причем популярностью пользуются и экскурсии, и отдых в отеле.

«Для людей это определенный детокс. Они ценят, что у нас можно просто послушать тишину, банально выспаться. Первое время приезжало много отдыхающих из Москвы, Питера. Были даже гости из Омана и Индии. Сейчас в основном приезжают из Ярославля. Причем многие потом возвращаются. Даже из соседних деревень люди приезжают. Например, когда у них гости, они их не у себя размещают, а привозят в отель», — отметил Георгий.

Постояльцы едут в сельский отель за тишиной Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

Потенциал гигантский

Георгий Кабанов уверен, что потенциал для развития сельского туризма сейчас гигантский. Потому что, с одной стороны, сельское хозяйство — это что-то исконное, традиционное. Но, с другой стороны, для многих оно уже стало экзотикой.

«Спрос только увеличивается. У нас уже и огороды-то мало у кого остались. А посмотреть, потрогать животных, узнать, как появляется молоко, сыр, — это вообще для многих современных детей что-то на грани фантастики. Надо видеть их лица, когда они приезжают на ферму. После этого становится понятно, почему потенциал есть и почему люди продолжат сюда приезжать», — рассказал Георгий.

Посетители с удовольствием общаются с животными Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

При этом пока основным источником дохода в усадьбе все-таки остается сельское производство. Туризм приносит только 20–25% от общей выручки. Одним из нюансов, который мешает раскрутить туристическую тему еще больше, является ее сезонность — пик приходится на лето и Новый год. Осенью и весной банально до сельских территорий бывает трудно проехать из-за грязи и отсутствия нормальных дорог. Но дело не только в этом.

«Мы ни в коем случае не откажемся от нашего основного направления. Без сельского хозяйства и туристическая история будет не так актуальна», — пояснил Георгий.

Для многих сейчас вживую увидеть и потрогать козу стало экзотикой Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

«Сложно собрать команду»

Времени бизнес забирает много. Георгий признался, что практически всегда он включен в процесс. Но его это не выматывает.

«Мне, может быть, даже легче, чем статисту, машинисту или рабочему завода, который штампует одну и ту же деталь или собирает узел. Передо мной стоят разные задачи, и это хорошо. Я могу переключаться с одних на другие, со стратегических на ежедневные и наоборот. Понятно, что это не всем подойдет, но мне комфортно. Ну и паузы важно научиться делать — время от времени устраивать выходные, отключать телефон», — признался Георгий.

Желающие могут поучаствовать в мастер-класе по варке сыра Источник: «Усадьба Добрынино» / Vk.com

Большую роль, по его словам, играет и специфика семейного бизнеса: вместе с близкими людьми легче решать вопросы, преодолевать трудности.

«Очень важно, когда есть доверие, понимание, общая цель. Тебе не нужно беспокоиться, что кто-то подведет или внезапно уволится. Когда ты можешь рассчитывать на своих сотрудников, ты гораздо продуктивнее выстраиваешь все процессы. И, наверное, это самое важное в нашем проекте. Деньги можно найти в виде грантов или кредитов — это несложно. Сложнее собрать команду, которая будет обладать нужными компетенциями и желанием идти в одну сторону с тобой», — подчеркнул Георгий.

Впрочем, кадровые трудности могут в будущем коснуться и семейного дела. Уже сейчас на ферме работает несколько наемных сотрудников. А если расширяться, их количество придется увеличивать.

«Сейчас найти подходящий персонал — наверное, одна из самых главных проблем у всех предпринимателей. Несмотря на то что мы находимся относительно недалеко от Ярославля, все, кто мог уехать из нашей и соседних деревень, уже давно уехали. Сотрудников найти трудно. Тем более хороших специалистов. Понятно, что мы держимся за людей, создаем для них условия, обеспечиваем транспортом. Без этого уже никак. Сейчас не работодатели выбирают, а работодателей», — констатировал Георгий.

Видеоистория агротуристического комплекса «Усадьба Добрынино» Источник: Городские медиа

«Это всё еще стартап»

У создателей «Усадьбы Добрынино» еще много планов и задумок на будущее.

Это и проведение мероприятий, и создание новых локаций. У нас еще очень многое можно организовать — и пасеку, и фруктовый сад. Всё это внутри усадьбы будет дополнять друг друга», — считает Георгий.

Планы на будущее — развитие Источник: Георгий Кабанов / Vk.com

Он также подчеркнул, что их дело, несмотря на то что существует уже пять лет, всё еще стартап.

«Мы продолжаем активно вкладываться в бизнес. К этапу возврата инвестиций пока не приступили. Но это не значит, что проект убыточен, просто инвестиционная фаза еще не закончилась. Мы развиваемся довольно стремительно. Раньше подобные проекты могли создаваться десятилетиями. Можно найти отели, которые один домик за год вводили», — рассуждает Георгий.