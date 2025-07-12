«Пекла на кухне для подруг»: история петербурженки, которая придумала рецепт полезного хлеба и взорвала рынок

Когда-то Виктория Долгих пекла хлеб для своих детей и даже не думала, что станет успешной предпринимательницей Источник: предоставлено героиней публикации

Виктория Долгих из Санкт-Петербурга — мама двоих детей, кандидат биологических наук и создатель уникальной рецептуры: она придумала полезный хлеб с высокой пищевой ценностью. Сначала петербурженка пекла его на заказ для подруг на собственной кухне, а сегодня продукт — на полках магазинов ведущих торговых сетей. Как из домашней пекарни вырос бизнес, меняющий пищевые привычки россиян? Подробности — в материале.

От изучения болезни Паркинсона — к новому рациону

Виктория родилась в семье врачей и с детства стремилась заниматься полезным для окружающих делом. «Возможно дело в воспитании или генетической памяти», — размышляет девушка. Альтруизм привел Викторию на кафедру психофизиологии факультета психологии МГУ. В университете девушка проводила исследования ранних признаков болезни Паркинсона. В их числе оказались нарушения сна и работы желудочно-кишечного тракта. Студентку заинтересовала взаимосвязь кишечника и мозга.

— Выяснилось, что в нашем кишечнике есть нейроны, формирующие энтеральную нервную систему, которая считается «вторым мозгом». Через блуждающий нерв она связана с центральной нервной системой, — рассказывает кандидат биологических наук, — Для формирования физиологического каскада человека полезные бактерии, живущие в кишечнике, должны ежедневно получать питание в виде ценных пищевых волокон. Рафинированная еда, составляющая основу рациона человека сегодня, содержит много быстрых углеводов — она может привести к нарушению работы ЖКТ и многим болезням, включая нейродегенеративные.

Хлеб, созданный по рецепту Виктории, стал первым в России продуктом, получившим сертификат Роскачества как функциональный Источник: предоставлено героиней публикации

Так Виктория усвоила важное правило — то, что мы едим регулярно, должно быть очень полезным. Мотиваторами к созданию собственного функционального продукта стали дети. Ее старший сын страдал от пищевой аллергии. Найти фермерские или органические яйца, мясо, овощи, фрукты и молоко для рациона ребенка не составляло труда. А многокомпонентных продуктов со сбалансированным составом — таких как хлеб — в магазинах почти не встретишь.

— Я стала изучать составы хлебобулочных изделий. Много читала о недостатках современного продукта и функциональных ингредиентах. Узнала, что в традиционных хлебобулочных и особенно мучных кондитерских изделиях мало белка, много глютена, дефицит аминокислот. Они обладают высоким гликемическим индексом, часто содержат сахара. Все это может привести к набору веса, диабету, гипертонии, сопутствующим заболеваниям. Отказ же от хлеба грозит дефицитом витаминов группы Б, пищевых волокон и других ценных микроэлементов, — отмечает девушка.

Не отыскав на полках супермаркетов достойной альтернативы продукту, Виктория начала печь сама.

Свой хлеб из «черной икры»

Первый полезный хлеб петербурженка приготовила на собственной кухне из полбы, льна и топинамбура. Позже стала добавлять муку бобов люпина. А вот от сахара и других подсластителей, глютена, консервантов и дрожжей отказалась принципиально.

— Основой хлеба стала полба — древний вид пшеницы, не подверженный генетической модификации. Ее еще называют «черной икрой» среди злаков. Она содержит почти все питательные вещества, необходимые организму — много белка, витамины группы В, пищевые волокна. Ее выращивают ученые в экологически чистой зоне Краснодарского края. Мука льна, люпин и топинамбур также являются кладезем полезных элементов, — комментирует свой первый рецепт Виктория.

Многозерновой белково-полбяной хлеб Источник: предоставлено героиней публикации

Белково-полбяной хлеб получился уникальным: 12 грамм белка и 30 грамм медленных углеводов на 100 грамм продукта, 200 калорий и мало соли. А главное — в его составе целый комплекс пищевых волокон — 60% суточной потребности взрослого человека при употреблении в пищу всего двух кусочков.

Пищевые волокна — залог здоровья ЖКТ. Они очищают организм от балластных веществ, холестерина, формируют благотворную кишечную флору, участвуют в регуляции обмена веществ, кровяного давления, иммунитета.

— Благодаря сбалансированному составу, продукт быстро помогает привести в норму пищеварение и другие системы организма, дарит бодрость и улучшает настроение — в составе много триптофана, из которого синтезируется серотонин, — делится петербурженка.

Основала бизнес с младенцем на руках

Приготовление полезного хлеба стало для Виктории новым хобби. На тот момент Виктория ждала второго ребенка, пекла не только для себя, но и для подруг. Однако вскоре заказов стало много, а домашней кухни — мало. Тогда родилась идея открыть пекарню. Решиться на это с младенцем на руках было непросто, но она рискнула.

— Началась процедура доработки рецепта до промышленного образца — это заняло 7 месяцев. Затем долго оформляли патент, параллельно прорабатывая техпроцесс, подбирая оборудование и формируя бизнес-план. Мы год искали подходящее помещение, полгода делали ремонт и собирали коллектив. Была проведена сложная комплексная работа — от тебя вроде бы зависит все и в то же время многие процессы не зависят совсем. И вот в 2017 году мы зарегистрировали компанию «Здоровый хлеб», продукцию начали выводить на рынок под брендом ZbreadD, — вспоминает производитель функционального хлеба.

Сейчас производственная площадка компании — заводе площадью 1600 квадратных метров. Здесь установлено редкое оборудование, в том числе вакуумный охладитель хлеба, автоматизированный ферментатор закваски, фотосепаратор сырья. Работает коллектив молодых специалистов — около 70 человек. В сутки производят более 3 тонн продукции.

Хлеб из полбы выпекают на огромном современном заводе Хлеб из полбы выпекают на огромном современном заводе 1 из 2 Хлеб из полбы выпекают на огромном современном заводе Источник: предоставлено героиней публикации

— С первых дней создания бизнеса мы ведем непрерывную научно-исследовательскую работу, направленную на улучшение функциональных свойств продукта и развитие новых производственных технологий. На ближайшие три года наша задача — вырасти в 4 раза. Я уверена, что все получится. Рост компании из года в год составляет 67%, такая динамика не может не радовать, — делится Виктория.

В 2022 году компания пережила ребрендинг и ренейминг. Тогда родился бренд «VQ формула». Виктория объясняет, что новое название в полной мере отразило его философию. VQ — vitality quotient. С английского это сочетание слов переводится как «коэффициент жизненной энергии».

Заручились господдержкой и стали резидентами Сколково

На пути становления компании не раз оказывало поддержку государство. В 2019 году федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства МСП предоставил Виктории кредит по льготной ставке со 100%-й гарантией и большой отсрочкой по выплатам. Кроме того, ООО «Здоровый хлеб» является грантополучателем Фонда содействия инновациям. В 2021 и 2023 годах компания получила гранты на покупку дополнительного оборудования по программе «Коммерциализация».

— Благодаря поддержке государства стартап не только выжил, но и начал развиваться. Я всегда рассказываю об этом, чтобы молодые предприниматели знали, что у них тоже есть возможность получить помощь, — отмечает девушка.

Виктория принимает участие в форумах и продвигает функциональное питание на уровне страны — ее команда создала Экспертный Совет при Роскачестве Виктория принимает участие в форумах и продвигает функциональное питание на уровне страны — ее команда создала Экспертный Совет при Роскачестве 1 из 2 Виктория принимает участие в форумах и продвигает функциональное питание на уровне страны — ее команда создала Экспертный Совет при Роскачестве Источник: предоставлено героиней публикации

Производитель участвует в конкурсах и завоевывает награды. Виктория активно продвигает программу развития рынка натуральных функциональных продуктов питания, ведет масштабную общественную деятельность. Для девушки «VQ формула» — не просто бизнес, а дело всей жизни, за которое она болеет всей душой.

— За годы работы мы разработали более 100 новых продуктов, успели стать участниками Восточного Экономического форума, победителями конкурса «Лучший предприниматель 2021» в номинации «Инновационное развитие» и «Стартап года 2024» ежегодной городской премии «Фонтанка.ру», получили статус резидента Сколково, диплом конкурса «100 лучших товаров России», инициировали изменение ГОСТ на функциональные продукты питания, создали Экспертный Совет при Роскачестве по развитию рынка функциональных продуктов питания и Ассоциацию производителей и поставщиков функциональных продуктов питания и ингредиентов при поддержке торговой сети Перекресток. В пандемию, несмотря на снижение заказов, реализовали благотворительные поставки в больницы и вообще довольно много занимаемся благотворительностью. Все это — лишь малая часть наших достижений, которыми я очень горжусь, — делится Виктория.

«От души и во благо»

В ассортименте «VQ формула» — широкий выбор полезных хлебов. Есть и функциональные полбяные кексы с семенами чиа. Сейчас на рынок выводят хлебцы и снеки, богатые белком, витаминами и минералами.

Полбяной хлеб можно найти в популярных торговых сетях и на маркетплейсах Источник: предоставлено героиней публикации Под брендом «VQ формула» выпускают десерты Источник: предоставлено героиней публикации