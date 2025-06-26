Из кино — в промышленный дизайн: история красноярца, который создает светильники из кукурузного пластика

Это первый серийный светильник красноярского производителя Источник: Ярослав Буйлов

Предметный дизайнер Ярослав Буйлов живет в Красноярске. История его компании — пример того, как хобби можно превратить в бизнес и основной источник дохода. Красноярец создал собственный бренд, под которым выпускает дизайнерские светильники и продает их по всей России и за ее пределами.

Оригинальные предметы декора дизайнер разрабатывает сам и печатает на 3D-принтере, используя для этого биоразлагаемый пластик из кукурузы. Как ему удается находить своего покупателя и какую формулу продающего контента он вывел вместе со своей женой Ксенией, читайте в материале.

Предметный дизайнер Ярослав Буйлов свои первые шаги в бизнесе делал интуитивно Источник: Ярослав Буйлов

Из киноиндустрии — в предметный дизайн

Ярослав Буйлов нигде не учился менеджменту и маркетингу и первые шаги в бизнесе делал интуитивно. Он окончил Сибирский федеральный университет по направлению «Технология художественной обработки материалов». Пока его сокурсники готовили дипломные проекты по созданию скульптур и ювелирных украшений, Ярослав грезил идеей создать светильник. Этот опыт ему понравился, и он продолжил экспериментировать с формами, материалами и технологиями, продавая готовые изделия через свои соцсети.

А вот основная занятость Ярослава была связана с кино. Он работал на съемочной площадке вместе со своим братом, режиссером Василием Буйловым. Правда, и здесь его деятельность часто была связана с творчеством и светом: на разных проектах Ярослав трудился осветителем, оператором и сценаристом. Этот опыт, кстати, ему очень пригодился в продвижении своего бренда.

Это тот самый светильник в технике Тиффани, который стал дипломным проектом Ярослава в университете Источник: Ярослав Буйлов

— У меня не было профессии промдизайнера, я получал ее экспериментальным образом, рассказал Ярослав Буйлов. — Переломный момент случился в 2019 году, когда я просто ради интереса выложил свои светильники на известный маркетплейс, который как раз масштабировался на всю страну. Тогда-то я и понял, что на моем увлечении можно зарабатывать.

Красивая горная река Мана

В творческих поисках дизайнер вдохновляется родной сибирской природой. Даже название его бренда Mana Fabric произошло от топонима — красноярской реки Маны, на которой родился и вырос Ярослав.

В 2022 году авторский светильник «Дранка» попал в шорт-лист конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России». К тому моменту продажи активно шли не только на российской торговой площадке, но и на американской интернет-платформе для хендмейдеров. Правда, в 2022 году для российских продавцов маркетплейс ограничили, и Ярослав сосредоточился на российском рынке.

— Я изначально старался избегать ремесленности, хотел наладить серийное производство и при этом не уходить в супердорогой сегмент, где не видел для себя перспектив, — отметил Ярослав. — Наблюдая за несколькими компаниями за рубежом, которые печатали светильники на 3D-принтере, я понял, что это интересно, и решил попробовать. В апреле прошлого года мы купили первый 3D-принтер, и всё получилось.

Детали светильников сделаны из биоразлагаемого пластика Источник: Ярослав Буйлов Заготовки для будущих изделий в мастерской Источник: Ярослав Буйлов

Пластик из кукурузы

В каталоге бренда представлены оригинальные светильники и вазы. Одна из популярных моделей — «Опенок» — похожа одновременно и на гриб, и на азиатскую шляпку. «Улей», «Тыква», «Ива», «Арахис», «Просо» — формы этих изделий тоже навеяны природой.

Ярослав охотно вступает в творческие коллаборации с коллегами. Плодом сотрудничества с дизайнером Викторией Нурисламовой стала, например, ваза под названием «Шелковица» и светильник «Жимолость», форма которого напоминает цветок первой садовой ягоды летнего сезона.

Это настольный светильник «Жимолость» А это светильник «Ива» Эта модель носит название «Арахис» 1 из 3 Это настольный светильник «Жимолость» Источник: Ярослав Буйлов

— Огромную ставку мы делаем на дизайн, — подчеркнул Ярослав. — Сейчас появляется много фирм, которые печатают светильники, и зачастую они просто делают копии или перерабатывают какие-то западные модели. Наше конкурентное преимущество — в уникальности.

Для печати предприниматель использует биопластик на основе кукурузного крахмала. В отличие от нефтяных полимеров, которые распадаются на микропластик, PLA разлагается на органические элементы, безопасные для окружающей среды.

Процесс печати на 3D-принтере завораживает Источник: Ярослав Буйлов Себестоимость таких изделий невелика, что позволяет Ярославу придерживаться доступных цен Источник: Ярослав Буйлов

Формула продвижения

Ярослав сам занимается разработкой дизайна и производством, а вот с продвижением ему помогает жена Ксения. Он уверен, что производить товары легко, а вот начать продавать гораздо сложнее.

Оглядываясь назад на пройденный путь, он признаётся, что потратил много времени и сил впустую на офлайн, на поиск шоурумов, в которых можно было бы реализовывать продукцию. Сегодня он советует производителям вообще забыть об офлайне, ведь 85% продаж в России уже происходят онлайн, и цифра эта продолжает расти.

— 99% нашего покупательского трафика приносят каналы в соцсетях, — сообщил Ярослав. — Недавно к нам пришло понимание, что главная наша компетенция — способность производить качественный контент. Именно от него зависят продажи. Мы вывели свою формулу баланса, которая позволяет нам удержать интерес аудитории: это 30% смешного, 30% познавательного, 40% эстетичного контента. А если бы мне три года назад сказали, что я должен вести канал на видеохостинге, чтобы продавать светильники, я бы очень удивился.

Ярослав Буйлов рассказал, что сейчас он продает по 2–3 изделия в день, но старается выйти на 5 и больше, чтобы расти дальше и держаться в уверенном плюсе.

Это светильник «Просо» на выставке «110 | Российский дизайн 1915–2025» в Новой Третьяковке Источник: Ярослав Буйлов

Совет предпринимателям

Производственный офис предпринимателя расположен в самом центре Красноярска в креативном кластере «Квадрат», созданном при поддержке центра «Мой бизнес» по поручению губернатора края Александра Усса. Это пространство является колыбелью креативного бизнеса в регионе и площадкой для реализации различных мероприятий по программе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В настоящий момент здесь ведут деятельность более 30 компаний, оказывающих услуги в сфере искусства, дизайна, создания контента. Ярослав рассказал, что для резидентов здесь несколько месяцев действует льготная арендная ставка, размер которой зависит от стадии развития проекта.

Светильники «Мана Фабрик» заказывают покупатели со всей России Источник: Ярослав Буйлов

В 2024 году достижения Красноярского края в области развития и поддержки креативных индустрий были отмечены высшей наградой конкурса Russian Creative Awards, на котором регион признали самым креативным в России.