Из кино — в промышленный дизайн: история красноярца, который создает светильники из кукурузного пластика

Предметный дизайнер Ярослав Буйлов живет в Красноярске. История его компании — пример того, как хобби можно превратить в бизнес и основной источник дохода. Красноярец создал собственный бренд, под которым выпускает дизайнерские светильники и продает их по всей России и за ее пределами.
Оригинальные предметы декора дизайнер разрабатывает сам и печатает на 3D-принтере, используя для этого биоразлагаемый пластик из кукурузы. Как ему удается находить своего покупателя и какую формулу продающего контента он вывел вместе со своей женой Ксенией, читайте в материале.
Из киноиндустрии — в предметный дизайн
Ярослав Буйлов нигде не учился менеджменту и маркетингу и первые шаги в бизнесе делал интуитивно. Он окончил Сибирский федеральный университет по направлению «Технология художественной обработки материалов». Пока его сокурсники готовили дипломные проекты по созданию скульптур и ювелирных украшений, Ярослав грезил идеей создать светильник. Этот опыт ему понравился, и он продолжил экспериментировать с формами, материалами и технологиями, продавая готовые изделия через свои соцсети.
А вот основная занятость Ярослава была связана с кино. Он работал на съемочной площадке вместе со своим братом, режиссером Василием Буйловым. Правда, и здесь его деятельность часто была связана с творчеством и светом: на разных проектах Ярослав трудился осветителем, оператором и сценаристом. Этот опыт, кстати, ему очень пригодился в продвижении своего бренда.
— У меня не было профессии промдизайнера, я получал ее экспериментальным образом, рассказал Ярослав Буйлов. — Переломный момент случился в 2019 году, когда я просто ради интереса выложил свои светильники на известный маркетплейс, который как раз масштабировался на всю страну. Тогда-то я и понял, что на моем увлечении можно зарабатывать.
Красивая горная река Мана
В творческих поисках дизайнер вдохновляется родной сибирской природой. Даже название его бренда Mana Fabric произошло от топонима — красноярской реки Маны, на которой родился и вырос Ярослав.
В 2022 году авторский светильник «Дранка» попал в шорт-лист конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России». К тому моменту продажи активно шли не только на российской торговой площадке, но и на американской интернет-платформе для хендмейдеров. Правда, в 2022 году для российских продавцов маркетплейс ограничили, и Ярослав сосредоточился на российском рынке.
— Я изначально старался избегать ремесленности, хотел наладить серийное производство и при этом не уходить в супердорогой сегмент, где не видел для себя перспектив, — отметил Ярослав. — Наблюдая за несколькими компаниями за рубежом, которые печатали светильники на 3D-принтере, я понял, что это интересно, и решил попробовать. В апреле прошлого года мы купили первый 3D-принтер, и всё получилось.
Пластик из кукурузы
В каталоге бренда представлены оригинальные светильники и вазы. Одна из популярных моделей — «Опенок» — похожа одновременно и на гриб, и на азиатскую шляпку. «Улей», «Тыква», «Ива», «Арахис», «Просо» — формы этих изделий тоже навеяны природой.
Ярослав охотно вступает в творческие коллаборации с коллегами. Плодом сотрудничества с дизайнером Викторией Нурисламовой стала, например, ваза под названием «Шелковица» и светильник «Жимолость», форма которого напоминает цветок первой садовой ягоды летнего сезона.
— Огромную ставку мы делаем на дизайн, — подчеркнул Ярослав. — Сейчас появляется много фирм, которые печатают светильники, и зачастую они просто делают копии или перерабатывают какие-то западные модели. Наше конкурентное преимущество — в уникальности.
Для печати предприниматель использует биопластик на основе кукурузного крахмала. В отличие от нефтяных полимеров, которые распадаются на микропластик, PLA разлагается на органические элементы, безопасные для окружающей среды.
Формула продвижения
Ярослав сам занимается разработкой дизайна и производством, а вот с продвижением ему помогает жена Ксения. Он уверен, что производить товары легко, а вот начать продавать гораздо сложнее.
Оглядываясь назад на пройденный путь, он признаётся, что потратил много времени и сил впустую на офлайн, на поиск шоурумов, в которых можно было бы реализовывать продукцию. Сегодня он советует производителям вообще забыть об офлайне, ведь 85% продаж в России уже происходят онлайн, и цифра эта продолжает расти.
— 99% нашего покупательского трафика приносят каналы в соцсетях, — сообщил Ярослав. — Недавно к нам пришло понимание, что главная наша компетенция — способность производить качественный контент. Именно от него зависят продажи. Мы вывели свою формулу баланса, которая позволяет нам удержать интерес аудитории: это 30% смешного, 30% познавательного, 40% эстетичного контента. А если бы мне три года назад сказали, что я должен вести канал на видеохостинге, чтобы продавать светильники, я бы очень удивился.
Ярослав Буйлов рассказал, что сейчас он продает по 2–3 изделия в день, но старается выйти на 5 и больше, чтобы расти дальше и держаться в уверенном плюсе.
Совет предпринимателям
Производственный офис предпринимателя расположен в самом центре Красноярска в креативном кластере «Квадрат», созданном при поддержке центра «Мой бизнес» по поручению губернатора края Александра Усса. Это пространство является колыбелью креативного бизнеса в регионе и площадкой для реализации различных мероприятий по программе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
В настоящий момент здесь ведут деятельность более 30 компаний, оказывающих услуги в сфере искусства, дизайна, создания контента. Ярослав рассказал, что для резидентов здесь несколько месяцев действует льготная арендная ставка, размер которой зависит от стадии развития проекта.
В 2024 году достижения Красноярского края в области развития и поддержки креативных индустрий были отмечены высшей наградой конкурса Russian Creative Awards, на котором регион признали самым креативным в России.
— Недавно я осознал простую вещь: если вы оказываете услуги, то конкурируете только с людьми, которые географически с вами рядом. А если производите продукт, то конкурируете со всем миром, а особенно с Китаем. Поэтому начинающим предпринимателям я бы посоветовал очень хорошо продумать, чем вы будете отстраиваться от конкурентов и как будете продвигать свою продукцию. И тогда всё точно получится.