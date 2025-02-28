В Ярославле выставили на продажу салон красоты. Сколько просят за бизнес в бьюти-сфере

В Ярославле продают салон красоты Источник: Avito.ru











В Ярославле выставили на продажу салон красоты. За готовый бизнес в Красноперекопском районе на Московском проспекте, 74 просят 500 тысяч рублей.

Указано, что площадь студии — 36 квадратных метров. Она полностью оборудована и готова к работе.

— Работают два мастера: маникюр, брови, ресницы, с хорошей стабильной клиентской базой. Доход в месяц — 90 тысяч рублей. При желании можно добавить еще 2-3 рабочих места и увеличить выручку, — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В помещении уже работают два мастера Источник: Avito.ru











Салон оборудован под работу Источник: Avito.ru











У студии есть аккаунт, через который ведется онлайн-запись. Расходники, имеющиеся в салоне, тоже входят в стоимость. Среди них есть гели, лаки, фрезы, 12 комплектов ножниц, кисти, жидкости, материалы для дизайна маникюра, стемпинг и другие.

— Кушетка у лэшмейкера анатомическая, с массажем, — уточняет продавец.

Аренда помещения от собственника будет ежемесячно выходить в районе 18 тысяч рублей. В эту стоимость входить аренда и коммунальные платежи. Здание находится неподалеку от остановки «ЖК „Ярославль-Сити“».