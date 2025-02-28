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Бизнес В Ярославле выставили на продажу салон красоты. Сколько просят за бизнес в бьюти-сфере

В Ярославле выставили на продажу салон красоты. Сколько просят за бизнес в бьюти-сфере

В объявлении указано, что в помещении уже работают мастера

1 441
9 комментариев
В Ярославле продают салон красоты | Источник: Avito.ruВ Ярославле продают салон красоты | Источник: Avito.ru

В Ярославле продают салон красоты

Источник:

В Ярославле выставили на продажу салон красоты. За готовый бизнес в Красноперекопском районе на Московском проспекте, 74 просят 500 тысяч рублей.

Указано, что площадь студии — 36 квадратных метров. Она полностью оборудована и готова к работе.

— Работают два мастера: маникюр, брови, ресницы, с хорошей стабильной клиентской базой. Доход в месяц — 90 тысяч рублей. При желании можно добавить еще 2-3 рабочих места и увеличить выручку, — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В помещении уже работают два мастера | Источник: Avito.ruВ помещении уже работают два мастера | Источник: Avito.ru

В помещении уже работают два мастера

Источник:
Салон оборудован под работу | Источник: Avito.ruСалон оборудован под работу | Источник: Avito.ru

Салон оборудован под работу

Источник:

У студии есть аккаунт, через который ведется онлайн-запись. Расходники, имеющиеся в салоне, тоже входят в стоимость. Среди них есть гели, лаки, фрезы, 12 комплектов ножниц, кисти, жидкости, материалы для дизайна маникюра, стемпинг и другие.

— Кушетка у лэшмейкера анатомическая, с массажем, — уточняет продавец.

Аренда помещения от собственника будет ежемесячно выходить в районе 18 тысяч рублей. В эту стоимость входить аренда и коммунальные платежи. Здание находится неподалеку от остановки «ЖК „Ярославль-Сити“».

Также в центре Ярославля продают готовую кофейню.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
76ру решили подработать скрытой рекламой? уймитесь уже. Что они продают за 500тр? старую мебель? помещение в аренде, мастера завтра все встанут и уйдут, сняв в складчину новое помещение и скинувшись на новую мебель и все необходимое.
Гость
3 часа
Бизнес в стабильной как и покупательская способность уничтожены по ПЛАНУ 👹 ВСЁ ОБЛОЖЕНО НЕПОМЕРНЫМИ НАЛОГАМИ ИДУЩИМИ В КАЗНУ ЦАРЬКА
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