Денег хватит даже без кредита: в центре Ярославля выставили на продажу готовую кофейню

Кофейня расположена в торговом центре Источник: Avito.ru











В Ярославле выставили на продажу кофейню в центре. Небольшой островок расположен в торговом центре «Флагман» на Республиканской улице, 7. За готовый бизнес просят 379 тысяч рублей.

— Готовый, действующий бизнес по продаже кофе, чая, сладостей, успешно развивающийся с 2018 года и по сей день, — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

В объект входят торговый островок с барным модулем, ящиками для хранения с внутренней стороны, холодильной витриной и отдельным холодильником.

В объявлении указано, что кофейня подойдет, в том числе, тем, кто впервые решил заняться собственным делом.

— Кофейня с хорошей репутацией, постоянными гостями являются сотрудники и посетители торгового центра, среди которых интеллигентные и платёжеспособные клиенты, — говорится в объявлении.

В объявлении указано, что у кофейни есть постоянные посетители Источник: Avito.ru











Среди плюсов указывают низкую плату за аренду, окупаемость за 6-8 месяцев. Среди бонусов — высокий рейтинг кофейни по отзывам гостей.