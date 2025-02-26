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Бизнес Денег хватит даже без кредита: в центре Ярославля выставили на продажу готовую кофейню

Денег хватит даже без кредита: в центре Ярославля выставили на продажу готовую кофейню

Сколько просят за бизнес

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Кофейня расположена в торговом центре | Источник: Avito.ruКофейня расположена в торговом центре | Источник: Avito.ru

Кофейня расположена в торговом центре

Источник:

В Ярославле выставили на продажу кофейню в центре. Небольшой островок расположен в торговом центре «Флагман» на Республиканской улице, 7. За готовый бизнес просят 379 тысяч рублей.

— Готовый, действующий бизнес по продаже кофе, чая, сладостей, успешно развивающийся с 2018 года и по сей день, — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Авито».

В объект входят торговый островок с барным модулем, ящиками для хранения с внутренней стороны, холодильной витриной и отдельным холодильником.

В объявлении указано, что кофейня подойдет, в том числе, тем, кто впервые решил заняться собственным делом.

— Кофейня с хорошей репутацией, постоянными гостями являются сотрудники и посетители торгового центра, среди которых интеллигентные и платёжеспособные клиенты, — говорится в объявлении.

В объявлении указано, что у кофейни есть постоянные посетители | Источник: Avito.ruВ объявлении указано, что у кофейни есть постоянные посетители | Источник: Avito.ru

В объявлении указано, что у кофейни есть постоянные посетители

Источник:

Среди плюсов указывают низкую плату за аренду, окупаемость за 6-8 месяцев. Среди бонусов — высокий рейтинг кофейни по отзывам гостей.

— Хотела бы подчеркнуть, что у меня нет цели избавиться от бизнеса! Островок
выставлен на продажу в связи отсутствием времени для его развития. Потенциальному покупателю предоставлю отчёты продаж! — рассказала владелица бизнеса.

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Готовый бизнес Кофейня Торговый центр
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