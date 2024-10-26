У него на это пять причин. Почему Shaman может остаться без водки «Я русский»

Русскими себя считали многие компании задолго до появления Дронова Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Интернет всколыхнула новость о том, что петербургские производители алкоголя якобы готовы бороться с певцом Ярославом Дроновым (Shaman) за бренд «Я русский», поскольку у них уже зарегистрирована своя марка «Я русский! Каков восторг!». «Фонтанка» узнала, что конфликт не планируется, хотя юридическая почва для него есть.

Русские штаны и блестки

Ярослав Дронов подал две заявки в Роспатент 15 октября. Обе они предлагают защитить товарный знак «Я русский» — по названию его самой хитовой песни. Одна заявка касается широкого спектра алкогольных напитков: это аперитивы, бренди, вино, виски, водка, саке, ром, соджу и т. д.

Вторая распространяется на сотни наименований различных средств и вещей, среди которых ароматизаторы, блестки для губ и ногтей, трусы, одежда для мотоциклистов, огнеупорная и виртуальная одежда. В перечне, кстати, — штаны, легинсы и колготки (тут можно вспомнить упрек депутата Виталия Милонова к певцу по поводу исполнения песни «Я русский» в обтягивающих лосинах). Там же — десятки видов еды, приправ и напитков (лапша удон, мамалыга, пицца, кофе и т. п.).

22 октября внимание Рунета привлек тот факт, что похожий бренд — «Я русский! Каков восторг!» — был зарегистрирован еще в 2009 году. Телеграм-канал SHOT отметил, что он принадлежит петербургской компании ООО «Царёвъ», которая, по данным системы «Спарк», оказывает вспомогательные услуги для бизнеса. Слоган использовали в дизайне водки «Царёв» и «Царёвка». К сегодняшнему дню компания уже отказалась от идеи продвигать таким образом именно водку, но планирует применять свой товарный знак по-другому.

Изображение из заявки на регистрацию товарного знака Ярослава Дронова Изображение одного из товарных знаков ООО «Царёвъ» с фразой «Я русский! Каков восторг!» 1 из 2 Изображение из заявки на регистрацию товарного знака Ярослава Дронова Источник: Федеральная служба по интеллектуальной собственности

— Я ни с кем не борюсь и не собираюсь бороться. Но если кто-то в бизнес-целях использует нашу фразу, если я увижу коммерцию сильную, то буду судиться. Слоган для водки мы уже сменили на другой — «Государев стандарт». Но товарный знак обслуживается юридически. В других сферах, не в алкогольной продукции, мы думаем его использовать — например, одежда, бейсболки, — поделился с «Фонтанкой» гендиректор компании Николай Царёв.

По его мнению, реальные шансы зарегистрировать сейчас бренд «Я русский» на алкогольную продукцию невелики. Во-первых, есть целая серия товарных знаков, происхождение которых связано еще с СССР и на сегодня принадлежит федеральному казенному предприятию «Союзплодоимпорт», — прежде всего, это водка «Русская». Второе препятствие — пресловутый слоган водки от ООО «Царёвъ», часть которого идентична фразе из песни Shaman'a.

— Я думаю, вся эта история с регистрацией патента — пиар, — отмечает Николай Царёв.

В базе Роспатента есть и другие бренды со словом «русский»: «Русский праздник», «Русский осётр», «Русский кот» и так далее. А в системе «Спарк» (хотя это к Роспатенту прямого отношения не имеет) можно найти и множество организаций с одной и той же фразой в названии: это общественное движение из Невинномысска «Я русский», петербургский фонд «Я русский», дальневосточная АНО «Я русский», производитель безалкогольных напитков «Я русский и точка».

Ранее Shaman публично объяснял, что подал заявку в Роспатент, как раз чтобы в Сети не было товаров, которые у потребителя ассоциируются с ним и его песней, поскольку их качество может быть не лучшим.

Примечательно, что существует песня «Я русский» композитора Олега Шаумарова, которая появилась в Сети на две недели раньше, чем «Я русский» в исполнении Ярослава Дронова. Музыканты знакомы между собой: Shaman исполнял песню «Обмен с Богом», слова для которой написала Наталья Касимцева, а мелодию — Олег Шаумаров. Композитор отказался комментировать сходство своей композиции и хита Ярослава Дронова.

«Противоречит общественным интересам?»

Специалист в области патентного права рассказала «Фонтанке», что считает шансы на регистрацию товарного знака «Я русский» для алкогольных и безалкогольных напитков достаточно низкими. Для других категорий товаров они более высоки. Сейчас, после подачи заявок на регистрацию товарного знака, Роспатент должен провести экспертизу, анализируя возможные основания для отказа.

— Я вижу несколько потенциальных оснований для отказа или отмены охраны. Во-первых, это наличие более ранних прав третьих лиц на сходные до степени смешения средства индивидуализации однородных товаров и услуг, — говорит юрист Claims Полина Семина.

Роспатент должен будет дать оценку сходству существующего бренда «Я русский! Каков восторг!» и того, который предложено зарегистрировать. Сравнивать будут по графическим, звуковым признакам, расположению букв, длине, общему смыслу высказывания. Есть аргументы как в пользу того, что фразы отличаются, так и в пользу того, что они слишком похожи. Например, «Я русский! Каков восторг!» все-таки вдвое длиннее фразы «Я русский», и ее содержание отличается по эмоциональному наполнению (впрочем, это только для тех, кто песню не слышал). С другой стороны, начинаются фразы идентично, а люди воспринимают в первую очередь именно начало.

— На мой взгляд, обозначение скорее сходное, потому что отсутствует оригинальная графика в заявках «Я русский». Плюс потребитель воспринимает высказывания как сходные, поскольку имеется полное вхождение одной фразы в другую, — отмечает Семина.

И это не единственное тонкое место. Как ранее отметил и предприниматель Николай Царёв, предложенная торговая марка словно указывает на происхождения товара и в этом смысле перекликается с водкой «Русской».

— Есть и такое основание для отказа в регистрации, как противоречие общественным интересам. Например, есть пример отказа в регистрации обозначения «В каждом есть что-то русское» для алкогольной продукции. Это аргументировано тем, что такое использование способно породить в сознании потребителя представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, — рассказывает юрист.

Еще один аргумент, который могут использовать для отклонения заявки, — это «введение в заблуждение о месте производства товаров». Фраза «Я русский» указывает на принадлежность к России и российским гражданам. В то же время некоторые виды товаров из перечисленных в заявке на алкогольный бренд традиционно связаны с культурами других народов — например, саке и соджу.

— Как отдельное основание может быть поставлен вопрос и о том, насколько в целом такое обозначение обладает различительной способностью, а не указывает, например, на место производства товаров в России, — отмечает Полина Семина.

Сейчас, на этапе проведения экспертизы, любой человек может обратиться в Роспатент со своей аргументацией «за» или «против». Ведомство это учтет. Когда Shaman получит уведомление о выводах экспертов, у него будет полгода на то, чтобы среагировать на него. После этого Роспатент примет окончательное решение, будет зарегистрирован товарный знак или нет. Даже на этом этапе у граждан и юрлиц останется возможность оспорить правовую охрану.

— Когда товарный знак уже зарегистрирован, оспорить это может заинтересованное лицо. Например, если правообладатель товарного знака «Я русский» начнет предъявлять претензии другим лицам, которые используют это обозначение, они могут подать возражение в Роспатент. Будет рассмотрен вопрос о том, сохранить охрану товарного знака или нет, — рассказывает юрист.

Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к руководителю Роспатента Юрию Зубову с просьбой отказать Ярославу Дронову в регистрации товарного знака «Я русский». Обратили внимание на бизнес-ход певца Виталий Милонов и Ксения Собчак, которых он, впрочем, пообещал не спаивать этой водкой.