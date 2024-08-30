Зашла с улыбкой, купалась во внимании: начался суд над блогером из Ярославля Еленой Блиновской

В пятницу, 30 августа, Савеловский районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело об уклонении от уплаты налогов блогера из Ярославля Елены Блиновской. Создательница «марафонов желаний» находится под следствием с апреля 2023 года.
На суд пришли десятки журналистов. Многие из них встречали Блиновскую прямо у автозака.
На блогера возбудили уголовное дело почти 1,5 года назад. Блиновская попыталась выехать за границу, но ее задержали при попытке уехать в Белоруссию. Она была долгое время под домашним арестом, пока в декабре 2023 года не решила провести дома «новогоднюю вечеринку».
Выяснилось, что на ту встречу пришла девушка, которая проходила по делу как свидетель. После этого в начале 2024 года суд отправил Блиновскую в СИЗО.
Блиновская, по версии следствия, скрыла налогов более чем на 918 миллионов рублей, а также легализовала 43 миллиона, которые приобрела преступным путем. РИА Новости сообщают, что суд разрешил Елене Блиновской продать квартиру за 90 миллионов рублей ради погашения части налогового долга.
— В суде ее защищают четыре адвоката, — сообщил корреспондент MSK1.RU из здания суда.
Следователи допросили более 200 свидетелей, провели более 20 обысков, изъяли документацию и получили заключение судебной экономической экспертизы. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года тюрьмы.
Кто такая Елена Блиновская
Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство.
В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он недолго проработал. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В декрете Блиновская изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста, затем начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама.
В 2015 году Елена стала проводить первые «марафоны желаний», клиентками были подруги. О коучинге и правильно загаданных желаниях многодетная мама стала рассказывать в соцсетях. Тема нашла отклик и привлекла сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чем зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале.
Автора марафонов личностного роста Елену Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года на границе с Белоруссией. По данным Федеральной налоговой службы на ноябрь 2023 года, общая задолженность Блиновской по налогам вместе со штрафами составляла 1,4 миллиарда рублей. Адвокат коуча заявила, что Блиновская не сможет погасить долг перед государством.
В мае 2023 года в поле зрения правоохранителей оказался муж Елены Алексей Блиновский. Следственный комитет предъявил ему обвинение, назвав пособником жены. По версии следствия, он занимался отмыванием денег в особо крупном размере и уклонялся от уплаты налогов в крупном размере. В апреле 2024 года стало известно, что Блиновский ушел на СВО.