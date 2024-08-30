Зашла с улыбкой, купалась во внимании: начался суд над блогером из Ярославля Еленой Блиновской

Елена Останина (после замужества Блиновская. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в семье бухгалтера и водителя в поселке Опарино Кировской области, через несколько лет семья переехала в Ярославль. На странице Елены во «ВКонтакте» указано, что она училась в ярославских школах № 59 и 96, а затем — в ЯрГУ имени Демидова по специальности «бухучет». Первым местом работы после учебы стало рекламное агентство.

В 2007 году Елена вышла замуж за предпринимателя Алексея Блиновского. Молодожены вместе открыли первый бизнес — свадебный салон, однако он недолго проработал. Пара воспитывает троих сыновей и дочь. В декрете Блиновская изучила работы зарубежных коучей по теме личностного роста, затем начала практиковаться в раскрытии потенциала людей сама.

В 2015 году Елена стала проводить первые «марафоны желаний», клиентками были подруги. О коучинге и правильно загаданных желаниях многодетная мама стала рассказывать в соцсетях. Тема нашла отклик и привлекла сотни тысяч подписчиков. В 2020-м коуч Елена стала продюсером фильма «Марафон желаний» (18+). Подробнее о том, на чем зарабатывает чета Блиновских, мы писали в этом материале.