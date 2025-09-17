НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Осень «Генеральное наступление осени»: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Ярославской области

«Генеральное наступление осени»: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Ярославской области

Публикуем прогноз по дням

449
Синоптики предупредили о похолодании в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики предупредили о похолодании в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральной России прошел пик бабьего лета, теперь температура воздуха начнет постепенно понижаться, приближая типичную осеннюю погоду в регионах. С двадцатых чисел сентября среднесуточная температура упадет к 10 градусам.

«20-градусное тепло ещё может в последний раз вернуться в воскресенье и понедельник, после чего начнется генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода с 24 сентября», — предупредили в центре «Фобос».

По данным специалистов центра на 17 сентября, погоду формируют несколько циклонов. Они буквально атакуют русскую равнину с севера и юга.

«Из-за неравномерной скорости смещения система атмосферного фронта начнет разделяться на две части. <…> В средних широтах региона фон атмосферного давления сохранится повышенным, поэтому небольшие ливни будут носить локальный характер», — указали в «Фобосе».

В Ярославле днем в среду, 17 сентября, ожидается переменная облачность +19…+21 градус, ветер будет южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов.

Погода в Ярославле по дням:

  • в четверг, 18 сентября: в течение суток переменная облачность; ночью +10…+12 °C, днем +19…+21 °C, ветер южный, умеренный.

  • в пятницу, 19 сентября: переменная облачность, небольшой дождь; ночью +9…+11 °C, днем +14…+16 °C, ветер юго-западный, умеренный.

  • в субботу, 20 сентября: в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11…+13 °C, днем +14…+16 °C, ветер западный, умеренный.

  • в воскресенье, 21 сентября: ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +15…+17 °C, ветер северо-западный, умеренный.

Актуальный прогноз также можно узнать на сервисе «Погода 76.RU».

Гость
54 минуты
Гнать всех этих синоптиков
