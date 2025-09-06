Берег на Черном море покрылся зеленой жижей, а вода окрасилась в зеленый цвет: что происходит — кадры

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Центральный пляж курорта весь в комках водорослей

Центральный пляж курорта весь в комках водорослей

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Берег Центрального пляжа Анапы покрылся камкой. Комки водорослей собрались на мелководье у воды — из-за них море окрасилось в зеленый цвет. Отдыхающих совсем немного, но тех, кто хочет поплавать, «зеленая каша» никак не смущает.

«Это полезно, природа! Я когда сюда отдыхать ездила ещё 20 лет назад, тут было черное всё, а бабки стояли, натирались, говорили, что натуральное зато», — заявила одна из туристок нашим коллегам из 93.RU.

Сейчас температура воды довольно прохладная, а море полностью зеленое из-за водорослей. Такая обстановка на всех пляжах Анапы, но на Центральном их больше всего. У берега дети играют с камкой — лепят из нее замки.

Водорослей в море очень много

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Зайти в воду и остаться чистым невозможно

Зайти в воду и остаться чистым невозможно

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Даже собаке любопытно, откуда столько водорослей

Даже собаке любопытно, откуда столько водорослей

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Вода окрасилась в зеленоватый цвет

Вода окрасилась в зеленоватый цвет

Источник:

Валерия Дульская / 93.RU

Камка не является вредным растением, но цветение сопровождается неприятным запахом сероводорода. Водоросли прекращают расти только с наступлением холодов, когда температура воды падает ниже +15…+17 °С. Обычно камка максимум доходит до Джемете, в Витязево её уже нет.

Анапа по-прежнему остается в «запретной зоне» для купания, и отдых на пляжах официально невозможен. Многие отели работают с ограниченной загрузкой. Однако купаться на других курортах Краснодарского края, скорее всего, можно будет как минимум до октября из-за продолжительного бархатного сезона. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

