Над городом поднимается ночное светило: ждать ли суперлуния в ноябре?

Эксперт объяснил, когда случилось последнее суперлуние 2024 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











14 ноября Луна приблизится к нашей планете чуть ближе обычного. Жители Центральной России при определенных условиях смогут увидеть яркий лунный диск.

— При ясной погоде Луну в фазе полнолуния можно наблюдать на всём ночном полушарии Земли, в том числе и в Ярославской области, — объяснил порталу 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени Валентины Терешковой Николай Перов.

Принято считать, что наибольшее сближение Луны и Земли в момент полнолуния называется суперлунием.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем (ближайшей точкой до Земли).

По словам ученого, в научной среде ноябрьскую большую Луну не будут считать суперполнолунием, поскольку перигей произойдет 14 ноября в 11:18 по всемирному времени (14:18 по МСК), а полнолуние состоится 16 ноября в 00:29 по московскому времени. Однако лунный диск визуально будет казаться больше.

— Это момент наибольшего сближения Луны и Земли в момент полнолуния. Оно ярче и больше обычного полнолуния. В такое время естественный спутник Земли кажется приблизительно на 14% больше и на треть ярче, чем в самых отдаленных точках ее орбиты. Из 12 или 13 полнолуний в году, 3 или 4 можно классифицировать как суперлуние, — пояснил эксперт.