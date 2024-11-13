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Осень Над городом поднимается ночное светило: ждать ли суперлуния в ноябре?

Над городом поднимается ночное светило: ждать ли суперлуния в ноябре?

Публикуем ответ эксперта

415
2 комментария

Эксперт объяснил, когда случилось последнее суперлуние 2024 года

14 ноября Луна приблизится к нашей планете чуть ближе обычного. Жители Центральной России при определенных условиях смогут увидеть яркий лунный диск.

—  При ясной погоде Луну в фазе полнолуния можно наблюдать на всём ночном полушарии Земли, в том числе и в Ярославской области, — объяснил порталу 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени Валентины Терешковой Николай Перов.

Принято считать, что наибольшее сближение Луны и Земли в момент полнолуния называется суперлунием.

Суперлуние происходит, когда полнолуние совпадает с перигеем (ближайшей точкой до Земли).

По словам ученого, в научной среде ноябрьскую большую Луну не будут считать суперполнолунием, поскольку перигей произойдет 14 ноября в 11:18 по всемирному времени (14:18 по МСК), а полнолуние состоится 16 ноября в 00:29 по московскому времени. Однако лунный диск визуально будет казаться больше.

—  Это момент наибольшего сближения Луны и Земли в момент полнолуния. Оно ярче и больше обычного полнолуния. В такое время естественный спутник Земли кажется приблизительно на 14% больше и на треть ярче, чем в самых отдаленных точках ее орбиты. Из 12 или 13 полнолуний в году, 3 или 4 можно классифицировать как суперлуние, — пояснил эксперт.

Последнее суперполнолуние в 2024 году зафиксировали 18 сентября. Мы публиковали мистические кадры алого гиганта над Волгой.

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Суперлуние Луна Полнолуние Явление Астрономия
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Комментарии
2
281832383
55 минут
это будет концом света.
Гость
2 часа
В преддверии полной Луны Не спится спокойно в постели. С обратной её стороны, В потрёпанном старом портфеле, Хранится досье про запас На весь наш мирок несуразный. И вновь провоцирует нас Обманчивый отблеск алмазный.
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