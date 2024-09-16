«Трудно мыслить логически»: ярославцы увидят «кукурузное» суперлуние, совпадающее с затмением

Над Ярославлем одновременно произойдет суперлуние и лунное затмение Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Ярославцы смогут увидеть суперлуние, совпадающее с затмением Луны. Уникальное явление произойдет утром 18 сентября.

Кукурузное суперлуние

— 18 сентября произойдет полнолуние, совпадающее с пребыванием Луны в перигее — ближайшей от Земли точке. Такое явление называют суперлунием. Спутник нашей планеты будет казаться больше и ярче, — рассказал порталу 76.RU ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Интересно, что индейские племена называли сентябрьское полнолуние урожайной или кукурузной Луной. Такое наименование связано с тем, что в это время заканчивали сбор урожая кукурузы, фасоли и других сельскохозяйственных культур.

Короткое затмение

Кроме того, ранним утром 18 сентября произойдет частное лунное затмение. Частное, потому что только часть лунного диска закроется тенью Земли.

— Продолжительность затмения составит около четырех часов. Пик его придется на 05:44 по московскому времени. Однако уже в 05:56 в Ярославле взойдет Солнце. И скорее всего, Луну уже будет не видно, — добавил Николай Перов.

К чему готовиться

Астролог из Ярославля Мария Орлова предупредила, что в период затмения у нас может слегка расфокусироваться сознание, обостриться интуиция. У кого-то даже могут проявиться паранормальные способности.

— Если в дни затмения к вам приходят какие-то знаки, вы чувствуете что-то про себя или своих близких, не сомневайтесь, а доверяйте себе, — отметила астролог.

По словам Марии, сильнее лунное затмение отражается на женщинах.

— Будьте осторожны! Следите за собой, своим эмоциональным и психическим состоянием. Не планируйте важных дел и событий, если чувствуете себя неважно в эти дни. Будьте внимательны за рулем и на дорогах в целом. Старайтесь не находиться в местах скопления людей, — посоветовала Мария Орлова.

Также она порекомендовала в период затмений пить больше воды, принимать ванны с маслами и травами, посещать СПА и баню, слушать расслабляющую музыку, зажигать свечи и благовония дома.

— Откажитесь от любых интоксикаций. Не тратьте деньги без необходимости, обязательно планируйте любые крупные покупки. И еще очень важно: остерегайтесь мошенников, так как затмевается разум, трудно контролировать себя и мыслить логически, — отметила астролог.